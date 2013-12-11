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Android 4.4.2 güncellemesi Nexus cihazları için yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 4.4.2 güncellemesi Nexus cihazları için yayınlandı

Android 4.4.1 güncellemesini henüz Nexus cihazları için yayınlayan Google, kısa süre içerisinde 4.4.2 güncellemesini yayına soktu.

Cihaza göre 39.3MB-54MB arasında değişen boyutlara sahip olan güncelleme tüm Nexus cihazları için yayınlanmış durumda. 4.4.1 güncellemesinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle Google'ın kısa sürede yeni güncellemeyi yayınladığı belirtiliyor.

Henüz 4.4.1 güncellemesine geçmeyen Nexus cihazları böylece 4.4.2 sürümüne doğrudan yükseltilebilecek.  

http://www.phonearena.com/news/New-Android-4.4.2-update-starts-rolling-over-the-air-for-Nexus-devices_id50181#4- Yorum Yaz
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chatirdek 5 yıl en beğenilen webdh
webdh
1 ayda 2 güncelleme aldı , 4.4 sürümü demekki bu sürüm oldukça sorunlu , zaten androidin her tarafı sorunlıu


Ios 7'de ciktigi günden sonra güncelleme alıp durdu.Her işletim sistemi bir sonraki sürüme kadar guncelleme almaya devam ediyor.
webdh1 ayda 2 güncelleme aldı , 4.4 sürümü demekki bu sürüm oldukça sorunlu , zaten androidin her tarafı sorunlıuI...
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Utku 5 yıl
Telefonumda 4.1.2 yuklu; hic guncelleme gelmese umrumda olmaz.
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byaahmet 5 yıl
arkadaslar iii gunler.? nexus 7 ye 4.4.2 guncelleme sonrasi gmail de e fatura ozeti ön izlemesi yap dedigimde bos bi ekran çıkıyor. ? E fatura ozetine bakamiyorum.? Varmi bu sorunu olan.?
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SEO-Uzmanı 5 yıl
çöp
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Bukalemun 5 yıl
N4' ART (dalvik yerine ) iyileşme var deniliyor. Kit kat 4.4 le gelen hatalar düzenlenmiş ve özellikle LG N5' e destek artmış (Tr da olmayan cihaz )

LG N4 için kamera/gpu/tam ekran kullanım ve TEST lerde iyileşme , son kullanıcı için yıllardır olan YENİLİKLER maalesef yok !!!
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black_67 5 yıl
ilerleme devam ediyor

android cephesinde olumlu gelişmeler var özellikle art cahillere kapak olacak özelliklerle geliyor
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webdh 5 yıl
1 ayda 2 güncelleme aldı , 4.4 sürümü demekki bu sürüm oldukça sorunlu , zaten androidin her tarafı sorunlıu
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chatirdek 5 yıl webdh
webdh
1 ayda 2 güncelleme aldı , 4.4 sürümü demekki bu sürüm oldukça sorunlu , zaten androidin her tarafı sorunlıu


Ios 7'de ciktigi günden sonra güncelleme alıp durdu.Her işletim sistemi bir sonraki sürüme kadar guncelleme almaya devam ediyor.
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shadowtr 5 yıl webdh
iPodumu ios 7 ye güncelledim. Şu an 7.0.4 yani 4. güncelleme geldi. Üstelik apple kapalı ekosisteminde durum bu. Android ise envai çeşit telefona yüklü ve henüz 2 güncelleme aldı. Güncelleme neden gelir, sorun varsa. Bir sorun varsa güncelleme hızlı geliyor mu bu önemli. İkisi de ciddi sorunlarda anında güncelleme yayınlıyorlar.
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LGSalesB 5 yıl
Nexus 7 tabletim aldı güncellemeyi donma sorunları giderilmiş c2 de 56 sohbette donmuyor artık chrome :')
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gkn_ymz 5 yıl
Google, Galaxy Nexus için de 4.4 vermeliydi büyük ayıp etti Galaxy Nexus sahiplerine.. Ki bundan sonra Nexus cihaz alacak kişi tekrar bir düşünecektir millet güncelleme garantisi için alıyor sonuçta bu cihazları..
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Balawitz 5 yıl gkn_ymz
Yav yapmayin forumda o kadar yazdik googlein neden guncelleme vermedigini. Daha yazmicam yazmaktan sıkıldım ama sunu bil yeter hepsi samsungun suçu
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JohnMullins 5 yıl gkn_ymz
_G_K_N_

Google, Galaxy Nexus için de 4.4 vermeliydi büyük ayıp etti Galaxy Nexus sahiplerine.. Ki bundan sonra Nexus cihaz alacak kişi tekrar bir düşünecektir millet güncelleme garantisi için alıyor sonuçta bu cihazları..


galaxy nexusun çipset firması TI patladı sonuç olarak driver desteğide kesildi, driver desteği kesilince güncellemede de sıkıntı çıktı yoksa 512 mb ramli cihazlarda da akıcı calısacagını belirten google, galaxy nexusa da güncelleme verirdi
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