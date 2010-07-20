Antec yeni işlemci soğutucusu KÜHLER Shelf'i satışa sundu

Kasa ve güç kaynaklarıyla tanıdığımız Antec, KÜHLER Shelf adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu satışa sundu. 127 x 124 x 120 mm boyutlarında ve 700 gram ağırlığında olan işlemci soğutucusu, 7 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 120mm çapında PWM kontrollü fan kullanan KÜHLER Shelf, Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin sie Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Antec KÜHLER Shelf, Avustralya'da 65 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.