Android Market'te yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı

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Dünya çapında 250 milyon cihaz sayısına ulaşan Android işletim sistemi aynı oranda zararlı yazılım saldırısına da maruz kalıyor. Symantec tarafından verilen bilgilere göre yeni bir zararlı yazılım istilası milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir.
Mağazaya saldırı düzenleyen zararlı yazılım Android.Counterclank adını taşıyor ve Android.Tonclank yazılımının gelişmiş versiyonu.
Android Market'te şüpheli yayıncılar tarafından yüklenmiş 13 adet uygulamada bu zararlı yazılıma rastlandı. Genelde bir arama simgesi olarak ana ekrana kendini yerleştiren yazılım kök klasörde "apperhand" isimli bir klasörün içinde barınıyor ve bu ad altında arka planda çalışmaya başlıyor.
Yaklaşık 5 000 000 kullanıcının bu uygulamaları yüklediği belirtiliyor. Yazılım MAC adresini, IMEI bilgisini ve SIM kodlamasını çalıyor ve uzak sunuculara gönderiyor. Özellikle telefon klonlama korsanlarının bu bilgileri kullandığı düşünülüyor.
Symantec yeni veriler elde ettikçe Android dünyasıyla paylaşmaya devam edecek. Kullanıcılara güvenmedikleri ve izinlerini şüpheli buldukları uygulamaları kurmaması ve bir güvenlik yazılımı kullanması öneriliyor. Zararlı yazılımları yayan geliştirici ve uygulama listesi ise şöyle:
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kim android market appstore dan iyi derse fanboydur
exploit.APPLE.gen (v)
Bunu bunu alın bunu dışarı!
Kardeş senin google ve özellikle samsung ile çocukluğundan kalma kötü anıların mı var?
Hayır, amacın ne onu söyle!
ne alıp veremediğin var android forumlarında? her haberin altında saçma sapan yorumlar?
Apple bir kaç ay önce sizi an be an takip edip kendi sunucularına göndermiyor muydu? hem de konum bilgini şifresiz olarak telefonda saklamıyor muydu?
sonra da sessiz sedasız güncellemeyle durumu örtbas etmedi mi?
ios kapalı kutu bir işletim sistemi. nerden biliyorsun arkadan uygulamaların ne halt yediğini?
JB'li telefonları da görüyoruz. en sonunda hard reset yapıp da telefonlar normal hale geliyor.
bir zahmet xxx uygulamaları da yüklerken biraz araştırmak lazım, windowsda da bu abazalık yüzünden milyonlarca virüs türemedi mi?
Android Market'in prestiji mi vardı da kaybedecekler?
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