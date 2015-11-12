Android Wear artık arama yapabilecek

Google'ın akıllı saatlere yönelik olarak geliştirdiği Android Wear işletim sistemi geçen yıldan bu yana önemli özellikler kazanarak kendisini sürekli geliştiriyor. Platformun son yeniliği hücresel bağlantılara destek vermesi oldu.





Android Wear platformunun ilk hücresel ağ destekli modeli olarak lanse edilen LG Watch Urbane 2nd Edition LTE sonrasında Google'ın hali hazırda hücresel ağ desteği verip vermediği konusu kafaları karıştırmıştı. Model piyasaya çıkmadan hemen önce Google beklenen açıklamayı yaptı.





Android Wear işletim sisteminin önemli bir özelliği Bluetooth bağlantınız olmasa bile eğer saatiniz ve telefonunuz WiFi üzerinden internete bağlıysa bildirimleri yansıtmaya devam etmesiydi. Hücresel destek ile birlikte uzaktan bağlantı seçenekleri artırıldı ve artık LTE ağlarına bağlanan saatiniz yine bildirimleri uzaktan yansıtabilecek.





Sadece bildirim yansıtma değil eğer saatinizde mikrofon ve hoparlör donanımı varsa gelen çağrıları doğrudan kolunuzdan da yanıtlayabiliyorsunuz. LG'nin yeni akıllı saatinde bu özellik mevcut.





Aslında Android Wear platformu bu özelliği biraz geç kazandı diyebiliriz. Zira Samsung'un Tizen işletim sistemli Gear S 3G ve Gear S2 3G modellerinde telefon görüşmesi yapılabiliyordu. Ayrıca Oukitel A29 gibi pek çok Çin kaynaklı akıllı saat dahili SIM desteği telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Henüz ülkemizde Android Wear akıllı saati görmek mümkün değil. Alcatel OneTouch Watch saati bugün yarın satışa başlayacak. Motorola veya LG'nin akıllı saatlerinin ise ne zaman ülkemize geleceği bilinmiyor.

http://officialandroid.blogspot.com.tr/2015/11/cellular-support-comes-to-android-wear.html