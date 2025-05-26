Tam Boyutta Gör Samsung, Mayıs ayının başında Galaxy A56 için yan düğmeyle Gemini’yi etkinleştirme, en son güvenlik yamaları ve fazlasını getiren bir güncelleme yayınladı. Ancak, yeni yazılım cihazın önyükleme sistemini çökertti.

Samsung'un One UI 7 güncellemesi pil tüketimini artırabilir 3 hf. önce eklendi

Galaxy A56 yükleme ekranında kalıyor!

Güncellemeden sonra bazı Galaxy A56 cihazlar düzgün bir şekilde açılmadı, yükleme ekranında takılıp kaldı. Bu beklenmedik sorun birçok kullanıcıyı şaşırttı ve heyecan verici bir güncellemeyi sinir bozucu bir soruna dönüştürdü. Kullanıcı raporlarına göre, sorun tüm Galaxy A56 cihazlarını etkilenmiyor; güncellemenin sorunsuz bir şekilde yüklendiğini belirten kullanıcılar da var.

Gemini güncellemesinden sonra bu can sıkıcı sorunla karşılaştıysanız, çözüm için şu adımları izleyin:

Telefon kapalıyken SIM kartı çıkarın

Telefonu yeniden başlatın ve bekleyin

Yeniden başlatma işlemi tamamlandığında SIM kartı takabilirsiniz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy A56 son güncellemesi büyük bir soruna yol açtı

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: