Galaxy A56 son güncellemesi büyük bir soruna yol açtı

Galaxy A56 yükleme ekranında kalıyor!
Güncellemeden sonra bazı Galaxy A56 cihazlar düzgün bir şekilde açılmadı, yükleme ekranında takılıp kaldı. Bu beklenmedik sorun birçok kullanıcıyı şaşırttı ve heyecan verici bir güncellemeyi sinir bozucu bir soruna dönüştürdü. Kullanıcı raporlarına göre, sorun tüm Galaxy A56 cihazlarını etkilenmiyor; güncellemenin sorunsuz bir şekilde yüklendiğini belirten kullanıcılar da var.
Gemini güncellemesinden sonra bu can sıkıcı sorunla karşılaştıysanız, çözüm için şu adımları izleyin:
- Telefon kapalıyken SIM kartı çıkarın
- Telefonu yeniden başlatın ve bekleyin
- Yeniden başlatma işlemi tamamlandığında SIM kartı takabilirsiniz
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