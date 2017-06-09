Android O'nun 3. Geliştirici Önizlemesi yayınlandı

Haber Editörü
Android'in bir sonraki sürümünün ön izlemesi olan Android O Developer Preview (AODP), hatırlanacağı üzere Google tarafından Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Onu takiben geçtiğimiz ay düzenlenen Google IO geliştirici konferansı esnasında Android O Developer Preview 2 piyasaya sürülmüş ve bu Android Beta programı üzerinden sunulan ilk Android O önizleme sürümü olmuştu.
Amerika'lı yazılım devi Android O Developer Preview'ın 3. sürümünü yayınladı. Yayınlanan DP3 ile Android O'nun 8.0.0 sürümünü kullanacağı kesinleşmiş oldu. En son Android O API'leri ile gelen sürüm uygulama geliştiricilerin uygulamalarını Android'in bir sonraki sürümüne hazırlaması için önemli bir kaynak olacak. Beraberinde pek çok hata düzeltme ve optimizasyon getiren AODP3, önceki sürümler gibi yalnızca Google Pixel, Pixel XL, Pixel C, LG Nexus 5X, Huawei Nexus 6P ve Asus Nexus Player cihazlarına yüklenebiliyor.
Yukarıdaki cihazlardan birine sahipseniz ve Android Beta programına katılmış durumdaysanız güncelleme yakın zamanda cihazınızda görünecektir. Android O'nun nihai sürümünün Ağustos tarihinde sunulması beklenirken, son geliştirici önizlemesinin ise önümüzdeki ay dağıtılması planlanıyor.
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Android 8 erken gelecek .
General Mobile Android One kapsaminda gecen yil General Mobile 4G icin Android Beta dahil olmustu tipi Nexus ve Pixel cihazlari gibi sevindik gurur duyduk ... Ama suan yeni cihazlari icin General Mobile kendisini unutturmus !
Simdi goruyoruz ki ne General Mobile 5 ne de General Mobile 5 Plus ne de en son cikan giris seviyesi General Mobile 6 su Android Beta programi tekrardan baslatilmadi .
Android One buyuk umutlarla Turkiye gibi Nexus ve Pixel cihazlarin resmi satisi resmi kanallarla getirilmemesine giris ve orta seviye 2 cihazla bir umut olmustu General Mobile TELPA AMA son 1 yildir General Mobile Google in sundugu bircok hizmeti uygulama TELPA General Mobile kendi cikarlari icin engellemistir veya gec guncelleme vermektedir.
Sadece bu yüzden Nexus 5X aldım ve o kadar rahatım ki. donanım ne kadar iyi olsa da iyi bir yazlımla desteklenmediği sürece ciddi manada insanı çileden çıkarıyor telefon.
şimdi her ay güncelleme geliyor mutlaka; güvenlik yaması, ufak tefek performans güncellemeleri ohh miss yani.
bu saatten sonra Google damgalı telefon dışında bir android kullanmam olur da diğer androidli markalara mecbur bırakılırsak direk iphone geçerim.