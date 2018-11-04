Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei'in hızlı yükselişi sürüyor. Şirket kendi geliştirdiği mobil işlemci ile Android dünyasındaki akıllı telefon yarışında liderliğe oturmayı başardı. Detaylı analiz, testler ve karşılaştırmalar.
Huawei'in yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mate 20 Pro, Kirin 980 işlemcisiyle birlikte Android'in yeni performans şampiyona olmayı başarıyor. Detaylı performans analizi ve rakipleriyle karşılaştırmalı testlerimiz bu videoda.
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İngiltere'de yaşıyorum Huawei cihazlar burada o kadar yaygınlaşmaya başladı ki. Aklı ve mantığı olan insanların kaliteyi hemen keşfetmekte geç kalmadığını görüyorsunuz. ABD pazarında da şu an serbest bırakılsa piyasada çok büyük bir pay alacakları gün gibi açık. Yasaklanmasının önemli sebeplerinden biri de bu bence. Hiçbir markayı kullanırken bu sözü söylemedim ama şu anki düşüncem şu: Bir sonraki telefonum da bu kadar kaliteli cihazlar yapmaya devam ettikleri sürece çok büyük ihtimalle Huawei olacak.
Bu cihaz incelesinden ziyade cihazın performans incelemesi.
Mate 20 Pro için detaylı bir ön inceleme videomu sitede ve Youtube kanalımızda bulabilirsiniz.
Pil ömrü ve günlük kullanıma etkileri gibi deneyimleri içeren bir incelemeyi Mesut paylaşacaktır.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,