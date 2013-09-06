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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Android, mobil internet kullanımında %51 ile lider, ancak iOS hızla yükseliyor."

5 yıl
3,1b
1
84
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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İnternet reklamları konusunda önde gelen firmalardan biri olan Millenial Media, mobil internet kullanımıyla ilgili son verileri kamuoyu ile paylaştı.

Millenial Media’nın yayınladığı verilere Android, 2.çeyrekte mobil internet kullanımının %51’sini oluştururken; 2.büyük iOS, %42’lik bir kullanım oranına sahip oldu. Ancak geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise iOS, %24’lük büyüme gösterirken, bu değer Android’de ancak %11’de kaldı.

Diğer taraftan Android ve iOS ikilisini %7 ile BlackBerry OS takip etti. Geçen senenin aynı döneminde %4’lük paya sahip olan Windows Phone ise ilk üç platformun kullanım oranları itibariyle listeye 2Ç2013’de listeye giremedi.

Üretici bazında ise Apple, %39 ile liderliği alırken; Samsung %26’lık pay ile ikinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi sırayla BlackBerry, LG ve HTC takip ederken; kısa bir süre önce Microsoft tarafından satın alınan Nokia ise %1,44’lük pay ile listede kendisine 8.sırada yer bulabildi.

Mobil internet kullanımında sadece tabletler göz önüne alındığında ise iOS’in %55 ile açık ara önderliğinin sürdüğünü görüyoruz. Pastadan %44’lük pay alan Android’in bu kullanım oranını ise %37 ile Galaxy Tab, %28 ile Amazon Kindle Fire, %7 ile Google Nexus 7, %3 ile Transformers ve %25 diğer tabletler oluşturmuş.


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Mete E. 5 yıl en beğenilen
Ama şöyle bir şey varki ios'u sadece apple destekliyor. Android'i ise birden fazla marka kullanıyor. Yanlışsam düzeltin :)
1 Yanıt Yanıtla +43
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Baller Lifestyle 5 yıl Opricnik
Opricnik
kim ne derse desin apple > Windows Phon > java > nokia 3310>Andruit



3310 un OS i daha stabil android den yalan yok, kitlenmiyor hic :D
OpricnikAndruit3310 un OS i daha stabil android den y...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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UnitedCrescent 5 yıl
umut_baris
Mete E. Ama şöyle bir şey varki iosu sadece apple destekliyor. Androidi ise birden fazla marka kullanıyor. Yanlışsam düzeltin :)
Teknolojiyi zümreleştirirken düşüneceklerdi. Teknoloji herkesin hakkıdır.

Adam iOS'u kendi yapıyor. Başkasına vermek zorunda mı? Kendi yaparsa zümreleştirme hakkına sahip. Şuan Google'ın "Android'i bundan sonra firmamızdan başkası kullanamaz." deme hakkı vardır mesela.
umut_barisMete E. Ama şöyle bir şey varki iosu sadece apple destekliyor. Androidi ise birden fazla marka kullanıyor. Yanlışsam düzel...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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muhamnet 3 yıl
Nereden bulup hortlattın valla helal. Android sayesinde 1000 liraya eli yüzü düzgün telefon kullanıyor insanlar. Beri yandan bir de bir markayı zengin etmek için minik servetler harcayanlar var... tebrikleri en çok onlar hakediyor.
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Whippoorwill 3 yıl
Adam ister gösteriş yapar isterse israf bu kişinin tercihi.

Olumlu veya olumsuz sonuçları kişiyi bağlar.
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WaylandIZMIR 3 yıl
50.000 çeşit Android telefon ile yalnızca iPhone kapışıyor. Apple, kalitesini konuşturuyor. Helal olsun. Tek başına 50bin telefon :)
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infom@n 4 yıl
Tam küçük abdest yarışındakilere göre bir haber. Geçtik, geçiyoruz, geçeceğiz, benim telefonum senin telefonunu döver vs vs vs
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MadridistaFatih 4 yıl
Apple'ın düşük olması sadece IPhone ile yani tek 1 telefon markasıdır.

Fakat android deyince; HTC, Samsung, LG, Sony, General Mobile......... bir çok android cihazı bulunmaktadır haliyle buna göre değerlendirirsek Apple açık ara üstündür.


Zaten Samsung git gide zayıflayacak bence. Çünkü artık fiyat performans ürünleri çıkıyor. Samsung S3 mini çok alınıyor sebebi ise ucuz olması fakat artık General Mobile, Asus gibi markalar ucuz yollu fiyat performans ürünleri çıkartıyor bu markaların satışı artacaktır. Özellikle GM Türkiye de satışı epey artacak bence. Çoğu arkadaşım iphone 4S, iphone 5 arıyor 2. el. Yeni telefon alan arkadaşlarım ise S3 Mini telefonunu ve General Mobile markasını tercih ediyorlar.

LG, HTC gibi markalar çıkışta, Asus ve GM vb. markalarda atağa geçti. Samsung'un satış oranları epey düşer bence. Düşmese bile yeni akıllı telefon kullanmaya başlayan müşterilerin çoğunu kaptırırlar.
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hknfdn77 4 yıl
Hızmış, stabilitemiş gecin bunları adam aphone 6 almak icin 3 yil takside giriyo 3000 tl veriyo iphone kullanan cogu kisi gosteris icin aliyo ben 1 yildir android orta seviye kullanicısıyım çokta memnunum telefonda bir telefon alabilmek icin 3 yil borclanirmi maddi durumun cok iyidir o ayri ama 3 yıl once galaxsy ice lar vardı piyasada ve teknoloji cok hızlı iletliyo ve bu kadar verilen paralar israftan baska bisey degil.
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umut_baris 4 yıl hknfdn77
hknfdn77

Hızmış, stabilitemiş gecin bunları adam aphone 6 almak icin 3 yil takside giriyo 3000 tl veriyo iphone kullanan cogu kisi gosteris icin aliyo ben 1 yildir android orta seviye kullanicısıyım çokta memnunum telefonda bir telefon alabilmek icin 3 yil borclanirmi maddi durumun cok iyidir o ayri ama 3 yıl once galaxsy ice lar vardı piyasada ve teknoloji cok hızlı iletliyo ve bu kadar verilen paralar israftan baska bisey degil.

+1

Masaya koyup ya da kulağına alıp o elmayı gösterecek illa.

O elmanın anlamını bile bilmiyor.
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MadridistaFatih 4 yıl hknfdn77
hknfdn77

Hızmış, stabilitemiş gecin bunları adam aphone 6 almak icin 3 yil takside giriyo 3000 tl veriyo iphone kullanan cogu kisi gosteris icin aliyo ben 1 yildir android orta seviye kullanicısıyım çokta memnunum telefonda bir telefon alabilmek icin 3 yil borclanirmi maddi durumun cok iyidir o ayri ama 3 yıl once galaxsy ice lar vardı piyasada ve teknoloji cok hızlı iletliyo ve bu kadar verilen paralar israftan baska bisey degil.

Bende Galayx Ace kullandım 3 yıldır. Fakat bu telefona sövdüğüm kadar kimseye sövmemişimdir.

1) Donuyor.
2) İnternete giricem internet paketim var sadece yapacağım işlem şu facebook'a girip bildirimlere ve mesajlara bakıcam normalde 1 dakika bile sürmeyecek işlemi ben galaxy ace ile 5 dakikayı geçiyor bu işlemi yapmam ve telefon ateş gibi yanıyor adeta.
3) Telefon konuşmalarım sık sık kesiliyor.


Samsung cihazları uzun ömürlü değildir ilk kullandığımda evet bu bana yeter diyordum ama öyle değilmiş !

Arkadaşımda Note 4 var uzun süreli kullanımda nasıl kasıyor o telefon görmelisin :)
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Golden Gate 4 yıl
Android kullanmayan cihaz kaldi mi yahu. Ne kadar siradan bir isletim sistemi oldu vallahi .

Android den tiksindi millet .
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DigitalWorld 4 yıl
Ya adı üstünde reklam firması.
Arakdaşın dediği gibi bu tip şeyler genelde hep Amerika bazlı oluyor. Arkadaşlar Apple amerikada çok güçlü bir firma. Dünyanın geri kalanında o kadar değil.
Neyse ya. Millet mobil internete girsin. Ben yanarım kendime yanarım. Ben 30TL ye Avea dan 1000dk,1000sms,4GB net kullanayım. 4GB internet cep telefonunda bile yetersiz kalsın ama gel gör ki hala 4GB kotalı ADSL internet satılsın. Yemin ediyorum ciğerim canıyor. AKN siz internet yok. UL hızı hala 1Mbit ile sınırlı.
Uydunet e gidiyoruz yahu parasını vereyim, ayda 200TL nizi vereyim 20Mbit DL ye 2Mbit UL li internet verin diyorum. Yok diyorlar sizin oraya veremeyiz. Ulan Allah ın belaları 100 metre ötede adam kullanıyor işte uydunet. Neyse 100Metre kablo para vereyim. İpin Eller. :D
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WaylandIZMIR 5 yıl
IOS tek telefon modeli ile pazarın neredeyse yarısına sahip, Android ise yaklaşık 5000 telefon modeli ile pazarın diğer yarısına sahip. Apple gerçekten feci büyük bir firma. Binlerce modele karşı tek model. Helal olsun
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Guaire 5 yıl WaylandIZMIR
Apple büyük tabii ki de,

Haberde öyle yazılmamış, ama bu oranlar büyük ihtimalle sadece Amerika'nın rakamları; küresel rakamlar değil. Amerika'da Apple çok daha güçlü. Ayrıca sadece Amerika'daki telefonları değil tabletleri de kapsıyor. Mobil cihazlar diyor. Tabletlerde de Apple'ın büyük üstünlüğü var.

Bu haberin kaynağı olan rapora göre %55 IOS tabletine karşılık %44 Android tableti var.

http://fortunebrainstormtech.files.wordpress.com/2013/09/millennialmedia-mobilemix-0813.pdf
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hawloo 5 yıl
M.S.A
redbest
M.S.A Symbian İnternete girebiliyormuydu yaw? :D
Espri yapti.
Uzun bir süre nokia c6-01 kullandım. Bilirsinki oda symbian kullanıyor ve internete girmek çok çok güç emin ol..

Ben 6300 ile internetten tv + film izleme + müzik indirme + facebook chat + msn ohoooo oo daha neler yapıyordum kaç sene önce bide. Ulen internetim yoktu evde 6300 ile adobe programlarını indirip pc de çalıştırıyordum. Lise ikide flow chart indirdim attım pc ye çalıştırdım. Amcamın oğlu demişti bana. Senin telefon bilgisayar gibi.
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ErTuFx 5 yıl
ios candir gerisi yalandir ,
iphone ve iosun yukselmesinin sebebi insanlarin sadece yeni model iphone degil artik 4,4s gibi cihazlarida android almaktansa eski modelde olsa tercih etmeleri.
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