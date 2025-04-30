Google Play Store'da büyük temizlik: Milyonlarca uygulama kaldırıldı!

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre, 2024'ün başından bu yana Android uygulamalarının sayısı 3.4 milyondan yaklaşık 1.8 milyona düştü. Bu arada Apple'ın App Store'u sessiz sedasız büyüdü; uygulamaların sayısı 1.6 milyondan 1.64 milyona çıktı. Peki Android uygulama mağazasındaki yalnızca birkaç ayda %47’lik düşük neden yaşandı?

Google Play Store, uygulamaların kalitesi konusunda uyaracak 2 ay önce eklendi

Düşük kalitede Android uygulamaları mağazadan kaldırılıyor

Google, Play Store'da hemen hemen tüm uygulamalara izin veriyordu. Ancak, Temmuz 2024'te bu değişti. Şirket, daha katı kurallar getirerek gerçekten işlevsiz ya da kullanıcılara çok az fayda sağlayan kalitesiz uygulamaları kaldırdı. Artık, Google Play Store’da bir uygulamanın yer alabilmesi için kullanıcının gerçekten işine yarayan özelliklere sahip olması gerekiyor.

158.000'den fazla geliştirici hesabı yasaklandı!

Güvenlik noktasında, 2 milyonu geçkin uygulama Google Play Store’da yayınlanmadan engellendi. Ayrıca şüpheli 158.000’den fazla geliştiricinin hesabı yasaklandı. Uygulamalar artık daha fazla insan tarafından inceleniyor, yeni geliştiriciler için daha iyi testler sunuluyor, yapay zeka da tehdit tespitine yardımcı oluyor.

Bu yıl, geliştiricilerin uygulama listelerinde adlarını ve adreslerini göstermelerini gerektiren yeni Avrupa düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Google doğrudan belirtmedi ancak bu kural bazı geliştiricilerin uygulamalarını geri çekmesine neden olmuş olabilir.

Toplam uygulama sayısı düşmüş olsa da, yeni yayınlanan uygulama sayısında %7 artış oldu. 2025 yılı başından bu yana mağazaya 10.000'den fazla yeni uygulama eklendi. Google Play Store'da kullanışlı ve güvenli uygulamalar bulmak artık daha kolay olacak gibi görünüyor.

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