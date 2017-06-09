Android O'nun 3. Geliştirici Önizlemesi yayınlandı

Android'in bir sonraki sürümünün ön izlemesi olan Android O Developer Preview (AODP), hatırlanacağı üzere Google tarafından Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Onu takiben geçtiğimiz ay düzenlenen Google IO geliştirici konferansı esnasında Android O Developer Preview 2 piyasaya sürülmüş ve bu Android Beta programı üzerinden sunulan ilk Android O önizleme sürümü olmuştu.

Amerika'lı yazılım devi Android O Developer Preview'ın 3. sürümünü yayınladı. Yayınlanan DP3 ile Android O'nun 8.0.0 sürümünü kullanacağı kesinleşmiş oldu. En son Android O API'leri ile gelen sürüm uygulama geliştiricilerin uygulamalarını Android'in bir sonraki sürümüne hazırlaması için önemli bir kaynak olacak. Beraberinde pek çok hata düzeltme ve optimizasyon getiren AODP3, önceki sürümler gibi yalnızca Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, LG Nexus 5X, Huawei Nexus 6P ve Asus Nexus Player cihazlarına yüklenebiliyor.

yakın zamanda cihazınızda görünecektir. Android O'nun nihai sürümünün Ağustos tarihinde sunulması beklenirken, son geliştirici önizlemesinin ise önümüzdeki ay dağıtılması planlanıyor. Yukarıdaki cihazlardan birine sahipseniz ve Android Beta programına katılmış durumdaysanız güncellemecihazınızda görünecektir. Android O'nun nihai sürümününtarihinde sunulması beklenirken, son geliştirici önizlemesinin ise önümüzdeki ay dağıtılması planlanıyor.