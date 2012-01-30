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Android Market'te yeni bir zararlı yazılım ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
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21
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünya çapında 250 milyon cihaz sayısına ulaşan Android işletim sistemi aynı oranda zararlı yazılım saldırısına da maruz kalıyor. Symantec tarafından verilen bilgilere göre yeni bir zararlı yazılım istilası milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir.

Mağazaya saldırı düzenleyen zararlı yazılım Android.Counterclank adını taşıyor ve Android.Tonclank yazılımının gelişmiş versiyonu.

Android Market'te şüpheli yayıncılar tarafından yüklenmiş 13 adet uygulamada bu zararlı yazılıma rastlandı. Genelde bir arama simgesi olarak ana ekrana kendini yerleştiren yazılım kök klasörde "apperhand" isimli bir klasörün içinde barınıyor ve bu ad altında arka planda çalışmaya başlıyor.

Yaklaşık 5 000 000 kullanıcının bu uygulamaları yüklediği belirtiliyor. Yazılım MAC adresini, IMEI bilgisini ve SIM kodlamasını çalıyor ve uzak sunuculara gönderiyor. Özellikle telefon klonlama korsanlarının bu bilgileri kullandığı düşünülüyor.

Symantec yeni veriler elde ettikçe Android dünyasıyla paylaşmaya devam edecek. Kullanıcılara güvenmedikleri ve izinlerini şüpheli buldukları uygulamaları kurmaması ve bir güvenlik yazılımı kullanması öneriliyor. Zararlı yazılımları yayan geliştirici ve uygulama listesi ise şöyle:


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alpa07 7 yıl en beğenilen
ne gelirse xxx den oluyor :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
Özgürlüğün bedeli

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Mr.Legend 7 yıl
Abazaların sonu...
1 Yanıt Yanıtla +5
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rabbitweed 7 yıl
appstoreu yakalayacagim diye onune gelen programlari kabul edersen olacagi bu.Android market copluk olma yolunda ilerliyor.zaten markette sadece bedava uygulamalari gorebiliyorduk.Parali uygulamari turkiyeden almak mumkun degil su anda.
kim android market appstore dan iyi derse fanboydur
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mcmertmc 7 yıl
bir android klasiği...
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FrecoB 7 yıl
Windows'taki durum Android'e de geçmiş.
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dreamblue35 7 yıl
abi siz internette günde kaç tane zararlı yazılım çıktığını biliyor musunuz anti virüs programcılarının bir takip edin bakalım neler söylüyorlar
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gerrard16 7 yıl
Peki bu güvenlik yazılımlarına bir kaç örnek verseniz...
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engurlu 7 yıl
Dunyanin su ana kadar gelmis gecmis en tehlikeli virusu iphone da bulunmuş..Kullanicilarinin gozunu boyayip kendine bagliyormus sonrada paralarini somuruyormus...virusun ismi ;

exploit.APPLE.gen (v)



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Gürbüz G 7 yıl
Erasmus78
gunAndroid marketin Apple gibi kontrol politikasını acilen hayata geçirmesi gerek yoksa daha çok prestij kaybedecekler.
Android Marketin prestiji mi vardı da kaybedecekler?

Bunu bunu alın bunu dışarı!
Kardeş senin google ve özellikle samsung ile çocukluğundan kalma kötü anıların mı var?
Hayır, amacın ne onu söyle!
ne alıp veremediğin var android forumlarında? her haberin altında saçma sapan yorumlar?
Apple bir kaç ay önce sizi an be an takip edip kendi sunucularına göndermiyor muydu? hem de konum bilgini şifresiz olarak telefonda saklamıyor muydu?
sonra da sessiz sedasız güncellemeyle durumu örtbas etmedi mi?
ios kapalı kutu bir işletim sistemi. nerden biliyorsun arkadan uygulamaların ne halt yediğini?
JB'li telefonları da görüyoruz. en sonunda hard reset yapıp da telefonlar normal hale geliyor.
bir zahmet xxx uygulamaları da yüklerken biraz araştırmak lazım, windowsda da bu abazalık yüzünden milyonlarca virüs türemedi mi?
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Erasmus78 7 yıl
gun
Android marketin Apple gibi kontrol politikasını acilen hayata geçirmesi gerek yoksa daha çok prestij kaybedecekler.

Android Market'in prestiji mi vardı da kaybedecekler?
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atimu 7 yıl
iyiki iphone'um var :)
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gun 7 yıl
Android market'in Apple gibi kontrol politikasını acilen hayata geçirmesi gerek yoksa daha çok prestij kaybedecekler.
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teddybear01 7 yıl
Cs den gitim hasss
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