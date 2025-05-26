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    Efsane oyun telefonu Red Magic 10S Pro serisi tanıtıldı

    RedMagic 10S Pro serisi Çin'de resmi olarak tanıtıldı. RedMagic 10S Pro ve 10S Pro Plus, 24GB RAM, Snapdragon 8 Elite Leading Version, dahili Windows PC oyun emülatörü ve fazlasıyla geliyor.

    RedMagic 10S Pro Plus tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Red Magic, Çin'de yeni oyun telefonlarını duyurdu. Red Magic 10S Pro ve Red Magic 10S Pro+, güçlü donanım, devasa batarya ve mobil oyun tutkunları için harika bir cihaz haline getiren çeşitli özelliklerle geliyor.

    RedMagic 10S Pro serisi neler sunuyor?

    RedMagic 10S Pro ekran, işlemci, batarya, kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Red Magic 10S Pro serisi, fiziksel soğutma fanı olan "Hot Wheels" sistemiyle aktif soğutma tasarımını koruyor. Oyun oynarken cihazı serin tutmaya yardımcı olan büyük buhar odası mekanizması da mevcut. Telefonlar, ince çerçevelere ve çentiksiz 144 Hz ekrana sahip. 6.85 inç düz OLED panel, 2000 nit (maksimum) parlaklık, %95,3 ekran-gövde oranına sahip. Ekran altı kameraya gelince, net çekimler için yapay zeka destekli algoritmayla destekleniyor.

    Red Magic 10S Pro, S olmayan seriden en büyük farkı işlemcisi. Yeni modeller, Snapdragon 8 Elite Leading Edition işlemciyle geliyor. Hız aşırtmalı Snapdragon 8 Elite, AnTuTu benchmark testinde rekor kırmıştı; bu da yeni RedMagic 10S Pro serisinin S olmayan seriden daha iyi oyun performansı sunabileceği anlamına geliyor. Bundan bahsetmişken, yeni telefonlar yerleşik Windows PC oyun emülatörüyle geliyor. Şirket, yeni modellerin eski AAA oyunları emülatörde iyi performansla oynatabileceğini iddia ediyor. Windows oyun emülatörünün Steam ve Epic Games launcher’larını başlatabildiği de belirtildi. Üst düzey oyun performansı için yerleşik Core R3 Pro çip ve LPDDR5T RAM yer alıyor.

    Red Magic 10S Pro serisi, 24GB RAM 1TB’a kadar depolamayla geliyor. Her iki modelde de arkada 50 MP (OmniVision OV50E40 sensörü) ana kamera, 50 MP (OmniVision OV50D) ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro (OmniVision OV02F10) kamera, önde 16 MP (OmniVision OV16A1Q) ekran altı kamera bulunuyor.

    Red Magic 10S Pro Plus, 120W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7500 mAh bataryadan güç alırken, diğer model 7050 mAh (80W hızlı şarj) bataryaya sahip.

    Red Magic 10S Pro fiyatı ne kadar?

    Red Magic 10S Pro serisi, 4999 yuan (693 dolar) başlangıç fiyatıyla Haziran’da satışa sunulacak. Model, renk, bellek ve depolama alanına göre Red Magic 10S Pro fiyatlandırması şu şekilde:

    • Red Magic 10S Pro 12GB + 256GB: 693 dolar
    • Red Magic 10S Pro 16GB + 512GB: 763 dolar
    • Red Magic 10S Pro (Deuterium Front Transparent Edition): 735 dolar (12GB + 256GB), 804 dolar (16GB + 512GB)
    • Red Magic 10S Pro+ (Dark Quantum) 16GB + 512GB: 832 dolar
    • Red Magic 10S Pro+ (Dark Knight + Silver Wing) 16GB + 256GB: 874 dolar
    • Red Magic 10S Pro+ (Dark Knight + Silver Wing) 24GB + 1TB: 1040 dolar

    RedMagic 10S Pro ve 10S Pro+ özellikleri

    RedMagic 10S Pro Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.85 inç, 1,5K (2688x1216), 144 Hz, 2000 nit, OLED BOE Q9+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition
    • Bellek: 12 GB, 16 GB, 24 GB RAM (LPDDR5T)
    • Depolama: 256 GB,  512 GB, 1 TB (UFS 4.1 Pro)
    • Arka kamera: 50MP f/1.88 (birincil) + 50MP f/2.2 (ultra geniş) + 2MP makro
    • Ön kamera: 16MP (ekran altı)
    • Batarya: 7500 mAh 120W hızlı şarj (Pro+), 7050 mAh 80W hızlı şarj (Pro)
    • Yazılım: Redmagic AI OS 10.0, Android 15
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, 5G NSA / SA, Dual 4G VoLTE
    • Boyut ve ağırlık: 163.42 x 76.14 x 8.9 mm, 229 g
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/05/26/red-magic-10s-pro-series-announced/ https://www.nubia.com/product/s/2913 https://www.nubia.com/product/s/2906
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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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