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Android 4.4 destekli CyanogenMod 11 ROM'u HTC Incredible S için kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4 destekli CyanogenMod 11 ROM'u HTC Incredible S için kullanıma sunuldu

Android cihazları için özelleştirilmiş ROM'lar sunarak başladığı geliştiricilik hayatına şu anda şirket olarak devam edecen CyanogenMod, Android 4.4 sürümünü barındıran ilk ROM'unu yayınladı.

CyanogenMod 11 olarak dağıtılan ROM şu anda sadece HTC Incredible S modeli için geçerli olacak. 2011 yılında Android 2.2 Froyo yüklü olarak piyasaya sürülen Incredible S kullanıcıları an itibariyle Android 4.4 KitKat sürümünü tecrübe etmeye başlayabilirler.

ROM'da kameralar, GPS, WiFi, SD kart yuvası, Bluetooth, ses, 3D donanım hızlandırıcı gibi pek çok özellik sıkıntısız olarak çalışıyor. Bu cihaza sahip olanlar kaynak linkindeki talimatlarla ROM'u kurabilirler. 

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2519414 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 6 yıl en beğenilen
Şu küçücük şirketin yaptiğinin %10 unu 10 tane şirketi toplasan yapmiyor, helal olsun
1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 yıl
bende incredible s varsa nasıl yuklencek bu bilen var mı
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TempleJoker 6 yıl
Xperia Sola için beklemediyim :D
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karsevenadam 6 yıl
Cm11 ilk s3 miniye geldi. Günler önce indirmeye sunuldu
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Nokia Specialist 6 yıl
Google dan daha iyi çalışıyorlar
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King ov Hell 6 yıl
İnşallah markalar bunları satın almaz.Yoksa "custom"ın tadı çıkmaz
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SEO-Uzmanı 6 yıl
kimler beta tester olmak istiyor :)
telefonun yazılımdan ötürü yanarsa buraya yaz
sakın içine düştüğün durumu paylaşmaktan utanma :) :D
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Jacobıan 6 yıl
Lg ya da samsung bunları alsa ortada rakip kalmaz
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trsinapsis 6 yıl
Neden Incredible S çok merak ettim.
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SuperSantorelli 6 yıl
herhalde androıd 4.4 programcıları,kıtkat yemekten gına getırdı kı logo'dan ısım'e kadar surumun adı kıtkat.yakında halley,haylafy gıbı ısımler de cıkarırlar
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shadowtr 6 yıl SuperSantorelli



Adamlar zaten Nestle ile anlaşma yaptılar bu isim için. Ne sanmıştın?
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AdamsınDrogba 6 yıl
Bence cyanogen moda güvenip diger firmalar güncelleme çıkarmıyor.En azından boyle düşünüyorum.
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