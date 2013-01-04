Android Jelly Bean %10, Ice Cream Sandwich ise %29 kullanım oranını geride bıraktı

Aralık ayının ortasından Ocak 2013'ün ilk günlerine kadar geçen oldukça hareketli iki haftanın ardından Google, Android işletim sistemi versiyonlarına göre Play Store mağazasını ziyaret eden kullanıcıların grafiğini resmi Android geliştiricileri sitesinden paylaştı. Palm'ın webOS işletim sisteminin arayüz tasarımcısı olan Matias Duarte'nin Android takımına dahil olmasıyla ciddi bir görsel değişime sahne olan Google'ın mobil ekosistemi, ilk kez Honeycomb'da yer alan ve sonrası sürümlerde sürekli geliştirilen Holo adlı bir tema ailesiyle modern bir görünüm kazanmıştı. Yeni Android olarak nitelendirilebilecek Duarte sonrası yayınlanan yazılım yükseltmeleri, %40.8 ile artık açık kaynak kodlu mobil platformun neredeyse yarısına hakim durumda.

En yeni Android versiyonları olan Jelly Bean kod adlı Android 4.1 ve 4.2, toplam %10.2 oranına ulaşarak önceki sürüm Ice Cream Sandwich'ten çok daha hızlı bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulduğunu kanıtlamış oldu. Fakat üreticilere port işlemlerine başlayabilmeleri için erkenden dağıtılan PDK'ların büyük bir fark oluşturmadığı ve güncelleme sorunlarının halen devam ettiği görülüyor. Geçen ayki %27.5'lik oranını %29.1'e yükselten Ice Cream Sandwich, ciddi bir düşüş yaşayarak nihayet %50 barajının gerisine çekilen iki yaşındaki Gingerbread sürümünün payını eritmeye devam ediyor. Modern arayüze sahip olan ve ilk tablet optimizeli sürüm olma özelliği gösteren Honeycomb'da ise kayda değer bir değişim gözlenmiyor.

Android 2.2 Froyo, 2.1 Eclair ve 1.6 Donut'un her geçen gün aktif kullanıcı oranlarını yitirdikleri gözler önüne serilirken işletim sisteminin en eski versiyonu olan Android 1.5 Cupcake, önemsenmeyecek düzeydeki istatistikleri sebebiyle artık arama motoru devinin grafiklerinde yer almayacak. Kısa süre içerisinde 1.6 ve 2.1'in de aynı akıbeti paylaşması bekleniyor. Bir nebze olsun versiyon bazındaki parçalanmışlığı hususunda olumlu bir gelişme kaydeden Adroid'in kendini toparlamaya fırsat bulamadan yaz aylarının başında duyurulacak yeni bir versiyon ile imtihanına başlayacağı ileri sürülüyor.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html