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Android işletim sisteminin geliştiricisi Andy Rubin Google'dan ayrıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin geliştiricisi Andy Rubin Google'dan ayrıldı

Mobil cihaz pazarında büyük bir hakimiyete sahip olan ve akıllı telefon kavramının her seviyede tüketicilere ulaşmasında büyük rol oynayan Android işletim sisteminin mimarı Andy Rubin Google'dan ayrıldı.

2003 yılında Palo Alto'da Android Inc. adlı şirketi kuran Andy Rubin ilk başta dijital fotoğraf makineleri için bir işletim sistemi geliştirmeyi planlamıştı. Ancak pazarın yeteri kadar büyük olmadığını göründe Symbian ve Windows Mobile platformlarının karşısına rakip olarak çıkacak bir sisteme yöneldi. 

2005 yılına kadar detayları açıklanmayan ve sadece mobil cihaz odaklı bir işletim sistemi geliştirdiği bilinen Android Inc., sahip olduğu potansiyel Google tarafından farkedilince aynı yıl firma tarafından satın alınmıştı. 

2013 yılına kadar Andy Rubin ve ekibi Android işletim sistemini şimdiki haline getirmek için gayret sarfetti. Ancak geçen sene ani bir kararla Rubin, Android bölümünden ayrılarak Google'ın robotik projelerinin başına geçtiğini duyurmuştu. Şimdi ise Google ile bütün bağlarını kopardı. 

Andy Rubin'in tam olarak hangi sebeplerle Google'dan ayrıldığı bilinmiyor ancak ekibinin yapılanması ile ilgili bazı problemler yaşadığı iddia ediliyor. Google CEO'su Larry Page, Rubin'e ekosisteme katkıları için teşekkür ederken bundan sonra robotik projelerin başında araştırma uzmanı James Kuffner bulunacak. Rubin ise bundan sonra girişimlerin donanım geliştirebilmesi için bir iş geliştirme merkezi kurmayı planlıyor.  


Kaynak:http://online.wsj.com/articles/former-android-leader-andy-rubin-leaving-google-1414713040
http://online.wsj.com/articles/former-android-leader-andy-rubin-leaving-google-1414713040 Yorum Yaz
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poyraz12345 5 yıl
arkadaşlar ben yeni ioceanx8 mini pro aldım ama bi türlü ımel atıramadım yardımcı olursanız sevinirim
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Fenomenon 5 yıl
bakarsın yeni bi işletim sistemi geliştirir android'i tahtından eder :)
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N0YAN 5 yıl Fenomenon
Fenomenon

bakarsın yeni bi işletim sistemi geliştirir android'i tahtından eder :)

zor gibi
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307kd 5 yıl
Geliştiricisinden öte kurucusu daha doğru. Zira Android ilk çıktığından buyana doğru dürüst gelişmedi bu adam görevden uzaklaştırılıncaya kadar...
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CoMMaNDeRCX 5 yıl
Artık android 5 ile farkli sisteme geçiliyor. Yenillenme iyidir
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1BilimAdamı 5 yıl
Olayda Steve jobs havası var kendi kurduğu android inc'ten kovulmuş gibi olmuş.
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gagiloglu52 5 yıl
Vay Açık.Mert.Korkusuz :)
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WB 5 yıl
Lollipop koyunca ismini bardagi tasiran son damla oldu..
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akgozoktay 5 yıl
"2013 yılına kadar Andy Rubin ve ekibi Android işletim sistemini şimdiki haline getirmek için gayret sarfetti" Baktı gelişmiyor işi bıraktı. :)
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fthkn 5 yıl akgozoktay
Sana göre gelişmiş olması için ne olması gerekiyor Android'te? Söyle de kurtar Android dünyasını bu çileden. Çünkü bana göre yeterince gelişmiş bir sistem. Tabi belki senin beklentilerin çok farklı olabilir. Anlat anlayalım seni.
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Elsa 5 yıl
Eğer bir ekosistemin kendine has mağazası varsa o gerçek ekosistemdir. Kimse WPye bile anca geliştirirken kimse Tizen'e falan geliştirmez. Bunlar da mecbur apk kullanacaklar
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fthkn 5 yıl Elsa
En önemli nokta neden platformlar arası geçişlilik yok. Rekabet bütün platformları yok edip resmen tekelleşmeye götürüyor. Sonra da her platformda neden ekosistem eksikliği var diyoruz. Her platformda güzel bir şeyler var ama hiçbiri tek başına mükemmel değil. Neden Android ve ios karışımı bir cihaz sahibi olamıyorum. Çünkü rekabet var ve bu rekabet gelişimi sağlıyor diyorlar. Bu tartışılır. Zaten bunları tartışmayı bıraktığımız için işin içinden çıkılamıyor. Aslında mükemmel bir dünya beklemiyorum. Hiç de umrumda değil. Ama doğrusu ne diye sorarlarsa düşündüğüm birkaç şeyi yukarıya yazdım.
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ardabeyim 5 yıl
sailfish os ve jolla
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