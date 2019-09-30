Antarktika’daki Amery buz sahanlığından 315 milyar tonluk buz dağı koptu

Antarktika’nın 3. büyük buz sahanlığı olan Amery sahanlığından 1600 kilometrekarelik bir buz dağı koptu. Bilim insanları, ana buzuldan ayrılan parçanın son 50 yılda kopan en büyük buz dağı olduğunu ifade ediyor.

D28 olarak adlandırılan parçanın büyüklüğünden ötürü gemicilik faaliyetleri için bir sorun teşkil edip etmeyeceğinden emin olmak adına sürekli gözlenmesi gerekecek.

Bilim insanlarının uzun bir süredir incelediği D28’in Amery sahanlığından ayrılmasının zaten beklendiği ve söz konusu hadisenin iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşmediği belirtiliyor. Araştırmacılar yaşanan bu doğa olayı sayesinde Amery sahanlığının dengesinin korunduğunu da ayrıca ifade etmiş.

Uzun yıllardır bu olayı beklediğini söyleyen bilim insanı Helen Fricker yaptığı açıklamada, “Bunca yıl bekledikten sonra D28’in kopuş anını gördüğüm için çok heyecanlıyım. Bu olayın er ya da geç gerçekleşeceğini bilmemize rağmen kopuş anının nerede gerçekleşeceğini bilemiyorduk. Antarktika’da bizleri endişelendirecek çok fazla olay yaşanıyor ancak D28 hadisesi bunlardan biri değil.” ifadelerini kullanmış.

210m kalınlığında ve 315 milyar ton ağırlığında olan buz dağının kopma anı, Avrupa Uzay Ajansı’nın Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülenmiş. Aşağıda buz dağının Amery sahanlığından ayrılışının hızlandırılmış görüntüsünü inceleyebilirsiniz.

https://news.yahoo.com/antarctic-ice-shelf-produces-315-billion-tonne-iceberg-biggest-in-50-years-184324185.html