Antec yeni işlemci soğutucusu KÜHLER Shelf'i satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kasa ve güç kaynaklarıyla tanıdığımız Antec, KÜHLER Shelf adını verdiği yeni işlemci soğutucusunu satışa sundu. 127 x 124 x 120 mm boyutlarında ve 700 gram ağırlığında olan işlemci soğutucusu, 7 adet Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip. 120mm çapında PWM kontrollü fan kullanan KÜHLER Shelf, Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin sie Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcileriyle kullanılabiliyor.
Antec KÜHLER Shelf, Avustralya'da 65 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.
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evet bence onu diyordur.
işin ucuzuna kaçılmış sanki. antec e yakışmamış
Davlumbaz ?
Şayet bu ürün ise, Antec kasa ve psu yapmaya devam etsin
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