Angry Birds Seasons yeni bir güncelleme paketi aldı





Rovio'nun fenomen haline gelen Angry Birds oyunu bugüne kadar farklı tema ve sürümlerle karşımıza çıksa da Angry Birds Seasons sürümü yayınlandığı ilk günden bu yana oynanmaya devam ediyor.





Rovio, Noel tatili arefesinde Seasons versiyonunu Arctic Eggspedition adlı genişleme paketi ile güncelledi. Yine eğlence dolu 25 yeni seviye getiren paket, 4 adet de bonus bölüm içeriyor.





Her gün bir yeni bölüm açılacak ve 25 Aralık'a kadar tüm paket açılmış olacak. Ya da satın alma yoluyla tüm seviyeler açılabilecek. Güncellemede ayrıca kutup teması da oyuna ekleniyor. Oyun Android için ücretsiz iken iOS için 1.79TL.



















