Android'in hızlı çıkışı en çok Blackberry'i etkiliyor

Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarının başında gelen Nielsen; Android, Apple ve RIM arasında süren yarışı bir kez daha gözler önüne koyan çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Android, son 6 ayda Amerika'da satılan akıllı telefonların %43'ünü oluştururken; Android'in hızlı çıkışı en çok RIM'i etkilemiş görünüyor.

Amerika'nın en büyük operatörü olan Verizon'un ürün gamındaki sayıca üstünlüğü Android'e kaptırdığı dönemden itibaren Blackberry için gerek pazar payında gerekse de satış sayısında düşüş dikkat çekerken; Apple'ın iPhone 4'le birlikte satışlarını ve pazar payını biraz daha arttırdığı görülüyor. Son verilere göre Apple, %28 ile Amerika'da platformlar göz önüne alındığında pazarda lider olurken; Blackberry ile Android'in pazar paylarının %27'de eşit olduğu görülüyor.

Fakat, Android'in pazar payını yaklaşık 14 ayda %2'den %27'e yükseltmiş olması; Android'in bu çeyrek liderliğe oturmasını olası kılarken; Verizon'un iPhone satışına başlayacak olması, Android'in satışlarına negatif etki yapması bekleniyor.

Son 6 ayda satılan akıllı telefonların platforma göre değişim eğrileri

4.Çeyrek itibariyle Amerika'daki akıllı telefon pazarındaki durum