Android 4.2.2 güncellemesi yakın bir zamanda yayınlanabilir

Mobil işletim sistemi Android'in bir sonraki sürümü "Key Lime Pie" için çalışmalarını sürdüren Google'ın bir sonraki büyük güncellemeyi mayıs ayında düzenlenecek yazılımcı etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak, bazı kaynaklar Google'ın Android 5.0'ı yayınlamadan önce Android 4.2.2 numaralı güncellemeyi kullanıcılar ile buluşturacağını iddia ediyor.





Konuyla ilgili olarak yayınlanan haberlere göre, Google'ın bu güncellemeyi Nexus 4, Galaxy Nexus, Nexus 10 ve Nexus 7 için test ettiği belirtiliyor. Büyük bir güncelleme olmaktan çok güvenlik açıkları üzerine odaklanan ve Nexus 7'nin bluetooth ses aktarımının hatalarını düzelten bir güncelleme olacağı belirtiliyor.

Güvenlik ve küçük hata düzeltmelerine odaklanacağı söylenen Android 4.2.2 güncellemesinin çıkışı için şubat ve mart aylarının işaret edildiğini de belirtelim.

http://www.ibtimes.com/android-422-release-date-may-hit-mid-february-key-lime-pie-precursor-found-galaxy-nexus-1059554