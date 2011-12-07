Android Market'den rekor; 10 milyar indirme sınırı aşıldı

Akıllı cihaz dünyasının önemli işletim sistemi Android, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmayı başardı.Google'dan yapılan resmi açıklamaya göre dünya genelinde Android kullanıcıları, 6 milyar indirme sınırının aşıldığı Haziran ayından bu yana yaptıkları 4 milyar indirme ile Android Market'ten 10 milyarıncı indirmeyi gerçekleştirdiler.

Bundan yaklaşık 3 sene önce hayata geçen Android Market, ilk yıllarında en büyük rakibi App Store kadar iyi bir performans sergileyememiş olsa da özellikle 2010 yılının ikinci yarısıyla birklikte hızlı bir ivmelenme sürecine girdi. Haziran 2010'da 1 milyar indirme sınırının aşıldığı Market'de 2011 yılı itibariyle sırasıyla Mart, Mayıs ve Haziran aylarında yapılan indirme sayısı sırasıyla 3 milyar, 4,5 milyar ve 6 milyarı aşıldı.

Son olarak Google'ın bu başarıyı kullanıcılarıyla paylaşmak amacıyla Market'de Asphalt 6 HD başta olmak üzere, aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceğiniz, öne çıkan uygulamaların satış fiyatını 10 cente düşürdüğünü de sözlerimize ekleyelim;

Asphalt 6 HD: http://goo.gl/KNYbR

Color & Draw For Kids: http://goo.gl/n0qtX

Endomondo Sports Tracker Pro: http://goo.gl/cnZz2

Fieldrunners HD: http://goo.gl/vu44s

Great Little War Game: http://goo.gl/cro3L

Minecraft: http://goo.gl/o0GlB

Paper Camera: http://goo.gl/wtnOC

Sketchbook Mobile: http://goo.gl/kqv44

SoundHound: http://goo.gl/QoxqC

Swiftkey: http://goo.gl/rhmY7