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Android 4.2.2 güncellemesi yakın bir zamanda yayınlanabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Android 4.2.2 güncellemesi yakın bir zamanda yayınlanabilir
Mobil işletim sistemi Android'in bir sonraki sürümü "Key Lime Pie" için çalışmalarını sürdüren Google'ın bir sonraki büyük güncellemeyi mayıs ayında düzenlenecek yazılımcı etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Ancak, bazı kaynaklar Google'ın Android 5.0'ı yayınlamadan önce Android 4.2.2 numaralı güncellemeyi kullanıcılar ile buluşturacağını iddia ediyor.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan haberlere göre, Google'ın bu güncellemeyi Nexus 4, Galaxy Nexus, Nexus 10 ve Nexus 7 için test ettiği belirtiliyor. Büyük bir güncelleme olmaktan çok güvenlik açıkları üzerine odaklanan ve Nexus 7'nin bluetooth ses aktarımının hatalarını düzelten bir güncelleme olacağı belirtiliyor.
Güvenlik ve küçük hata düzeltmelerine odaklanacağı söylenen Android 4.2.2 güncellemesinin çıkışı için şubat ve mart aylarının işaret edildiğini de belirtelim. 

http://www.ibtimes.com/android-422-release-date-may-hit-mid-february-key-lime-pie-precursor-found-galaxy-nexus-1059554 Yorum Yaz
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handsame_ 6 yıl
InsTead-Be
Açıkçası Samsung Galaxy Nexus um için 4.2.1 güncellemesinden hiç memnum değilim.Keşke 4.1.1 de kalsaydım diyorum. Çok daha hızlı, akıcı ve pratikti..

katılıyorum
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No Way Out 6 yıl
4.2.2 güncellemesi Nexus 4'de ki sorunları düzeltmek için yapılan fix gibi birşey diğer android kullanıcıları yeni sürüm diye boşuna heycanlanmasın.
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LegendM 6 yıl
Nexus u kim uretti?
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mobi 6 yıl LegendM
LegendM

Nexus u kim uretti?


LG, Asus, Samsung..
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eternity 6 yıl
Note 2 aldim sirf donanimi için ama 4.1.2 hala stabil degil,google yakinda 5gb ram isterse sasmam.
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musa_unsal2005 6 yıl
bu güncellemeyi ilk samsung alır
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ardaalisahin 6 yıl
Sürekli guncelleme yalnizca google cihazlarina yariyor diger firmalar yetisemiyor bu yuzden de ornegin adamlar 4.1i portlamaya calisirken bi bakmislar 4.2 cu durum cok olmaya basladi googlein diger firmalarla oturup detaylica konusmasi lazim yazilim guncelleme konusunu ya da bilmiyorum belki de boyle yaparak bir nebze de olsa kendi nexus cihazlarinin satilmasini sagliyor olabilir
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mobi 6 yıl
Ama bu her telefon için geçerli değildir bence, belki de 4.2.2 diğer telefonlar için daha stabil olacak.
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alikiziltoprak 6 yıl
Bir güncellemesi sorunları çözüyor, yeri geliyor bir güncellemesi cihazı yavaşlatıyor. Android kullanıcısı olsam her ufak güncellemeyi yüklemezdim.
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InsTead-Be 6 yıl
Açıkçası Samsung Galaxy Nexus um için 4.2.1 güncellemesinden hiç memnum değilim.
Keşke 4.1.1 de kalsaydım diyorum. Çok daha hızlı, akıcı ve pratikti..
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