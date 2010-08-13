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Android, iOS'i geride bıraktı

Gartner, mobil telefon pazarının 2010'un 2.çeyreğindeki durumunu mercek altına alan son araştırmasını yayınladı.
8 yıl
9,9b
1
57
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından Gartner, mobil telefon pazarının 2010'un 2.çeyreğindeki durumunu mercek altına alan son araştırmasını yayınladı. Gartner'ın sonuçlarına göre; mobil telefon satışları 2009'un aynı dönemine göre %13.8'lik artışla 325.6 milyona yükselirken, akıllı telefonlar satışları %50.5 artarak toplam satışların %19'unu oluştururdu.

Android, iOS'i geride bıraktı
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Markalar esas alındığında yılın 2.çeyreğinde Finlandiyalı Nokia, geçen seneye göre birim satışlarını arttırmayı başarırken, pazardaki büyümeye bağlı olarak %36.8'lik payının %34.2'e gerilemesine engel olamadı. Koreli elektronik devi Samsung, 2009'un 2.çeyreğindeki %19.3'lük payını %20.1 arttırırken, diğer bir Koreli LG ise gerek satışların gerekse de pazar payının %10.7'den %9'a gerilmesine engel olamadı.

Eski bir İstanbul'lu tarafından kurulan Research In Motion ise sadece akıllı telefon üretimine rağmen tüm pazardaki payını %3.4'e yükselterek; geçtiğimiz çeyrekte Sony Ericsson'dan devraldığı en büyük 4.büyük telefon üreticisi ünvanını korumayı başardı. RIM'in Sony Ericsson'dan koltuğu devralması gibi bu çeyrek sonucunda da Apple, Motorola'ın koltuğunu devralmaya bir adım daha yaklaştı. Geçen senenin aynı dönemindeki %5.6'lık pazar payının %2.7'e düşmesine engel olamayan Motorola'a karşılık Apple, %1.9'luk payını %2.7'e yükselterek bir nefesini rakibinin ensesinde iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Android, iOS'i geride bıraktı
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İşletim sistemleri baz alındığındaysa, yılın 2.çeyreğindeyse iOS'in koltuğunu Android'e devrettiği görünüyor. Geçtiğimiz seneye göre Android'li birim satışlarının inanılmaz artışı; Android'in %1.8'lik pazar payını %17.2'e arttırmasını sağlayarak, dünyanın en çok kullanılan 3.mobil işletim sistemi ünvanına sahip olmasına vesile oldu. Araştırmanın dikkat çekici diğer bir sonucuysa Symbian alanında gerçekleşti. Symbian'lı cihazların satışı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre artmasına rağmen, pazar payı %51.0'dan %41.2'e kadar geriledi. Bu iki sonucu da göz önüne aldığımızda Android'e en çok pazar payını Symbian kaptırmış görünüyor. iOS ise koltuğunu Android'e kaptırmasına rağmen %13'lük payını %14.2'e yükselterek, Android'le birlikte 2.çeyrekte pazar payını arttıran bir diğer işletim sistemi oldu.


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serdar363 6 yıl
android e yavaş yavaş ısınsam da hala bir ios cuyum. vazgeçemiyorum neyapayım :)
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oguzhantezel92 6 yıl
Donanımhaber bu tip konuları özellikle açıyor insanlar tartışsın sitenin hiti artsın diye
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jovanovic 6 yıl
Appleseverleri kizdiran hort :D
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FRAPS 6 yıl
Millet artık görselliğe önem veriyor , işlevsellik arka planda kaldı. Bu yüzden bu haber yapılırken Symbianın üstünlüğü şimdi 2012 yılına göre çok iyi durumda.
Symbian bele ile kendini aştı fakat nokia düşük çözünürlüklü ekran koyduğu için hep geri planda kalıyor.


Ne diyeyim bunu ben değil nokia düşünsün.
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This Time 6 yıl
hortlatmayin yav
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DH Misafiri 6 yıl
Apple firması, ekonomistlere ve sektör liderlerine göre az ürün-çok kazanç ekseninde hareket ediyor. Steve Jobs belgeselinde de şirketin yeni ceo'su Tim Cook buna vurgu yapıyor. Tim Cook : '' Hedefimiz görece az sayıda ürün ve yüksek kalite ile tüketicinin ürünlerimize 'rekabetli talebini' yaratmak ve aşırı kar elde etmek'' diyor. Firma stratejisi olarakta bu başarılı görünüyor zira ''firma olarak'' dünyanın bir numarası. Burada ürettiği cihazlara sadece üretim-maliyet ve kar ekseninde bakılırsa yönetim ve organizasyon anlamında çok çok başarılı bir firma. Cihazları hakkında net bilgiye sahip değilim. Bu şartlarda da pek önemi yok.
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DH Misafiri 7 yıl
Android hiç hoşuma gitmedi 2.2.1 sürümü ile almıştım şu an 2.3.6 sürümü yüklü yani 5 sürüm güncelledim değişen bir şey yok ayda bir güncelleme oluyor ama hiç bir birinden farkı yok o halde neden güncelleme çıkarırlar anlamadım. yılda bir çıkar adam gibi olsun.
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Chuckly 7 yıl
İOS 3 cihazla girmiş yarişa.Androidli en az 300 farkli telefon vardir
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The Catalyst 7 yıl
bütün yorumları okudum hort konuymuş meğer

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zengier 7 yıl Chuckly
Chuckly

İOS 3 cihazla girmiş yarişa.Androidli en az 300 farkli telefon vardir


Bu tip arastirma konularinin altina bu satiri en az bir kisi mutlaka yaziyor.

peki arastirmaya ve sayilara katkisi/etkisi nedir bunun?
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Extreme Victory 7 yıl
Hort
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ap4che 7 yıl
iphone kullanıcıları neden bu kadar androide saldırıyor onu anlayamıyorum ben. iphone kullanmak isteyen alır kullanır iphone da beni cezbeden tek şey appstore suan htc desire s kullanıyorum market türkiye de felaket durumda ne hoşuma gitse yüklenemiyor şuan kullandığım uygulamaların yarıdan çoğu başka market yada sitelerden indirdiğim uygulama.ama özgürlük denilince android 1 numara
2 tane aynı model android telefonu yan yana koyduğunuzda sadece dışı aynı gözüküyor baştan sona ne istersen yapabiliyorsun telefona
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erenqfb 8 yıl
Bircok arkadas android ileride apple i gececek demis. Gececek ama ne zaman? 2sene 3 sene? Ne zaman? Hanginiz telefonunuzu 3 yil kullanacak? Madem android ileride iosu gececek gecince alsaniza. En azindan iosun zevkini cikarirsiniz. Android 1 numara olunca da android aliriz hep beraber. Ama yook meyveli agac ya illa ki taslayacaksiniz degil mi? Birakin bunlari artik!
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Doritozz 8 yıl
Android apple'a geçerse, apple telefon dünyasının 1 numarası olur
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Miller57 8 yıl
Önemli olan Android'i sevmek değil yeğen, önemli olan Symbian'a katlanabilmektir...
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darkness of master 8 yıl
symbiana katlanılmaz arkadaş ya o bir insanı verem etmeye yönelik bir işletim sistemi kesinlikle üretim amacı sabır ölçmek ama şunuda göz ardı etmeyelim bi nokia 6600 bi 6630 çıktığından kralda oydu kralcıda :)o zamanlar tüm siteler symbian için program üretirdi. şimdi endamesi bile yavaş yavaş kalkıcak n8 kesinlikle kurtaramaz symbianı kurtarsa n97 kurtarırdı neyseki bende iphone dan n97 ye ve sonunda androide geçtim inanın android'te çok mutluyum daha görsel ve akıcı geldi gel gelelim iphoneda da sadece ihtiyacım olan programı yüklerdim hiç bir zaman 20 sayfa programım olmadı zaten telefonuma ayıracak o kadar zamanım yok
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