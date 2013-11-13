Android 4.4 destekli CyanogenMod 11 ROM'u HTC Incredible S için kullanıma sunuldu

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Android cihazları için özelleştirilmiş ROM'lar sunarak başladığı geliştiricilik hayatına şu anda şirket olarak devam edecen CyanogenMod, Android 4.4 sürümünü barındıran ilk ROM'unu yayınladı.
CyanogenMod 11 olarak dağıtılan ROM şu anda sadece HTC Incredible S modeli için geçerli olacak. 2011 yılında Android 2.2 Froyo yüklü olarak piyasaya sürülen Incredible S kullanıcıları an itibariyle Android 4.4 KitKat sürümünü tecrübe etmeye başlayabilirler.
ROM'da kameralar, GPS, WiFi, SD kart yuvası, Bluetooth, ses, 3D donanım hızlandırıcı gibi pek çok özellik sıkıntısız olarak çalışıyor. Bu cihaza sahip olanlar kaynak linkindeki talimatlarla ROM'u kurabilirler.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2519414 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telefonun yazılımdan ötürü yanarsa buraya yaz
sakın içine düştüğün durumu paylaşmaktan utanma :) :D
Adamlar zaten Nestle ile anlaşma yaptılar bu isim için. Ne sanmıştın?
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