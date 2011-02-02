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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android'in hızlı çıkışı en çok Blackberry'i etkiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin önemli araştırma kuruluşlarının başında gelen Nielsen; Android, Apple ve RIM arasında süren yarışı bir kez daha gözler önüne koyan çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Android, son 6 ayda Amerika'da satılan akıllı telefonların %43'ünü oluştururken; Android'in hızlı çıkışı en çok RIM'i etkilemiş görünüyor.

Amerika'nın en büyük operatörü olan Verizon'un ürün gamındaki sayıca üstünlüğü Android'e kaptırdığı dönemden itibaren Blackberry için gerek pazar payında gerekse de satış sayısında düşüş dikkat çekerken; Apple'ın iPhone 4'le birlikte satışlarını ve pazar payını biraz daha arttırdığı görülüyor. Son verilere göre Apple, %28 ile Amerika'da platformlar göz önüne alındığında pazarda lider olurken; Blackberry ile Android'in pazar paylarının %27'de eşit olduğu görülüyor.

Fakat, Android'in pazar payını yaklaşık 14 ayda %2'den %27'e yükseltmiş olması; Android'in bu çeyrek liderliğe oturmasını olası kılarken; Verizon'un iPhone satışına başlayacak olması, Android'in satışlarına negatif etki yapması bekleniyor.

Android'in hızlı çıkışı en çok Blackberry'i etkiliyor
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Son 6 ayda satılan akıllı telefonların platforma göre değişim eğrileri

Android'in hızlı çıkışı en çok Blackberry'i etkiliyor
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4.Çeyrek itibariyle Amerika'daki akıllı telefon pazarındaki durum


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xxxx1 8 yıl
yakında hepsi tarih olacak,İos ile Android gövdeyi oluşturur doyunca piyasa çakallara akbabalara kalır...
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funkmaster 8 yıl
Çok normal, BB'nin işletim sistemi sadece kendi telefonlarında kullanılmasına rağmen stabilite sorunları var. İnsanlar çözüm aradığı için de Android'e yönelebiliyor.
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Batuist 8 yıl
grafikte androidin ivmesi gerçekten çok iyi.. apple kısmen stabil bir pozisyonda.. demek ki android en çok blackberryden pazar çalıyor..
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