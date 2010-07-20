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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Antec yeni işlemci soğutucusu KÜHLER Shelf'i satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
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27
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa ve güç kaynaklarıyla tanıdığımız Antec, KÜHLER Shelf adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu satışa sundu. 127 x 124 x 120 mm boyutlarında ve 700 gram ağırlığında olan işlemci soğutucusu, 7 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 120mm çapında PWM kontrollü fan kullanan KÜHLER Shelf, Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin sie Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Antec KÜHLER Shelf, Avustralya'da 65 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.


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Sadece Sürücü 9 yıl
Air Duct mi?
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El Mukteda 9 yıl

dj gamer

Air Duct mi?

evet bence onu diyordur.
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mehmetgirgin 9 yıl
çok itici
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e j d e r 9 yıl
işlemciye bakan tarafta da davlumbaz ve fan olsaydı , egzoz fana bakan taraf açık olsaydı daha iyi olacaktı
işin ucuzuna kaçılmış sanki. antec e yakışmamış
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ProcyoN 9 yıl

e j d e r

işlemciye bakan tarafta da davlumbaz ve fan olsaydı , egzoz fana bakan taraf açık olsaydı daha iyi olacaktı

işin ucuzuna kaçılmış sanki. antec e yakışmamış



Davlumbaz ?
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DH Misafiri 9 yıl
İlker Şimdi Bunları Niye Yazdın Anlamadım Ama (: Teknolojiye bu kadar merak salıpta kasaya yatırım yapma hayata dön
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LEON-X 9 yıl
Hocam resim görünmüyor...

Şayet bu ürün ise, Antec kasa ve psu yapmaya devam etsin


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ooppss 9 yıl

LEON-X

Hocam resim görünmüyor...

Şayet bu ürün ise, Antec kasa ve psu yapmaya devam etsin



+ 999
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terapi_triyaki 9 yıl

LEON-X

Hocam resim görünmüyor...

Şayet bu ürün ise, Antec kasa ve psu yapmaya devam etsin


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