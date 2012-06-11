Andy Rubin : Günde 900 000 Android cihaz aktive ediliyor

Her gün ekosistemine yeni bir cihaz ekleyen Android işletim sistemi, bu sayede satışlarını da artırmaya devam ediyor. Son açıklamalarda günde aktive edilen cihaz sayısı 850 000 olarak belirtilmişti. Google'ın mobil bölümü kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, bu sayıyı revize etti.





Google'dan ayrılması konusundaki sorulara cevap veren Rubin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Bunun yanında Haziran ayında günlük aktive edilen Android'li cihaz sayısının da 900 000 olduğunu duyurdu.





Bu rakamla bir ayda 27 milyon Android'li cihazın ekosisteme ekleneceği tahmini yapılabilir. Yıl sonunda ise beklendiği gibi 500 milyon civarında toplam Android'li cihaz sayısına ulaşılabilir. Rakamın içine kişisel ROM kullanan cihazlar da giriyor. Ancak bu toplam sayıyı pek etkilemeyecekir.