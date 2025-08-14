Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı

    AMD, masaüstü ve sunucu işlemci pazarında önemli kazanımlar elde etmeyi başardı. Intel ile aradaki makası emin adımlarla kapatmaya devam eden AMD, üst segmentlerde ise parlıyor.

    AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı Tam Boyutta Gör
    AMD, 2025’in ilk yarısında hem masaüstü hem de sunucu CPU pazarında önemli kazanımlar elde ederken mobil işlemci alanındaki konumu geçen yılın ikinci yarısına göre belirgin şekilde zayıfladı. Ancak gelir payında büyük bir artış yakalayan AMD, ikinci çeyrek sonuçlarıyla yatırımcılarını memnun etti.

    Intel halen tüketici CPU pazarında en fazla satış yapan firma olsa da, uzun vadeli baskı altında olduğu görülüyor. Q2 2025’te Intel’in tüketici CPU birim payı yüzde 0,2 artarak küçük bir toparlanma gösterse de, yıllık bazda yüzde 2,8 düşüş yaşadı.

    AMD’nin toplam tüketici CPU birim payı yüzde 23,9 ile çeyrek bazında hafif bir düşüş gösterse de (-0,2%), yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti. Daha da önemlisi, AMD’nin tüketici CPU gelir payı yüzde 27,8’e yükseldi, çeyrekler arası yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9,8 artış gösterdi. Bu durum, AMD’nin daha fazla işlemci göndermek yerine, yüksek segment ve yüksek marjlı ürünler satmaya odaklandığını gösteriyor.

    Masaüstü işlemcilerinde AMD zaferi

    AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı Tam Boyutta Gör
    Masaüstü PC pazarında Intel birim olarak önde olsa da AMD çarpıcı kazanımlar elde etti. Q2 2025’te AMD’nin masaüstü CPU birim payı yüzde 32,2’ye yükselerek çeyreksel bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 9,2 artış gösterdi. Intel’in payı yüzde 67,8 ile hem çeyreksel hem de yıllık bazda düşüş yaşadı. Grafiğe bakılacak olursa aradaki makas farkının sadece birkaç yıl öncesine kadar çok daha büyük olduğu görülebilir.

    Gelir tarafında ise AMD’nin masaüstü CPU gelir payı yüzde 39,3’e çıktı, çeyreksel bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 20,5 artış kaydetti. Bu rakamları bir yana bırakırsak; AMD, hem daha fazla işlemci satmakla kalmadı, aynı zamanda Ryzen 7, Ryzen 9 ve Ryzen X3D gibi üst segment ürünleri satmayı başardı.

    Mobilde Intel halen güçlü

    AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı Tam Boyutta Gör
    Mobil CPU pazarında Intel halen güçlü bir lider. Q2 2025’te Intel’in birim payı yüzde 79,4, çeyreksel bazda yüzde 1,9 artış, yıllık bazda ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi. AMD’nin mobil CPU birim payı yüzde 20,6 ile çeyreksel bazda yüzde 1,9 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu durum, AMD’nin iki çeyrek üst üste pazar payı kaybettiğini ortaya koyuyor. Burada da yine AMD’nin gelirlerinin aksine hızlı arttığı görülüyor. Dolayısıyla AMD, birim olarak biraz gerilese de orta ve üst segment dizüstü işlemcilerinde daha fazla pay elde etmeye devam ediyor.

    Sunucu işlemcilerinde yüksek segmentin şampiyonu AMD

    AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı Tam Boyutta Gör
    Sunucu CPU pazarında yüzde 72,7’lik pay ile Intel liderliğini korusa da yıllık yüzde 3,2 düşüş yaşadı. AMD ise EPYC platformu sayesinde birim payını yüzde 27,3’e çıkararak yıllık yüzde 3,6, çeyreksel olarak yüzde 0,1 artış elde etti.

    Gelir tarafında ise AMD yüzde 41 pay ile çeyreksel bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 7,2 artış kaydetti. Bu, AMD’nin yüksek çekirdek sayılı sunucu işlemcilerinde güçlü bir rekabet avantajı yakaladığını ve Intel’in hâlâ birim olarak önde olmasına rağmen, kârlı segmentlerde pay kaybettiğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yazıcı çizgili çıkarıyor duster 1.3 tce falım sakız falı harf hesaplama peugeot rcz alınır mı balparmak bal sahtekarlığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum