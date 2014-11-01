Android işletim sisteminin geliştiricisi Andy Rubin Google'dan ayrıldı





Mobil cihaz pazarında büyük bir hakimiyete sahip olan ve akıllı telefon kavramının her seviyede tüketicilere ulaşmasında büyük rol oynayan Android işletim sisteminin mimarı Andy Rubin Google'dan ayrıldı.





2003 yılında Palo Alto'da Android Inc. adlı şirketi kuran Andy Rubin ilk başta dijital fotoğraf makineleri için bir işletim sistemi geliştirmeyi planlamıştı. Ancak pazarın yeteri kadar büyük olmadığını göründe Symbian ve Windows Mobile platformlarının karşısına rakip olarak çıkacak bir sisteme yöneldi.





2005 yılına kadar detayları açıklanmayan ve sadece mobil cihaz odaklı bir işletim sistemi geliştirdiği bilinen Android Inc., sahip olduğu potansiyel Google tarafından farkedilince aynı yıl firma tarafından satın alınmıştı.





2013 yılına kadar Andy Rubin ve ekibi Android işletim sistemini şimdiki haline getirmek için gayret sarfetti. Ancak geçen sene ani bir kararla Rubin, Android bölümünden ayrılarak Google'ın robotik projelerinin başına geçtiğini duyurmuştu. Şimdi ise Google ile bütün bağlarını kopardı.





Andy Rubin'in tam olarak hangi sebeplerle Google'dan ayrıldığı bilinmiyor ancak ekibinin yapılanması ile ilgili bazı problemler yaşadığı iddia ediliyor. Google CEO'su Larry Page, Rubin'e ekosisteme katkıları için teşekkür ederken bundan sonra robotik projelerin başında araştırma uzmanı James Kuffner bulunacak. Rubin ise bundan sonra girişimlerin donanım geliştirebilmesi için bir iş geliştirme merkezi kurmayı planlıyor.

http://online.wsj.com/articles/former-android-leader-andy-rubin-leaving-google-1414713040