Samsung'un ilk 3nm işlemcisi Exynos 2500’ten ilk performans testi

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Temmuz ayında tanıtması beklenen Galaxy Z Flip 7 modeliyle birlikte piyasaya sürülecek olan Exynos 2500 işlemcisi, resmi tanıtımından önce performans testlerinde ortaya çıktı. Geekbench veri tabanında görülen yonga seti, Samsung’un 3nm üretim süreciyle geliştirdiği ilk mobil işlemcisi olma özelliğini taşıyor. Ancak performans sonuçları, beklentilerin altında kaldı.

Performans beklenenden düşük

Geekbench’te SM-F766U model numarasıyla listelenen cihazın Galaxy Z Flip 7 olduğu belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazda Exynos 2500 yonga seti (kod adı S5E9955) ve 12 GB RAM yer alıyor. Telefonun kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çıkması bekleniyor.

Öte yandan Exynos 2500, Geekbench 6 testlerinde tek çekirdek performansında 2.012 puan, çoklu çekirdek performansında ise 7.563 puan aldı. Bu skorlar, Apple, Qualcomm ve MediaTek’in son nesil amiral gemisi yongalarının oldukça gerisinde kalıyor. Hatta Xiaomi’nin yeni nesil kendi üretimi amiral gemisi işlemcisi bile daha yüksek performans sergiliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un geçen yıl Galaxy S24 serisinde kullandığı Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslandığında Exynos 2500’ün yalnızca küçük bir farkla önde olduğu görülüyor. Bu durum, özellikle Samsung’un ilk 3nm üretim süreciyle geliştirdiği çip için hayal kırıklığı yaratıyor.

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Exynos 2500, toplam 10 çekirdekli bir CPU mimarisine sahip. Bu mimaride; 1 adet Cortex-X925 çekirdeği 3.3 GHz hızında, 2 adet Cortex-A725 çekirdeği 2.75 GHz’de, 5 adet Cortex-A725 çekirdeği 2.36 GHz’de ve 2 adet Cortex-A520 çekirdeği ise 1.8 GHz’de çalışıyor.

Grafik tarafında ise AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine dayandığı tahmin edilen Xclipse 950 GPU yer alıyor. Ancak ana işlemci çekirdeği olan Cortex-X925’in 3.3 GHz gibi düşük bir hızda çalışıyor olması, performans açısından soru işaretlerini artırıyor. Rakip yongalarda bu çekirdekler genellikle 4 GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Elbette bu performans testi henüz pek bir şey ifade etmiyor; bir hata olabileceği gibi işlemcinin saat hızları da kasıtlı olarak düşürülmüş olabilir. Bununla birlikte Geekbench’teki sızıntı, Exynos 2500’ün ABD’ye özel versiyonda yer alacağını gösteriyor. Bu da Samsung’un yeni işlemciyi küresel olarak kullanabileceğine işaret ediyor.

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Samsung'un ilk 3nm işlemcisi Exynos 2500’ten ilk performans testi

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