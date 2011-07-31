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Angry Birds'ün Windows Phone 7 versiyonuna 90 yeni bölüm eklendi

7 yıl
11,4b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Rovio'nun Android, iOS ve Symbian OS başta olmak üzere pek çok platformda kulllanıma sunduğu popüler oyunu Angry Birds, bilindiği üzere yaklaşık bir ay önce Windows Phone 7 işletim sistemli akıllı telefonlara ''Merhaba'' demişti. Oyunda 135 bölüm bulunuyordu.
Rovio, yayınladığı son güncellemeyle oyuna 90 yeni bölüm daha ekleyerek toplam bölüm sayısını 225'e yükseltmiş oldu. Angry Birds'de her zaman olduğu gibi engelleri ve düşmanları, farklı nitelikteki kuşları fırlatarak ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

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windwalker 7 yıl
napolyon94
Resimdeki cihaz nedir ?

omnia 7 galiba.
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napolyon94 7 yıl
Resimdeki cihaz nedir ?
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necoinside 7 yıl
bada bence de gelişimi güç olacak bi sistem, nokianın symbian bile yıllardan beri var olmasına rağmen ios, wm ve androide yaklaşamadı.. apple, microsoft ve google gibi köklü firmalar kadar gelişme alanı pek de mümkün değil..
angrybirds ün wm 6.1 ya da en azından 6.5 e de çıkarılma/port edilme imkanı hiç yok mudur?
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Bl00dyHell 7 yıl
Sanırım sadece Android versiyonu ücretsiz
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windwalker 7 yıl
Arkadaş bada ne ya? Samsungun kendi bile inanmıyordur şu işletim sisteminin geleceğine. Samsungdan bahsediyoruz hani şu satış sonrası destek sıfır olan firma.
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mert1907 7 yıl
Bada'ya daha gelmedi :S
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..Knight.. 7 yıl
Angry Birds, Bada için uzunca bir süredir bekleniyor ama ses seda yok henüz.
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