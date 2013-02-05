Android işletim sistemine sahip projektör,"Lightplay Smart Pico"









Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar için ürettiği ürünler ile tanınan PhoneSuit firması, içinde Android işletim sistemi bulunan projektörü Lightplay Smart Pico'yu tanıttı.

Lightplay Smart Pico, içerisinde Android işletim sistemi yüklü akıllı bir projektör. Üzerinde 1 Ghz Arm Cortex işlemci bulunan cihaz, 8gb arttırılabilir hafızaya, 50 ANSI lümen parlaklığa ve 1024x600 piksel çözünürlüğe sahip bir projektöre sahip. RGB LED teknolojisine sahip ışık kaynağı ile 30,000 saat kullanım ömrü vaat eden Smart Pico, dahili olarak Wi-Fi teknolojisine ve hoparlöre sahip. Oldukça kompakt bir yapıda olan cihaz, 230 gram ağırlığa, 2100mAh şarj edilebilir bir bataryaya ve HDMI, AV,USB girişlerine sahip.

Lightplay Smart Pico yanında oldukça kullanışlı bir kontrol aparatı ve üç ayak ile geliyor. 2.4Ghz kablosuz teknolojisinden yararlanan kablosuz kontrol aparatı, 3 farklı eksen hareketi destekli bir jiroskopa ve qwerty klavyeye sahip.

İstenildiği taktirde akıllı cep telefonları ya da tabletlerin de bağlanabildiği Lightplay Smart Pico, $499 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.





http://www.phonesuit.com/phonesuit-lightplay-android-mobile-video-projector

http://www.phonesuit.com/phonesuit-lightplay-android-mobile-video-projector