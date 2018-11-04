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Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro

6 ay
16,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei'in hızlı yükselişi sürüyor. Şirket kendi geliştirdiği mobil işlemci ile Android dünyasındaki akıllı telefon yarışında liderliğe oturmayı başardı. Detaylı analiz, testler ve karşılaştırmalar.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 20 Pro, Kirin 980 işlemcisiyle birlikte Android'in yeni performans şampiyona olmayı başarıyor. Detaylı performans analizi ve rakipleriyle karşılaştırmalı testlerimiz bu videoda. 

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alaz1903 6 ay en beğenilen
İki yıldır Huawei P10 Plus kullanıyorum. Şu ana kadar performans olarak en memnun kaldığım cihaz oldu. Huawei kamera, hız ve teknoloji açısın her yönüyle dengeli ve üst düzey cihazlar yapmaya başladı. Bizim ülkemiz ise gerçekten biraz garip, hayatında hiç Huawei amiral gemisi kullanmamış insanlar hiçbir somut desteği olmayan kulaktan dolma forum argümanlarıyla boş beleş ahkam kesmekte hiçbir sakınca görmüyor. Teknoloji marketlerinde satış görevlisi olan sözde danışmanların bile cehaleti dudak uçuklatacak cinsten.
İngiltere'de yaşıyorum Huawei cihazlar burada o kadar yaygınlaşmaya başladı ki. Aklı ve mantığı olan insanların kaliteyi hemen keşfetmekte geç kalmadığını görüyorsunuz. ABD pazarında da şu an serbest bırakılsa piyasada çok büyük bir pay alacakları gün gibi açık. Yasaklanmasının önemli sebeplerinden biri de bu bence. Hiçbir markayı kullanırken bu sözü söylemedim ama şu anki düşüncem şu: Bir sonraki telefonum da bu kadar kaliteli cihazlar yapmaya devam ettikleri sürece çok büyük ihtimalle Huawei olacak.
İki yıldır Huawei P10 Plus kullanıyorum. Şu ana kadar performans olarak en memnun kaldığım cihaz oldu. Huawei kamera, hız ve teknoloji açısın her yönüyle dengel...
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fx57 6 ay mustafa080
Merhaba,
Bu cihaz incelesinden ziyade cihazın performans incelemesi.
Mate 20 Pro için detaylı bir ön inceleme videomu sitede ve Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.
Pil ömrü ve günlük kullanıma etkileri gibi deneyimleri içeren bir incelemeyi Mesut paylaşacaktır.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,
Merhaba,Bu cihaz incelesinden ziyade cihazın performans incelemesi.Mate 20 Pro için detaylı bir ön inceleme videomu sitede ve Youtube kanalımızda bulab...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Chromer 6 ay
Videonu izlerken yanlışlıkla Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Teşekkürler Erdi abi
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DH Misafiri 6 ay
ne anlatıyon yarım saattir altıüstü bi telefon
alırsın eline en baba oyunu acarsın kasma varmı yokmu
pil ne kadar gidiyor denersin en agır şartlarda
kamerayla karanlık ve aydınlık ortamlarda test yapıp karsılaştırırsın
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justmark 6 ay
Performans konusunda kıyas yapacaksanız OnePlus6t-OnePlus6-Mate20 Pro-P20 Pro-Pixel 3-Meiuzu 16th gibi ürünler kıyaslanmalı diyorum. Herşey donanım değildir..
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Das Boot 6 ay
Benim gordugum 7nm kirin 980 anca snapdragon 845 i yakalamis performans modunda da azicik gecmis. Bu abarti niye? Goygoyu goren sanir ki sd845 i 2 ye katlamis?
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benhuraxu 6 ay
Erdi abinin yeri başka. Tam istediğim şekilde incelemeler yapıyor.
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alaz1903 6 ay en beğenilen
İki yıldır Huawei P10 Plus kullanıyorum. Şu ana kadar performans olarak en memnun kaldığım cihaz oldu. Huawei kamera, hız ve teknoloji açısın her yönüyle dengeli ve üst düzey cihazlar yapmaya başladı. Bizim ülkemiz ise gerçekten biraz garip, hayatında hiç Huawei amiral gemisi kullanmamış insanlar hiçbir somut desteği olmayan kulaktan dolma forum argümanlarıyla boş beleş ahkam kesmekte hiçbir sakınca görmüyor. Teknoloji marketlerinde satış görevlisi olan sözde danışmanların bile cehaleti dudak uçuklatacak cinsten.
İngiltere'de yaşıyorum Huawei cihazlar burada o kadar yaygınlaşmaya başladı ki. Aklı ve mantığı olan insanların kaliteyi hemen keşfetmekte geç kalmadığını görüyorsunuz. ABD pazarında da şu an serbest bırakılsa piyasada çok büyük bir pay alacakları gün gibi açık. Yasaklanmasının önemli sebeplerinden biri de bu bence. Hiçbir markayı kullanırken bu sözü söylemedim ama şu anki düşüncem şu: Bir sonraki telefonum da bu kadar kaliteli cihazlar yapmaya devam ettikleri sürece çok büyük ihtimalle Huawei olacak.
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Esteban C 6 ay
Huawei nin amiral gemisini de eleştiriyorlar. Bunları gören de telefonu gerçekten kullanıyor sanacak.
Sırf Huawei marka bir telefona yada android e çamur atmak için girenler de mevcut.
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badcrow 6 ay
Erdi hocam video izlerken söylemişsiniz ama yaklaşık 2 ay önce ben OnePlus 6 kullanırken şuan android Eko sistemindeki en Yüksek scor alan dediğiniz cihazdan daha fazla bir puan almıştım belirtmek istedim sd845 işlemcili bir cihazla oneplus 6 konusunda var
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naoghlm 6 ay
ayrıca naçizane fikrim;
çok güzel telefon (genel özellikleri) fakat çok övülecek bir artış yok performansta,
en geç 3 4 ay sonra tokatlanacaktır.
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naoghlm 6 ay
merhaba,
felaket ayrıntıya giriyorsunuz, bu ayrıntıları günlük kullandığımız dile ve günlük kullanıma etkilerini daha çok verseniz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
teşekkürler inceleme için,
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Pandemic 6 ay naoghlm
Bence teşekkür etmeliyiz böyle güzel insanlara...
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Y-ZiyA 6 ay
Performans modu açılmadığı zaman verdiği performans hemen hemen SD845'le aynı düzeyde.
Zaten mikrodevre tasarımlarının ARM lisansı ile yapıldığı düşünüldüğünde firmaların tasarladığı farklı işlemcilerin birbirinden çok da ayrışamaması normal.
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