"Android, mobil internet kullanımında %51 ile lider, ancak iOS hızla yükseliyor."

İnternet reklamları konusunda önde gelen firmalardan biri olan Millenial Media, mobil internet kullanımıyla ilgili son verileri kamuoyu ile paylaştı.

Millenial Media’nın yayınladığı verilere Android, 2.çeyrekte mobil internet kullanımının %51’sini oluştururken; 2.büyük iOS, %42’lik bir kullanım oranına sahip oldu. Ancak geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise iOS, %24’lük büyüme gösterirken, bu değer Android’de ancak %11’de kaldı.

Diğer taraftan Android ve iOS ikilisini %7 ile BlackBerry OS takip etti. Geçen senenin aynı döneminde %4’lük paya sahip olan Windows Phone ise ilk üç platformun kullanım oranları itibariyle listeye 2Ç2013’de listeye giremedi.

Üretici bazında ise Apple, %39 ile liderliği alırken; Samsung %26’lık pay ile ikinci sırada yer aldı. Bu ikiliyi sırayla BlackBerry, LG ve HTC takip ederken; kısa bir süre önce Microsoft tarafından satın alınan Nokia ise %1,44’lük pay ile listede kendisine 8.sırada yer bulabildi.

Mobil internet kullanımında sadece tabletler göz önüne alındığında ise iOS’in %55 ile açık ara önderliğinin sürdüğünü görüyoruz. Pastadan %44’lük pay alan Android’in bu kullanım oranını ise %37 ile Galaxy Tab, %28 ile Amazon Kindle Fire, %7 ile Google Nexus 7, %3 ile Transformers ve %25 diğer tabletler oluşturmuş.