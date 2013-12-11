Android 4.4.2 güncellemesi Nexus cihazları için yayınlandı





Android 4.4.1 güncellemesini henüz Nexus cihazları için yayınlayan Google, kısa süre içerisinde 4.4.2 güncellemesini yayına soktu.





Cihaza göre 39.3MB-54MB arasında değişen boyutlara sahip olan güncelleme tüm Nexus cihazları için yayınlanmış durumda. 4.4.1 güncellemesinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle Google'ın kısa sürede yeni güncellemeyi yayınladığı belirtiliyor.





Henüz 4.4.1 güncellemesine geçmeyen Nexus cihazları böylece 4.4.2 sürümüne doğrudan yükseltilebilecek.

http://www.phonearena.com/news/New-Android-4.4.2-update-starts-rolling-over-the-air-for-Nexus-devices_id50181#4-