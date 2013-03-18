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Android işletim sistemine sahip mini bilgisayar, "UG008"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Android işletim sistemine sahip mini bilgisayar,
Android işletim sistemi hayatımıza girdiğinden bu yana birçok farklı mini bilgisayar modeli görmeye başladık. Bu doğrultuda yeni geliştirilmiş bir model olan UG008, kullanıcılara istedikleri her türlü ortamda Android işletim sisteminin sunduklarından yararlanma imkanı sağlıyor.
GeekBuying sitesi üzerinden satışına başlanan Android mini bilgisayar UG008, televizyon ya da LCD ekran modelleri yanında kötü durmayacak başarılı bir tasarıma sahip. Üzerinde Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi yer alan model, çift çekirdekli 1.6GHz Cortex A9 (RK3066) işlemciye, dört çekirdekli Mali 400 grafik birimine, 1GB DDR3 RAM ve 4GB dahili, 32GB'a kadar arttırılabilir hafıza desteğine sahip.
 
Android işletim sistemine sahip mini bilgisayar,
Android işletim sistemine sahip mini bilgisayar,
Sadece 75gram ağırlığa sahip olan UG008 mini bilgisayar, üzerinde yer alan ethernet girişi ve dahili olarak beraberinde gelen Wi-Fi anteni ile ister kablolu, ister kablosuz internet erişimi sağlayabiliyor. Ekstra olarak MicroUSB, HDMI ve AV portlarına sahip olan cihaz, görüntü aktarımı konusunda sıkıntı yaşatmıyor ve WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DIVX/VC-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280x720P HD 30fps,1080P/720*480 30fps video, MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV ses formatlarını oynatabiliyor.
Birçok benzerine göre oldukça iyi özellikler sunan UG008 mini bilgisayar modeli, GeekBuying sitesi üzerinde 68$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://blog.geekbuying.com/index.php/2013/03/15/ug008-new-android-4-1-rk3066-dual-core-tv-boxmini-pc-with-ethernet-portexternal-wifi-antennaav-port/ 


http://blog.geekbuying.com/index.php/2013/03/15/ug008-new-android-4-1-rk3066-dual-core-tv-boxmini-pc-with-ethernet-portexternal-wifi-antennaav-port/ Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl
68$'lık fiyatının yanında özellikleri ve işletim sistemi iyi kalıyor.Denenebilir ama ülkemizde bu fiyatlardan bulmak imkansız tabii ki.
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hapsikoli 6 yıl
Optik çıkışı yok gibi* ve özellikleri arasında DTS den bahsedilmemiş. Media player olara ideal olmayabilir. Ama fiyatı ve donanımı çok uygunmuş.

TF card ve usb port arasında bir şey var gibi ?!?
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demo22 6 yıl
kimse bilmiyormu bu cihazda oyunların nasıl kontrol edildiğini ?
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yatalak supermen 6 yıl
Böyle bişey alsak oyun kontrolcusü gibi bişey varmıdır?
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demo22 6 yıl
Oyunlar ne ile kontrol edilecek ?
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KalemKolik 6 yıl
Lütfen ama 2013 yılında RK3188 çipseti kullanın artık.
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