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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation Assist isimli teknoloji, PS5’e yapay zekâ desteği getirebilir

    Sony'nin PlayStation Assist adını verdiği bir teknoloji için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu teknoloji, oyunlarda takıldığımız yerleri geçmek için çözüm bulmaya çalışacak.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    PlayStation Assist isimli teknoloji, PS5’e yapay zekâ desteği getirebilir
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    Oyun oynarken takıldığımız yeri geçmeye çalışmaktan bıkıp usanıp konsol ya da bilgisayarı kapattığımız anlar çok olmuştur. Böyle bir durumda ise çözüm, genellikle internet ortamında kısa bir araştırma yapmaktan geçer ve elde ettiğimiz bilgilerle oyuna kaldığımız yerden devam ederiz.

    Sony ise bu duruma bir çözüm olması maksadıyla ve oyuncuların oyun zevklerinin bölünmesini istemediğinden, PlayStation Assist adını verdiği bir teknoloji için patent başvurusunda bulunmuş. Makine öğrenmesi yöntemine dayalı bu sistemde yapay zekâ destekli yardımcı, oyunculara gerçek zamanlı çözüm üretebilecek.

    Sony’e göre kullanıcılar, oyunlarda takıldıkları yerle ilgili PlayStation Assist’a soru sorabilecek. Sorulan soruların cevabını oyunu analiz ederek ya da interneti tarayarak bulmaya çalışacak olan yardımcı, bulduğu yanıtı oyuncuya iletecek. Bu sayede oyun zevkinin baltalanmasının önüne geçilebilecek.

    PlayStation Assist benzeri çözümlerin farklı alanlarda chatbotlar ile yapıldığı düşünüldüğünde, söz konusu teknolojinin gerçeğe dönüşmemesi için bir sebep görünmüyor. Ancak her patent başvurusunun son kullanıcı için hayata geçirilmediği de unutmamak gerekiyor. Bu anlamada Sony’nin nasıl bir hamle yapacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.



    https://www.thesixthaxis.com/2019/09/29/playstation-assist-ai-machine-learning-p s5 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    CWaRRioR 2 sa.
    Amaç sadece buysa bana boş geldi. Ama asıl olayın sesli komutlarla oyun etkileşimini arttırmak olabileceğini düşünüyorum.
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