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Android Wear artık arama yapabilecek

Akıllı saat pazarında payını artırmayı amaçlayan Android Wear platformu, önemli yeniliklerle ilgi çekmeye çalışıyor. Hücresel ağlara destek vermeye başlayan platform önemli bir eksiği gidermiş oldu.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android Wear artık arama yapabilecek

Google'ın akıllı saatlere yönelik olarak geliştirdiği Android Wear işletim sistemi geçen yıldan bu yana önemli özellikler kazanarak kendisini sürekli geliştiriyor. Platformun son yeniliği hücresel bağlantılara destek vermesi oldu.

Android Wear platformunun ilk hücresel ağ destekli modeli olarak lanse edilen LG Watch Urbane 2nd Edition LTE sonrasında Google'ın hali hazırda hücresel ağ desteği verip vermediği konusu kafaları karıştırmıştı. Model piyasaya çıkmadan hemen önce Google beklenen açıklamayı yaptı.

Android Wear işletim sisteminin önemli bir özelliği Bluetooth bağlantınız olmasa bile eğer saatiniz ve telefonunuz WiFi üzerinden internete bağlıysa bildirimleri yansıtmaya devam etmesiydi. Hücresel destek ile birlikte uzaktan bağlantı seçenekleri artırıldı ve artık LTE ağlarına bağlanan saatiniz yine bildirimleri uzaktan yansıtabilecek. 

Sadece bildirim yansıtma değil eğer saatinizde mikrofon ve hoparlör donanımı varsa gelen çağrıları doğrudan kolunuzdan da yanıtlayabiliyorsunuz. LG'nin yeni akıllı saatinde bu özellik mevcut. 

Aslında Android Wear platformu bu özelliği biraz geç kazandı diyebiliriz. Zira Samsung'un Tizen işletim sistemli Gear S 3G ve Gear S2 3G modellerinde telefon görüşmesi yapılabiliyordu. Ayrıca Oukitel A29 gibi pek çok Çin kaynaklı akıllı saat dahili SIM desteği telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Henüz ülkemizde Android Wear akıllı saati görmek mümkün değil. Alcatel OneTouch Watch saati bugün yarın satışa başlayacak. Motorola veya LG'nin akıllı saatlerinin ise ne zaman ülkemize geleceği bilinmiyor.  

http://officialandroid.blogspot.com.tr/2015/11/cellular-support-comes-to-android-wear.html Yorum Yaz
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huseyindoster 3 yıl
LG Watch Urbane Wearable Smart Watch - Silver
Turkiyeye kargosu da var,su an 350 dolardan 228 dolara dusmus meraklisi kacirmasin derim linkte urunun ozelliklerine bakabilirsiniz amzn.to/...
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Patren 3 yıl
4g le yayginlasirsa arama ozelligi olur
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alemburda34 3 yıl
Uzmanlar mumkun oldugunca telefonu az kullanin diyor. Bunlar surekli kolumuza temas eden hucresel ag destekli bir saat yapiyor.
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Darth__Luca 3 yıl
Saat direk aramalara cevap vermiyor, LTE sadece internet erişimi için. LG operatörlerle görüştüğünü açıkladı, tek bir numara ve çift sim kart kullanımı için. Halihazırda kullandığınız hat gelen aramada hem telefondan hemde saatten cevaplanabilmesi için
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Erik Lehnsherr 3 yıl
Umarim lg watch urbane lte 2nd edition turkiyeye gelir resmi olarak da yurtdisindan getirmek icin ugrasmam gerekmez
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