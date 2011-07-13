Anonymous 90 000 askeri personelin mail adresini şifreleri ile birlikte sızdırdı

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QrY!BlooodsTabi sizin gözünüzde bunlar idol Türkiyeye yaptıkları saldırılardan haberiniz yok galiba AYT den alıntı:Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANETAraştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.QrY!Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun3-5 zibidi ?
Sizin o zibidi dedikleriniz Çanakkale'de Şehit düşen 500.000 vatanını seven insanlara şuan başımızdakilerden daha fazla saygı gösteriyor onlar canlarını bizlerin özgürlüğü pahasına feda ettiler şimdi bizim özgürlüğümüzü savunmak amacı ile internet sansürlerine karşı çıkmak ve BÜYÜKLÜKLERİNİ göstermek için devlet sitelerini hacklediler bunu onların değil bizim yapmamız gerekirdi sokaklarda bağırarak bu iş olmaz.
QrY!
Adam doğru söylüyo ne bu mantıkla devam ediyosun diyosun yerden göğe kadar haklı adam insanların hep iyi şeyler için değil birazda kötü şyşer için kendini geliştirmesi gerekir ki kendini koruyabilsin bunlar bize saldırsa anca ÖKÜZÜN TRENE BAKTIĞI GİBİ BAKARIZ.
|ya yemişim bizim Türk gurubunu. Anca gidip web sayfalarının index dosyasını hacklesin lamer'lar.
orkinossSiz bu mantıkla devam edin
AYT den alıntı:
Anonymous'a karşı "v for vendetta" imajı ile bakarken bu yazıdan sonra biraz düşünmek gerektiği anladım. sanırım olayın iç yüzü daha karışık gibi.. böylesi büyük saldırıları basit gruplar yapamaz sanırım arkasında birşey vardır illaki.. ama Bir Türk grubun milliyetçi bir görüş ile karşılık vermesi beni gururlandırır açıkcası.. yani bir nevi hadlerini bildirmeleri gibi.. Milletimizin resmi internet sitelerine saldıran bu gruba sempati ile bakmak mümkün değildir zaten. Bana devletime savaş açandan dost olmaz.. umarım AYT denilen grup bahsettikleri intikamlarını alırlarda birde onun haberini okuruz..
BlooodsQrY!Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun3-5 zibidi ?
Tabi sizin gözünüzde bunlar idol Türkiye'ye yaptıkları saldırılardan haberiniz yok galiba
AYT den alıntı:
Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.
Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.
MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANET
Araştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.
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QrY!
Ay Yıldız Tim denilen grup bi iç çamaşırı markası olmaktan öteye gidemez.Siz sadece görmek istediğinizi görmüşsünüz.İnci sözlüğün yaptıklarını vatan hainliği olarak gösterdiler.Saldırı "Türkiye" ye değildi BTK'nın sitesineydi.Yani tamamen sansürle ilgili.Gidin biraz araştırın derim.İnci sözlüğün ne derece önemli işlerde adının geçtiğide görün.Sadece yaptıkları bu eylemleri göz önüne çıkarmak saçma.Emin olun ki isteseler çok daha fazlasını yaparlar.Ay Yıldız Tim gitsin daha hepsiburada'nın facebook sayfasını falan hacklesin.Şimdi siz beni de vatan haini olarak görücekiniz.Fakat evet, Anonymous benim gözümde bir idol.Yaptılarınıda destekliyorum.
QrY!
bizden karşı hamleye girişen grubun adı ne
|arkadaşlar bunlar ABD nin bilgilerini elegeçiriyolarsa biz artık sadece bilgisayarın fişini çekip oturmak kalır :/!!
QrY!
3-5 zibidi ?
|Sence anonymous un amacı bu mu yani ?
Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun
QrY!SchutZ Bunu neden yaparlar ki ? İş bulmak amacıyla mı ?Kimi gruplar egolarını tatmin etmek kimi gruplar siyasi amaçlarla bu işleri yaparlar
V for Vendetta'yı izlemediniz sanırsam.
Burdaki amaç ego falan değil. Bizi köleleştiren ve ezenlerin oyununu bozmak
SchutZ
Kimi gruplar egolarını tatmin etmek kimi gruplar siyasi amaçlarla bu işleri yaparlar
V for Vendetta'yı izlemediniz sanırsam.
Burdaki amaç ego falan değil. Bizi köleleştiren ve ezenlerin oyununu bozmak