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    Galaxy A56 son güncellemesi büyük bir soruna yol açtı

    Samsung, yakın zamanda Galaxy A56 için Google Gemini ile entegrasyonu derinleştiren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme sonrası bazı kullanıcılar telefonun düzgün açılmaması sorunu yaşadı.

    Samsung Galaxy A56 güncelleme sorunu açılmıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Mayıs ayının başında Galaxy A56 için yan düğmeyle Gemini’yi etkinleştirme, en son güvenlik yamaları ve fazlasını getiren bir güncelleme yayınladı. Ancak, yeni yazılım cihazın önyükleme sistemini çökertti.

    Galaxy A56 yükleme ekranında kalıyor!

    Güncellemeden sonra bazı Galaxy A56 cihazlar düzgün bir şekilde açılmadı, yükleme ekranında takılıp kaldı. Bu beklenmedik sorun birçok kullanıcıyı şaşırttı ve heyecan verici bir güncellemeyi sinir bozucu bir soruna dönüştürdü. Kullanıcı raporlarına göre, sorun tüm Galaxy A56 cihazlarını etkilenmiyor; güncellemenin sorunsuz bir şekilde yüklendiğini belirten kullanıcılar da var.

    Gemini güncellemesinden sonra bu can sıkıcı sorunla karşılaştıysanız, çözüm için şu adımları izleyin:

    • Telefon kapalıyken SIM kartı çıkarın
    • Telefonu yeniden başlatın ve bekleyin
    • Yeniden başlatma işlemi tamamlandığında SIM kartı takabilirsiniz
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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