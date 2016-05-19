Android Wear akıllı saatler şimdi daha bağımsız

Google’ın iki yıl önce hayata adımını atan mini işletim sistemi Android Wear, henüz pazarda hakimiyet kuracak kadar büyüyemedi ancak sürekli gelişmeye devam ediyor. Son güncelleme ise, şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olacak. Bu bakımdan Android Wear 2.0 olarak adlandırılıyor.

Yeniliklerin ilki saat temalarına geliyor. Daha önce saat temaları kısıtlı bilgi gösterimi yapıyordu ve bu bakımdan kullanıcılar istedikleri tercihi bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise saat temasına herhangi bir uygulamadan bildirim eklemek mümkün hale geliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri saat temasını kullanma imkanı bulacak.

Diğer yenilik ise el yazısı tanıma özelliği. Minik ekranları üzerinde akıllı saatlerde yazı yazmak oldukça zor. Bu bakımdan ekranın tamamını kullanabilmek önem taşıyor. El yazısı ile kullanıcılar artık daha büyük hareket alanı ve yazma rahatlığı elde edecek. Mesajlara ve maillere de saatlerinden daha hızlı cevap yazabilecek.

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Bunun yanında Allo uygulamasından hatırlayacağımız akıllı cevap özelliği de güncellemede yerini almış. Kullanıcılar, yazı yazmaya gerek kalmadan seçenekleri değerlendirip mesajlara cevap yazabilecek.

Fitness takibi tarafında da saatiniz artık koçunuz oluyor. Yapılan aktiviteyi otomatik olarak algılayan sistem, ilgili fitness uygulamasını devreye sokuyor ve takip etmeye başlıyor. Depolanan veriler daha sonra uygulama ile senkronize edilebiliyor.

Son olarak saati daha fazla bağımsız kılacak bir yenilik geliyor. Android Wear 2.0 destekli uygulamalar, telefondan bağımsız olarak kurulabilecek ve çalışabilecek. WiFi ve 4G desteği sayesinde, aynı akıllı telefon gibi uygulamalar çalışacak ve senkronize olacak. Ayrıca Spotify artık doğrudan saat teması üzerinden başlatılabiliyor. Android Wear 2.0 güncellemesi için geliştirici önizleme süreci başladı. Nihai sürüm ise yıl sonuna doğru şekillenecek.