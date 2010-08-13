Android, iOS'i geride bıraktı

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarından Gartner, mobil telefon pazarının 2010'un 2.çeyreğindeki durumunu mercek altına alan son araştırmasını yayınladı. Gartner'ın sonuçlarına göre; mobil telefon satışları 2009'un aynı dönemine göre %13.8'lik artışla 325.6 milyona yükselirken, akıllı telefonlar satışları %50.5 artarak toplam satışların %19'unu oluştururdu.

Markalar esas alındığında yılın 2.çeyreğinde Finlandiyalı Nokia, geçen seneye göre birim satışlarını arttırmayı başarırken, pazardaki büyümeye bağlı olarak %36.8'lik payının %34.2'e gerilemesine engel olamadı. Koreli elektronik devi Samsung, 2009'un 2.çeyreğindeki %19.3'lük payını %20.1 arttırırken, diğer bir Koreli LG ise gerek satışların gerekse de pazar payının %10.7'den %9'a gerilmesine engel olamadı.

Eski bir İstanbul'lu tarafından kurulan Research In Motion ise sadece akıllı telefon üretimine rağmen tüm pazardaki payını %3.4'e yükselterek; geçtiğimiz çeyrekte Sony Ericsson'dan devraldığı en büyük 4.büyük telefon üreticisi ünvanını korumayı başardı. RIM'in Sony Ericsson'dan koltuğu devralması gibi bu çeyrek sonucunda da Apple, Motorola'ın koltuğunu devralmaya bir adım daha yaklaştı. Geçen senenin aynı dönemindeki %5.6'lık pazar payının %2.7'e düşmesine engel olamayan Motorola'a karşılık Apple, %1.9'luk payını %2.7'e yükselterek bir nefesini rakibinin ensesinde iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

İşletim sistemleri baz alındığındaysa, yılın 2.çeyreğindeyse iOS'in koltuğunu Android'e devrettiği görünüyor. Geçtiğimiz seneye göre Android'li birim satışlarının inanılmaz artışı; Android'in %1.8'lik pazar payını %17.2'e arttırmasını sağlayarak, dünyanın en çok kullanılan 3.mobil işletim sistemi ünvanına sahip olmasına vesile oldu. Araştırmanın dikkat çekici diğer bir sonucuysa Symbian alanında gerçekleşti. Symbian'lı cihazların satışı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre artmasına rağmen, pazar payı %51.0'dan %41.2'e kadar geriledi. Bu iki sonucu da göz önüne aldığımızda Android'e en çok pazar payını Symbian kaptırmış görünüyor. iOS ise koltuğunu Android'e kaptırmasına rağmen %13'lük payını %14.2'e yükselterek, Android'le birlikte 2.çeyrekte pazar payını arttıran bir diğer işletim sistemi oldu.