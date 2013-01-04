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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Jelly Bean %10, Ice Cream Sandwich ise %29 kullanım oranını geride bıraktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Aralık ayının ortasından Ocak 2013'ün ilk günlerine kadar geçen oldukça hareketli iki haftanın ardından Google, Android işletim sistemi versiyonlarına göre Play Store mağazasını ziyaret eden kullanıcıların grafiğini resmi Android geliştiricileri sitesinden paylaştı. Palm'ın webOS işletim sisteminin arayüz tasarımcısı olan Matias Duarte'nin Android takımına dahil olmasıyla ciddi bir görsel değişime sahne olan Google'ın mobil ekosistemi, ilk kez Honeycomb'da yer alan ve sonrası sürümlerde sürekli geliştirilen Holo adlı bir tema ailesiyle modern bir görünüm kazanmıştı. Yeni Android olarak nitelendirilebilecek Duarte sonrası yayınlanan yazılım yükseltmeleri, %40.8 ile artık açık kaynak kodlu mobil platformun neredeyse yarısına hakim durumda.
En yeni Android versiyonları olan Jelly Bean kod adlı Android 4.1 ve 4.2, toplam %10.2 oranına ulaşarak önceki sürüm Ice Cream Sandwich'ten çok daha hızlı bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kanıtlamış oldu. Fakat üreticilere port işlemlerine başlayabilmeleri için erkenden dağıtılan PDK'ların büyük bir fark oluşturmadığı ve güncelleme sorunlarının halen devam ettiği görülüyor. Geçen ayki %27.5'lik oranını %29.1'e yükselten Ice Cream Sandwich, ciddi bir düşüş yaşayarak nihayet %50 barajının gerisine çekilen iki yaşındaki Gingerbread sürümünün payını eritmeye devam ediyor. Modern arayüze sahip olan ve ilk tablet optimizeli sürüm olma özelliği gösteren Honeycomb'da ise kayda değer bir değişim gözlenmiyor.
Android 2.2 Froyo, 2.1 Eclair ve 1.6 Donut'un her geçen gün aktif kullanıcı oranlarını yitirdikleri gözler önüne serilirken işletim sisteminin en eski versiyonu olan Android 1.5 Cupcake, önemsenmeyecek düzeydeki istatistikleri sebebiyle artık arama motoru devinin grafiklerinde yer almayacak. Kısa süre içerisinde 1.6 ve 2.1'in de aynı akıbeti paylaşması bekleniyor. Bir nebze olsun versiyon bazındaki parçalanmışlığı hususunda olumlu bir gelişme kaydeden Adroid'in kendini toparlamaya fırsat bulamadan yaz aylarının başında duyurulacak yeni bir versiyon ile imtihanına başlayacağı ileri sürülüyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 6 yıl en beğenilen
cgdincer
android tabletlerin acınası hali %1 :S



Sağda solda gizli gülücük falan aradım ama ne yazık ki bulamadım. Bu yorum gerçek sanırım.

cgdincerandroid tabletlerin acınası hali %1 :SSağda solda gizli gülücük falan aradım ama ne yazık ki bulamadım. Bu yor...
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Mr.Loney 6 yıl
bence iyi ilerleme var. %40 4.0 ve üzeri olmuş...
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erkanerce 6 yıl
erkenden dagitilan PDK?? sdk degilmi
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kemaloztin 6 yıl
Jelly bean ne çabuk yayılmış
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bozok_53_45 6 yıl
bende cyanogen mod 4.04 lü galaxy s var gayet akıcı hızlı ve stabil üstüne üstük orjinal rom değil eğer s3 onex gibi bi cihaz kullanıpda akıcı değil yavaş diyosa biri dönüp kendine baksın biraz..
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kod17 6 yıl bozok_53_45
bozok_53_45

bende cyanogen mod 4.04 lü galaxy s var gayet akıcı hızlı ve stabil üstüne üstük orjinal rom değil eğer s3 onex gibi bi cihaz kullanıpda akıcı değil yavaş diyosa biri dönüp kendine baksın biraz..

aradan baya zaman gecti ama yazayim yinede :) akliniza gelebilecek her turlu rom u denedim official ve ya costum fark etmez. Yine de bi iphone kadar stabil degil sistemleri. S3 kullanin ondan sonra kiyaslama yapin. Ben s3 referans aliyorum siz galaxy s i referans aliyorsunuz.

suanda reviva rom kullaniyorum xda forumda bulabilirsiniz. 4.2.2 surum. Gereksiz seyler kaldirilmis ve hizli bir rom olmus. Hizli olmasina ragmen yinede stabil degil. Hizli bir sistem ile stabil sistemi birbirine karistirmayin.
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Armin van Buuren* 6 yıl en beğenilen
cgdincer
android tabletlerin acınası hali %1 :S



Sağda solda gizli gülücük falan aradım ama ne yazık ki bulamadım. Bu yorum gerçek sanırım.

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sertacarslan 6 yıl
cgdincer
android tabletlerin acınası hali %1 :S

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım...
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kod17 6 yıl
bir samsung s3 kullanicisi olarak (daha onceden de android kullanan telefonlar kullandim) androidin stabil ve hizli bir sistem olduguna inanmiyorum. JellyBean digerlerine gore cok daha iyi muhakkak ama tam olarak istenileni verdigini soyleyemicem. En azindan samsung s3 icin. Diger arkadaslar bana katilmayabilir. Saygi duyarim. Daha stabil ve daha hizli bir isletim sistemi olmasi lazim. Custom romlarda performans cok daha iyi.
Bundan once se xperia arc s kullandim. Sistemi yavasligi beni oldurdu resmen. Androide tovbe demistim ki arkadasimin galaxy s3unu kullaninca hosuma gitti.
Yinede iphone 5 alsam daha mi iyi olurdu diye kendime sormadan edemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
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himmet_dal 6 yıl
kod17

bir samsung s3 kullanicisi olarak (daha onceden de android kullanan telefonlar kullandim) androidin stabil ve hizli bir sistem olduguna inanmiyorum. JellyBean digerlerine gore cok daha iyi muhakkak ama tam olarak istenileni verdigini soyleyemicem. En azindan samsung s3 icin. Diger arkadaslar bana katilmayabilir. Saygi duyarim. Daha stabil ve daha hizli bir isletim sistemi olmasi lazim. Custom romlarda performans cok daha iyi.

Bundan once se xperia arc s kullandim. Sistemi yavasligi beni oldurdu resmen. Androide tovbe demistim ki arkadasimin galaxy s3unu kullaninca hosuma gitti.

Yinede iphone 5 alsam daha mi iyi olurdu diye kendime sormadan edemiyorum.

hayatınızın hatasını yapmışsınız bence işletim sistemi kötü olduktan sonra işlemci ram falan hikaye
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inziva27 6 yıl kod17
kod17
bir samsung s3 kullanicisi olarak (daha onceden de android kullanan telefonlar kullandim) androidin stabil ve hizli bir sistem olduguna inanmiyorum. JellyBean digerlerine gore cok daha iyi muhakkak ama tam olarak istenileni verdigini soyleyemicem. En azindan samsung s3 icin. Diger arkadaslar bana katilmayabilir. Saygi duyarim. Daha stabil ve daha hizli bir isletim sistemi olmasi lazim. Custom romlarda performans cok daha iyi.
Bundan once se xperia arc s kullandim. Sistemi yavasligi beni oldurdu resmen. Androide tovbe demistim ki arkadasimin galaxy s3unu kullaninca hosuma gitti.
Yinede iphone 5 alsam daha mi iyi olurdu diye kendime sormadan edemiyorum.

ewet gercekten ben de anroidin o kadar stabil. ve akiskan bi yazilim olmadigini dusunuyorum arkadasta apple 4 var 1 cghz islemci 512 ram ama tel kayiyo elinden bi hizli ben de ise 1.2 cghz cift cekirdek islemci 1gb ram onun ki kadar stabil degil
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fuckulteli 6 yıl
En son sürümünün %50'nin üzerinde kullanım oranına ulaşacağı bir sürüm görebilecek miyiz merak etmekteyim!
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Bilal Akgündüz 6 yıl
cgdincer
android tabletlerin acınası hali %1 :S

Yalnızca Honeycomb sürümü tabletlerle optimizeli değil, bu versiyon sonrası tüm yükseltmeler büyük ekranları destekliyor. Android tabletlerin büyük çoğunluğu Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean kullanıyor yani.
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cgdincer 6 yıl
android tabletlerin acınası hali %1 :S
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Ajzen 6 yıl cgdincer
cgdincer

android tabletlerin acınası hali %1 :S

Ciddi mi ? Ciddi misin ?
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Dr. Spider 5 yıl cgdincer
Apple en iyisi
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