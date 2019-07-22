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Android’de kablosuz kulaklık kontrolü daha kapsamlı hale geliyor

Google, kablosuz kulaklıkların daha kapsamlı kontrolü maksadıyla Fast Pair özelliğini daha marifetli hale getiriyor. Artık, Fast Pair ile uyumlu cihazların pil durumu detaylı incelenebilecek.
31 dk.
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android
Gökhan G.
Editör
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Google, tam kablosuz ve kablosuz kulaklıklardan daha detaylı bilgi alınması ve kulaklıkları daha iyi kontrol edebilmesi adına Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) özelliğine yeni yetenekler kazandırıyor. Bu yıl göreceğimiz özellikler sayesinde firma, Bluetooth destekli kulaklıkların Apple AirPods ile daha iyi mücadele edebileceğini umuyor.

Fast Pair’e kazandırılan yeteneklerden biri tam kablosuz kulaklıkların ve taşı kaplarının pil durumunun ayrı ayrı gösterilmesi olacak. Aynı zamanda Fast Pair ile uyumlu cihazların izini sürmek de artık daha kolay hale geliyor. Bu özellik Android’e eklendiğinde, Aygıtımı Bul (Find my Device) uygulaması ya da web sitesi üzerinden kulaklıklarımızın nerede olduğunu sorgulatabileceğiz. Uygulama sayesinde kulaklıkların bulunduğu lokasyonu ve en son nerede kullanıldıklarını görebileceğiz. Buna ek olarak telefon kulaklıklarla eşleşme mesafesi içine girdiğinde, cihazları çaldırabilme ya da bağlantılarını kesebilme seçeneklerinden birini tercih edebileceğiz.

Android Q yayınlandığı zaman ise Fast Pair cihazları için özel bir bilgi sayfası bulunacak. Bu sayfadan pil durumuna, Find my Device uygulamasına, kulaklıkların Google Asistan özelliklerine ve üreticinin kulaklıklar için yayınladığı uygulamaya ulaşabileceğiz.

Son olarak Google, Fast Pair’ın tüm nimetlerinden yararlanabilecek kulaklıkların da bir listesini yayınlamış. Listeye aşağıda göz atabilirsiniz.

  • Anker Spirit Pro GVA
  • Anker SoundCore Flare+ (Speaker)
  • JBL Live 220BT
  • JBL Live 400BT
  • JBL Live 500BT
  • JBL Live 650BT
  • Jaybird Tarah
  • 1More Dual Driver BT ANC
  • LG HBS-SL5
  • LG HBS-PL6S
  • LG HBS-SL6S
  • LG HBS-PL5
  • Cleer Ally Plus

https://www.engadget.com/2019/07/21/android-fast-pair-new-capabilities/ Yorum Yaz
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