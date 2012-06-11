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Andy Rubin : Günde 900 000 Android cihaz aktive ediliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Her gün ekosistemine yeni bir cihaz ekleyen Android işletim sistemi, bu sayede satışlarını da artırmaya devam ediyor. Son açıklamalarda günde aktive edilen cihaz sayısı 850 000 olarak belirtilmişti. Google'ın mobil bölümü kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, bu sayıyı revize etti.

Google'dan ayrılması konusundaki sorulara cevap veren Rubin, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. Bunun yanında Haziran ayında günlük aktive edilen Android'li cihaz sayısının da 900 000 olduğunu duyurdu.

Bu rakamla bir ayda 27 milyon Android'li cihazın ekosisteme ekleneceği tahmini yapılabilir. Yıl sonunda ise beklendiği gibi 500 milyon civarında toplam Android'li cihaz sayısına ulaşılabilir. Rakamın içine kişisel ROM kullanan cihazlar da giriyor. Ancak bu toplam sayıyı pek etkilemeyecekir.

https://twitter.com/Arubin/status/211939156451012609 Yorum Yaz
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Draco Von Hagen 7 yıl en beğenilen
apple fanboylara kapak olsun bu haber!!!!11bir!!111bir11
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Rainbow6 7 yıl
uygulamalara yeteri kadar onem verilmiyor , uygulama sayisi ve verilen izinler gozden gecirilmeli ben android kullanicisiyim ama arkadas rakami abarmis , birde androidde aktive edilen cihaz kadar cope giden cihazda var yazilimlari her telefona uymadigi icin gidip yenisini almak durumunda kaliyosunuz
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SystemApps 7 yıl
Bence gereksiz bi haber.Satılan çoğu telefonda android yüklü iken bu sayı az bile...
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zinkut999999 7 yıl
Tabii Windows 8 tablet kısmında sert bir tavır sergilemezse..
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beyazkar35 7 yıl
Android mobil dünyasının Windows'u gibi her mobil cihaza port edile bilmektedir.Ancak hala stabil olmayan ve sistemi tam verimlilikle kullanmayan işletim sistemi. inşallah google şuanki desteğinden daha fazla önem vermeye başlar.
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napolyon94 7 yıl
Google tabletleri cok bosladi
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|M|N|Ç| 7 yıl
Ama bence Google hala androide gerekli Desteği vermiyor
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Guest-F8946C419 7 yıl
Rakam aslında şaşılacak bir rakam değil bence çünkü Android serbest ve açık kod kaynaklı işletim sistemi olması ve her alete kolayca port edilebilmesi, yaygınlaşması için yeterli sebep..

Ama bu rakama tabletlerin ne kadar etkisi olur tam bilemem ama tablet kısmında hala yetersiz görüyorum şahsen.. Tabii Windows 8 tablet kısmında sert bir tavır sergilemezse..
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Draco Von Hagen 7 yıl en beğenilen
apple fanboylara kapak olsun bu haber!!!!11bir!!111bir11
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