Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anonymous 90 000 askeri personelin mail adresini şifreleri ile birlikte sızdırdı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,1b
1
21
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hacker grubu Anonymous son dönemlerde özellikle ülkemize ve Sony gibi büyük firmalara yönelik yaptığı saldırılarla gündemi oldukça meşgul ediyor.

Geçtiğimiz hafta Apple’a ait bir işlem sunucusundan kullanıcı adı ve şifreleri sızdıran Anonymous yayınladığı mesajda başka işlerle meşgul olduklarını duyurmuştu. Şimdi o işin ne olduğu ortaya çıktı.

ABD kaynaklı olan ve Pentagon ile sıkı ilişkilere sahip danışmanlık şirketi Booz Allen Hamilton’a saldıran grup askeri personele ait 90 000 mail adresi ve şifreyi internete sızdırdığı ortaya çıktı.

Saldırıya “Pazartesi Askeri Eritim ” adını veren grubun sızdırdığı adres ve şifreler deniz birlikleri, iç güvenlik, özel birlikler gibi pek çok birimde çalışan askeri personele ait. Grup bunun haricinde çok uğraşı vererek çözmeye başladıkları ilginç bilgileri de paylaştıklarını belirtiyor.

Bu bilgiler arasında hükümet kuruluşlarının, federal birimlerin ve paravan askeri şirketlerin farklı noktalara sakladıkları gizli kutuların harita ve anahtarları bulunuyor.

Booz Allen Hamilton saldırıyı doğruladı ve kısa bir açıklamayla durumun değerlendirmeye alındığını ve bir hükümet kurumunun yönetim sistemini ele geçirecek kadar önemli bir girişim olmadığını belirtti.

Adres ve şifrelerin daha derin incelenmesiyle askeri ve devlet sırlarının ifşaa edilmesine kadar gidebilecek olan bu saldırı ABD tarihindeki en önemli hacker olaylarından biri olarak tarihe geçebilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
orkinoss 8 yıl en beğenilen
QrY!
SchutZ Bunu neden yaparlar ki ? İş bulmak amacıyla mı ?
Kimi gruplar egolarını tatmin etmek kimi gruplar siyasi amaçlarla bu işleri yaparlar

V for Vendetta'yı izlemediniz sanırsam.
Burdaki amaç ego falan değil. Bizi köleleştiren ve ezenlerin oyununu bozmak
QrY!SchutZ Bunu neden yaparlar ki ? İş bulmak amacıyla mı ?Kimi gruplar egolarını tatmin etmek kimi gruplar siyasi amaçlarla bu i...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkinoss 8 yıl
ya yemişim bizim Türk gurubunu. Anca gidip web sayfalarının index dosyasını hacklesin lamer'lar.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 8 yıl
QrY!
Blooods
QrY!Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun
3-5 zibidi ?
Tabi sizin gözünüzde bunlar idol Türkiyeye yaptıkları saldırılardan haberiniz yok galiba AYT den alıntı:Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANETAraştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.

Sizin o zibidi dedikleriniz Çanakkale'de Şehit düşen 500.000 vatanını seven insanlara şuan başımızdakilerden daha fazla saygı gösteriyor onlar canlarını bizlerin özgürlüğü pahasına feda ettiler şimdi bizim özgürlüğümüzü savunmak amacı ile internet sansürlerine karşı çıkmak ve BÜYÜKLÜKLERİNİ göstermek için devlet sitelerini hacklediler bunu onların değil bizim yapmamız gerekirdi sokaklarda bağırarak bu iş olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 8 yıl
QrY!
orkinoss ya yemişim bizim Türk gurubunu. Anca gidip web sayfalarının index dosyasını hacklesin lamerlar.
Siz bu mantıkla devam edin

Adam doğru söylüyo ne bu mantıkla devam ediyosun diyosun yerden göğe kadar haklı adam insanların hep iyi şeyler için değil birazda kötü şyşer için kendini geliştirmesi gerekir ki kendini koruyabilsin bunlar bize saldırsa anca ÖKÜZÜN TRENE BAKTIĞI GİBİ BAKARIZ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkinoss 8 yıl
ya yemişim bizim Türk gurubunu. Anca gidip web sayfalarının index dosyasını hacklesin lamer'lar.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0rka 8 yıl orkinoss
orkinoss

ya yemişim bizim Türk gurubunu. Anca gidip web sayfalarının index dosyasını hacklesin lamer'lar.
Siz bu mantıkla devam edin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
AYT den alıntı:
Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.
Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.
MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANET
Araştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.

Anonymous'a karşı "v for vendetta" imajı ile bakarken bu yazıdan sonra biraz düşünmek gerektiği anladım. sanırım olayın iç yüzü daha karışık gibi.. böylesi büyük saldırıları basit gruplar yapamaz sanırım arkasında birşey vardır illaki.. ama Bir Türk grubun milliyetçi bir görüş ile karşılık vermesi beni gururlandırır açıkcası.. yani bir nevi hadlerini bildirmeleri gibi.. Milletimizin resmi internet sitelerine saldıran bu gruba sempati ile bakmak mümkün değildir zaten. Bana devletime savaş açandan dost olmaz.. umarım AYT denilen grup bahsettikleri intikamlarını alırlarda birde onun haberini okuruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0rka 8 yıl
Blooods
QrY!Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun
3-5 zibidi ?

Tabi sizin gözünüzde bunlar idol Türkiye'ye yaptıkları saldırılardan haberiniz yok galiba
AYT den alıntı:
Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.
Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.
MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANET
Araştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luc4sHood 8 yıl

QrY!

Blooods

QrY!Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun
3-5 zibidi ?


Tabi sizin gözünüzde bunlar idol Türkiye'ye yaptıkları saldırılardan haberiniz yok galiba

AYT den alıntı:

Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.

Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.

MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANET

Araştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.


Ay Yıldız Tim denilen grup bi iç çamaşırı markası olmaktan öteye gidemez.Siz sadece görmek istediğinizi görmüşsünüz.İnci sözlüğün yaptıklarını vatan hainliği olarak gösterdiler.Saldırı "Türkiye" ye değildi BTK'nın sitesineydi.Yani tamamen sansürle ilgili.Gidin biraz araştırın derim.İnci sözlüğün ne derece önemli işlerde adının geçtiğide görün.Sadece yaptıkları bu eylemleri göz önüne çıkarmak saçma.Emin olun ki isteseler çok daha fazlasını yaparlar.Ay Yıldız Tim gitsin daha hepsiburada'nın facebook sayfasını falan hacklesin.Şimdi siz beni de vatan haini olarak görücekiniz.Fakat evet, Anonymous benim gözümde bir idol.Yaptılarınıda destekliyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 8 yıl 0rka
QrY!

Blooods

QrY!Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun
3-5 zibidi ?


Tabi sizin gözünüzde bunlar idol Türkiye'ye yaptıkları saldırılardan haberiniz yok galiba

AYT den alıntı:

Anonymous Sahtekarlarına Üç Günde Üçüncü Darbemiz.

Son 3 gündür Türkiye’yi siber savaşla tehdit eden Anonymous adlı hacker grubu Türkiye’ye saldırı kararı aldığı gün tarafımızdan büyük bir siber saldırıya uğradı , serverları çöktü. Ne yapacaklarını şaşıran grup free yani ücretsiz sayfadan yayın yapmaya başladılar. Sebep hacklenme korkuları idi. Bu grup daha sonra basını kandırmak için kendilerinin sayfalarına yoğun girişten dolayı sayfalarının kapandığı yalanını ortaya attı. Buna sadece bu işleri bilmeyenler inandı, bizlerse güldük. Ve saldırılarımıza devam ederek Google den bu grubun girişini yasaklattık, dünkü yaptığımız saldırılar sonucu ve endüstriyel casuslukla mirc gruplarını kapatıp Türkiye’ye saldırı yapacak kişilerin iplerine ve bilgilerine ulaştık. Ayyıldız Tim olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak en ufak bir siber saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Şimdi bu iplerden bazılarını yayınlıyoruz.

MESELE SANSÜR DEĞİL VATANA İHANET

Araştırmalar sonucu konunun internet sansürü ile alakasının olmadığını, siyasi bir saldırı için Anonymous grubunun da kandırıldığını öğrendik , inci sözlük ve bazı siyasi grupların desteği ile Türkiye’ye siber saldırı yapılmasının rica edildiğini öğrendik. Amaç sansürü öne sürerek halkı isyana teşvik etmek. Büyük Türk Milleti’ne soruyoruz ;kendi ülkesine saldırı için yabancılara köpekler gibi yalvaran bu kişilerin Irak’ta kendi vatanını satan , ABD askerlerini çiçeklerle karşılayan vatan hainlerinden farkı nedir? Ülkemiz işgale uğramış olsa bu insanlar vatanını satmak için ilk sıraya giren soysuzlardır.AYYILDIZ.ORG OLARAK AND İÇİYORUZ İNCİ SÖZLÜK VE BU SALDIRIYI DESTEKLEYENLERDEN SİBER ORTAMDA İNTİKAMIMIZ ÇOK ACI OLACAKTIR.


bizden karşı hamleye girişen grubun adı ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 8 yıl
arkadaşlar bunlar ABD nin bilgilerini elegeçiriyolarsa biz artık sadece bilgisayarın fişini çekip oturmak kalır :/!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Luc4sHood 8 yıl
QrY!
Sence anonymous un amacı bu mu yani ?Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun

3-5 zibidi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0rka 8 yıl
Sence anonymous un amacı bu mu yani ?
Herkes hack olayını farklı amaçlarla yapar 3-5 zibidinin yaptıklarını mı savunuyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkinoss 8 yıl en beğenilen
QrY!
SchutZ Bunu neden yaparlar ki ? İş bulmak amacıyla mı ?
Kimi gruplar egolarını tatmin etmek kimi gruplar siyasi amaçlarla bu işleri yaparlar

V for Vendetta'yı izlemediniz sanırsam.
Burdaki amaç ego falan değil. Bizi köleleştiren ve ezenlerin oyununu bozmak
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0rka 8 yıl
SchutZ
Bunu neden yaparlar ki ? İş bulmak amacıyla mı ?

Kimi gruplar egolarını tatmin etmek kimi gruplar siyasi amaçlarla bu işleri yaparlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3122 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, anonymous
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim