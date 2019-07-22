Android’de kablosuz kulaklık kontrolü daha kapsamlı hale geliyor

Google, tam kablosuz ve kablosuz kulaklıklardan daha detaylı bilgi alınması ve kulaklıkları daha iyi kontrol edebilmesi adına Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) özelliğine yeni yetenekler kazandırıyor. Bu yıl göreceğimiz özellikler sayesinde firma, Bluetooth destekli kulaklıkların Apple AirPods ile daha iyi mücadele edebileceğini umuyor.

Fast Pair’e kazandırılan yeteneklerden biri tam kablosuz kulaklıkların ve taşı kaplarının pil durumunun ayrı ayrı gösterilmesi olacak. Aynı zamanda Fast Pair ile uyumlu cihazların izini sürmek de artık daha kolay hale geliyor. Bu özellik Android’e eklendiğinde, Aygıtımı Bul (Find my Device) uygulaması ya da web sitesi üzerinden kulaklıklarımızın nerede olduğunu sorgulatabileceğiz. Uygulama sayesinde kulaklıkların bulunduğu lokasyonu ve en son nerede kullanıldıklarını görebileceğiz. Buna ek olarak telefon kulaklıklarla eşleşme mesafesi içine girdiğinde, cihazları çaldırabilme ya da bağlantılarını kesebilme seçeneklerinden birini tercih edebileceğiz.

Android Q yayınlandığı zaman ise Fast Pair cihazları için özel bir bilgi sayfası bulunacak. Bu sayfadan pil durumuna, Find my Device uygulamasına, kulaklıkların Google Asistan özelliklerine ve üreticinin kulaklıklar için yayınladığı uygulamaya ulaşabileceğiz.

Son olarak Google, Fast Pair’ın tüm nimetlerinden yararlanabilecek kulaklıkların da bir listesini yayınlamış. Listeye aşağıda göz atabilirsiniz.

Anker Spirit Pro GVA

Anker SoundCore Flare+ (Speaker)

JBL Live 220BT

JBL Live 400BT

JBL Live 500BT

JBL Live 650BT

Jaybird Tarah

1More Dual Driver BT ANC

LG HBS-SL5

LG HBS-PL6S

LG HBS-SL6S

LG HBS-PL5

Cleer Ally Plus

https://www.engadget.com/2019/07/21/android-fast-pair-new-capabilities/