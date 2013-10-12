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Android 4.4 KitKat görselleri gelmeye devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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47
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 KitKat görselleri gelmeye devam ediyor
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Teknoloji dünyası Nexus 5 ve Android 4.4 KitKat sürümünün bu ayki muhtemel lansmanına kilitlenmişken, yeni Android sürümünden görseller gelmeye devam ediyor.

Bundan önceki görsellerde yeni konumlama servisleri ortaya çıkmıştı. Yeni görsellerde ise geçen ay yine internete sızan açılış ekranı, kilit ekranı ve uygulama menüsü bulunuyor.

Görsellere göre kilit ekranında sağ taraftan ekranı çekerek kameraya ulaşma yanında sağ alt kısımda bir kamera ikonu da yine aynı işi görüyor. Ayrıca ana ekranda uygulama manüsüne giden buton artık ekranın ortasında ve ekranlar arası geçişi sağlayan noktaların hemen altına konumlanmış. Uygulama menüsünün siyah arka planı da yerini ana ekran arka planına bırakmış. Ancak menüde artık Widget sekmesi yer almıyor. Cihaz başlangıç ekranı da artık farklı bir animasyona sahip. 

Bunun yanında Moto X'de karşımıza çıkan Google Now dijital asistanın daima dinleme modunda olması Android 4.4 ile de sadece İngilizce dilinde sunulacak. Hangouts ise beklendiği gibi SMS/MMS uygulamasının da yerini alacak. 

Cihazı deneyenler sistemin son derece hızlı ve akıcı olduğunu, ekranın oldukça parlak olduğunu ve OIS sayesinde resim kalitesinin yükselmiş olduğunu dile getiriyor. Nexus 5 ve Android 4.4 sürümünün 15 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nexus-5-and-Android-4.4-screenshots-show-lockscreen-changes-and-confirm-Hangouts-SMS_id48207#4- Yorum Yaz
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interwap 6 yıl en beğenilen
Sürüm 5'e gelindi halen oturmayan bir çok şey var. Stabilite en önemlisi. Aşırı RAM ve disk kullanımı cabası.
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depeche35 6 yıl
32 GB 'lık Nexus 5 gelir inşallah !
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Inque 5 yıl
Yeni Android sürümü ne zaman gelecek acaba?

4.4.2 sonrası hala yeni 4.5 yada 5.0 bekliyoruz.
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Ferco1 5 yıl
Yüklemekle yüklememek arasında gel-gitler yaşıyorum daha fazla ram ve batarya kullanmasından çekiniyorum
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Nokia Specialist 6 yıl
Değişen tek şey kaç yıldır ara yüz.
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Master_Evil 6 yıl
inş işe yarar bişeyler olur bu sefer
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Valve Corporation 6 yıl
Android 4.4 Kit kat

Android 5.0 Çokonat
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TheDcdy 6 yıl Valve Corporation
emre1903yilmaz
Android 4.4 Kit kat

Android 5.0 Çokonat

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Persistent Stability 6 yıl
Bu konuda Android konusunda bilgili insanlar gördüm. Sizce orijinal Samsung yazılımı mı yoksa Cyanogen mod mu?
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thestell 6 yıl
renkler ve simgelerde modifiyeler gözüküyor burdan

hayırlısı bakalım bekliyoruz
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DH Misafiri 6 yıl
Hangouts, Earth, Gmail, Drive, News gibi ıvır zıvırlar olmasa daha stabil ve hafif olurdu
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Mr.Loney 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Hangouts, Earth, Gmail, Drive, News gibi ıvır zıvırlar olmasa daha stabil ve hafif olurdu

Gmail candır
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Mr.Loney 6 yıl
Bir de işe yarasa
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Nightmare70 6 yıl
interwap
Sürüm 5e gelindi halen oturmayan bir çok şey var. Stabilite en önemlisi. Aşırı RAM ve disk kullanımı cabası.

Android'in çalışma mantığına göre zor yani stabil olması ve az donanımla yüksek performans vermesi.
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Nightmare70 6 yıl
Mr.İmmortal
Vayyy çok güzel gidiyor cidden ios 7 gibi bir hayal kirkliği olmadi kitkat

Performans olarak eksiği var vede bazı hataları var ama 7.1 gibi sürümle bunları düzeltirler sorun kalmaz ;) Onun dışında gerçekten çok iyi
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