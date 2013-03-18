Android işletim sistemine sahip mini bilgisayar, "UG008"





Android işletim sistemi hayatımıza girdiğinden bu yana birçok farklı mini bilgisayar modeli görmeye başladık. Bu doğrultuda yeni geliştirilmiş bir model olan UG008, kullanıcılara istedikleri her türlü ortamda Android işletim sisteminin sunduklarından yararlanma imkanı sağlıyor.

GeekBuying sitesi üzerinden satışına başlanan Android mini bilgisayar UG008, televizyon ya da LCD ekran modelleri yanında kötü durmayacak başarılı bir tasarıma sahip. Üzerinde Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi yer alan model, çift çekirdekli 1.6GHz Cortex A9 (RK3066) işlemciye, dört çekirdekli Mali 400 grafik birimine, 1GB DDR3 RAM ve 4GB dahili, 32GB'a kadar arttırılabilir hafıza desteğine sahip.

Sadece 75gram ağırlığa sahip olan UG008 mini bilgisayar, üzerinde yer alan ethernet girişi ve dahili olarak beraberinde gelen Wi-Fi anteni ile ister kablolu, ister kablosuz internet erişimi sağlayabiliyor. Ekstra olarak MicroUSB, HDMI ve AV portlarına sahip olan cihaz, görüntü aktarımı konusunda sıkıntı yaşatmıyor ve WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DIVX/VC-1/MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280x720P HD 30fps,1080P/720*480 30fps video, MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV ses formatlarını oynatabiliyor.

Birçok benzerine göre oldukça iyi özellikler sunan UG008 mini bilgisayar modeli, GeekBuying sitesi üzerinde 68$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://blog.geekbuying.com/index.php/2013/03/15/ug008-new-android-4-1-rk3066-dual-core-tv-boxmini-pc-with-ethernet-portexternal-wifi-antennaav-port/





http://blog.geekbuying.com/index.php/2013/03/15/ug008-new-android-4-1-rk3066-dual-core-tv-boxmini-pc-with-ethernet-portexternal-wifi-antennaav-port/