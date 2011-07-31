Angry Birds'ün Windows Phone 7 versiyonuna 90 yeni bölüm eklendi

Rovio'nun Android, iOS ve Symbian OS başta olmak üzere pek çok platformda kulllanıma sunduğu popüler oyunu Angry Birds, bilindiği üzere yaklaşık bir ay önce Windows Phone 7 işletim sistemli akıllı telefonlara ''Merhaba'' demişti. Oyunda 135 bölüm bulunuyordu.

Rovio, yayınladığı son güncellemeyle oyuna 90 yeni bölüm daha ekleyerek toplam bölüm sayısını 225'e yükseltmiş oldu. Angry Birds'de her zaman olduğu gibi engelleri ve düşmanları, farklı nitelikteki kuşları fırlatarak ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

