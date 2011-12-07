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Android Market'den rekor; 10 milyar indirme sınırı aşıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı cihaz dünyasının önemli işletim sistemi Android, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmayı başardı.Google'dan yapılan resmi açıklamaya göre dünya genelinde Android kullanıcıları, 6 milyar indirme sınırının aşıldığı Haziran ayından bu yana yaptıkları 4 milyar indirme ile Android Market'ten 10 milyarıncı indirmeyi gerçekleştirdiler.

Bundan yaklaşık 3 sene önce hayata geçen Android Market, ilk yıllarında en büyük rakibi App Store kadar iyi bir performans sergileyememiş olsa da özellikle 2010 yılının ikinci yarısıyla birklikte hızlı bir ivmelenme sürecine girdi. Haziran 2010'da 1 milyar indirme sınırının aşıldığı Market'de 2011 yılı itibariyle sırasıyla Mart, Mayıs ve Haziran aylarında yapılan indirme sayısı sırasıyla 3 milyar, 4,5 milyar ve 6 milyarı aşıldı.

Son olarak Google'ın bu başarıyı kullanıcılarıyla paylaşmak amacıyla Market'de Asphalt 6 HD başta olmak üzere, aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceğiniz, öne çıkan uygulamaların satış fiyatını 10 cente düşürdüğünü de sözlerimize ekleyelim;

Asphalt 6 HD: http://goo.gl/KNYbR
Color & Draw For Kids: http://goo.gl/n0qtX
Endomondo Sports Tracker Pro: http://goo.gl/cnZz2
Fieldrunners HD: http://goo.gl/vu44s
Great Little War Game: http://goo.gl/cro3L
Minecraft: http://goo.gl/o0GlB
Paper Camera: http://goo.gl/wtnOC
Sketchbook Mobile: http://goo.gl/kqv44
SoundHound: http://goo.gl/QoxqC
Swiftkey: http://goo.gl/rhmY7


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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Market son 1 yilda cok gelisti appstore un bir plus ini gormuyorum artik
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alpa07 7 yıl
Kim ne derse dein android
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cenkbarut 7 yıl
Yaa iyi hoşta ben avrupada olmama ragmen alamıyorum sanki hatları kitliyorlar baska uygulamaları alabılıyorum paralı ama promosyanla gelınce hata mesajı alıyorum. Bence bunlar bellı sırnırlı indirme limiti koymuslar.. eger boyleyde google ayıp etmis olur
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cgdincer 7 yıl
appstore geride kaldı artık ikisinide kullanınca farkı anlıyorsunuz
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pea. 7 yıl
Ücretli uygulamaları alabiliyor/görebiliyor olsaydık daha iyi olurdu.
Bir hevesle markete girdim ama tabii ki alamıyoruz bir şey.Sonra mecburen Blackmart , Filestube vs dolanıyoruz.
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m@trix 7 yıl
Cok guzel haberler lakin bazı arkadaşlar gaza gelmiş appstore da ne felan diye. tamam markette cok guzel gelismeler, umut vetici seyler oluyor hızla buyuyor ama kanaatimce appstore kalitesine erişebilmesi icin daha kat edecegi yollar cok. ben hala bir appstore kalitesi goremiyorum markette. goren varsa 'selam olsun o guzel insana...'
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m@trix 7 yıl
Cok guzel haberler lakin bazı arkadaşlar gaza gelmiş appstore da ne felan diye. tamam markette cok guzel gelismeler, umut vetici seyler oluyor hızla buyuyor ama kanaatimce appstore kalitesine erişebilmesi icin daha kat edecegi yollar cok. ben hala bir appstore kalitesi goremiyorum markette. goren varsa 'selam olsun o guzel insana...'
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darkaura 7 yıl
tipki cig gibi katlanarak buyuyor. daha cok kisi kullandikca daha cok kisiyi cekiyor. artik mobil piyasanin windowsu haline geldi.
bide turkiyedeki market kisitlamasinda bir cozum bulsalar. 10cent oyunlar gayet uygun.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
10 cent yapması gùzelde türk kulanıcılar kullanamıyor google ın türkiye ye yoğunlaşmasını istiyorum
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
Defy kullanıcı olarak android ile tanışan biri olarak şunu söyleyim bence ios kendi kitlesini oluşturmuş daha elit kesme hitap ederim mantığını güdüyor yani amaç para kazanmak.
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Emre The Sorcerer 7 yıl
Keşke paralı uygulamaları da alabilseydik Türkiye'den.
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Burak1916 7 yıl
android çok iyi gelişiyor maşallahı var ancak ben bu gidişle telefonsuz kalcam sgs2 alıyım diye para biriktirdim galaxy note tanıtıldı galaxy note para biriktirmeyi daha tamamlayamadan galaxy nexus çıktı... kısacası bu gidişle telefonsuz kalıcam.
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alpa07 7 yıl
Kim ne derse dein android
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haymatloshan 7 yıl
Maşallah diyelim,diğer işletim sistemlerinin bununla yarışması şimdilik çok çok zor.Kaliteli uygulamaların sayısı önemli,az olsun öz olsun sorun değil.
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