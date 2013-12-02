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Angry Birds Seasons yeni bir güncelleme paketi aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds Seasons yeni bir güncelleme paketi aldı

Rovio'nun fenomen haline gelen Angry Birds oyunu bugüne kadar farklı tema ve sürümlerle karşımıza çıksa da Angry Birds Seasons sürümü yayınlandığı ilk günden bu yana oynanmaya devam ediyor.

Rovio, Noel tatili arefesinde Seasons versiyonunu Arctic Eggspedition adlı genişleme paketi ile güncelledi. Yine eğlence dolu 25 yeni seviye getiren paket, 4 adet de bonus bölüm içeriyor. 

Her gün bir yeni bölüm açılacak ve 25 Aralık'a kadar tüm paket açılmış olacak. Ya da satın alma yoluyla tüm seviyeler açılabilecek. Güncellemede ayrıca kutup teması da oyuna ekleniyor. Oyun Android için ücretsiz iken iOS için 1.79TL.






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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Yahu siz şaka mısınız ücretli de hiç olmazsa oyun sırasında cinsel gücü arttırıcı hap reklamları çıkmıyor
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Fear of the Dark 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Yahu siz şaka mısınız ücretli de hiç olmazsa oyun sırasında cinsel gücü arttırıcı hap reklamları çıkmıyor


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lDirtyHandsl 5 yıl
Modası kalktı
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cemoktem 6 yıl
"Oyun android için ücretsizken ios için 1.79 tl." Fazla söze gerek yok
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e-Militarist 5 yıl
400-500 liraya androidli telefon alan adama ücretsiz olması önemli olabilir de 2.200 liraya iphone alan adam 2 liranın 3 liranın lafını yapmaz sanırım. Yapmamalı.
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muccos 6 yıl
oyuna 6 aydır güncelleme yapılmamıştı sonunda
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Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen
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Vasfi37 6 yıl Be All My Sins Remembered
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kemaloztin 5 yıl Be All My Sins Remembered
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WoW der geçerim bu arada hala angry birds oynayan kaldımi ya
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