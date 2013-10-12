Android 4.4 KitKat görselleri gelmeye devam ediyor





Teknoloji dünyası Nexus 5 ve Android 4.4 KitKat sürümünün bu ayki muhtemel lansmanına kilitlenmişken, yeni Android sürümünden görseller gelmeye devam ediyor.





Bundan önceki görsellerde yeni konumlama servisleri ortaya çıkmıştı. Yeni görsellerde ise geçen ay yine internete sızan açılış ekranı, kilit ekranı ve uygulama menüsü bulunuyor.





Görsellere göre kilit ekranında sağ taraftan ekranı çekerek kameraya ulaşma yanında sağ alt kısımda bir kamera ikonu da yine aynı işi görüyor. Ayrıca ana ekranda uygulama manüsüne giden buton artık ekranın ortasında ve ekranlar arası geçişi sağlayan noktaların hemen altına konumlanmış. Uygulama menüsünün siyah arka planı da yerini ana ekran arka planına bırakmış. Ancak menüde artık Widget sekmesi yer almıyor. Cihaz başlangıç ekranı da artık farklı bir animasyona sahip.





Bunun yanında Moto X'de karşımıza çıkan Google Now dijital asistanın daima dinleme modunda olması Android 4.4 ile de sadece İngilizce dilinde sunulacak. Hangouts ise beklendiği gibi SMS/MMS uygulamasının da yerini alacak.





Cihazı deneyenler sistemin son derece hızlı ve akıcı olduğunu, ekranın oldukça parlak olduğunu ve OIS sayesinde resim kalitesinin yükselmiş olduğunu dile getiriyor. Nexus 5 ve Android 4.4 sürümünün 15 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-and-Android-4.4-screenshots-show-lockscreen-changes-and-confirm-Hangouts-SMS_id48207#4-