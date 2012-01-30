Android Market'te yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı

Dünya çapında 250 milyon cihaz sayısına ulaşan Android işletim sistemi aynı oranda zararlı yazılım saldırısına da maruz kalıyor. Symantec tarafından verilen bilgilere göre yeni bir zararlı yazılım istilası milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir.





Mağazaya saldırı düzenleyen zararlı yazılım Android.Counterclank adını taşıyor ve Android.Tonclank yazılımının gelişmiş versiyonu.





Android Market'te şüpheli yayıncılar tarafından yüklenmiş 13 adet uygulamada bu zararlı yazılıma rastlandı. Genelde bir arama simgesi olarak ana ekrana kendini yerleştiren yazılım kök klasörde "apperhand" isimli bir klasörün içinde barınıyor ve bu ad altında arka planda çalışmaya başlıyor.





Yaklaşık 5 000 000 kullanıcının bu uygulamaları yüklediği belirtiliyor. Yazılım MAC adresini, IMEI bilgisini ve SIM kodlamasını çalıyor ve uzak sunuculara gönderiyor. Özellikle telefon klonlama korsanlarının bu bilgileri kullandığı düşünülüyor.





Symantec yeni veriler elde ettikçe Android dünyasıyla paylaşmaya devam edecek. Kullanıcılara güvenmedikleri ve izinlerini şüpheli buldukları uygulamaları kurmaması ve bir güvenlik yazılımı kullanması öneriliyor. Zararlı yazılımları yayan geliştirici ve uygulama listesi ise şöyle:



