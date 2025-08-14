AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, 2025’in ilk yarısında hem masaüstü hem de sunucu CPU pazarında önemli kazanımlar elde ederken mobil işlemci alanındaki konumu geçen yılın ikinci yarısına göre belirgin şekilde zayıfladı. Ancak gelir payında büyük bir artış yakalayan AMD, ikinci çeyrek sonuçlarıyla yatırımcılarını memnun etti.

Intel halen tüketici CPU pazarında en fazla satış yapan firma olsa da, uzun vadeli baskı altında olduğu görülüyor. Q2 2025’te Intel’in tüketici CPU birim payı yüzde 0,2 artarak küçük bir toparlanma gösterse de, yıllık bazda yüzde 2,8 düşüş yaşadı.

AMD’nin toplam tüketici CPU birim payı yüzde 23,9 ile çeyrek bazında hafif bir düşüş gösterse de (-0,2%), yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti. Daha da önemlisi, AMD’nin tüketici CPU gelir payı yüzde 27,8’e yükseldi, çeyrekler arası yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9,8 artış gösterdi. Bu durum, AMD’nin daha fazla işlemci göndermek yerine, yüksek segment ve yüksek marjlı ürünler satmaya odaklandığını gösteriyor.

Masaüstü işlemcilerinde AMD zaferi

Tam Boyutta Gör Masaüstü PC pazarında Intel birim olarak önde olsa da AMD çarpıcı kazanımlar elde etti. Q2 2025’te AMD’nin masaüstü CPU birim payı yüzde 32,2’ye yükselerek çeyreksel bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 9,2 artış gösterdi. Intel’in payı yüzde 67,8 ile hem çeyreksel hem de yıllık bazda düşüş yaşadı. Grafiğe bakılacak olursa aradaki makas farkının sadece birkaç yıl öncesine kadar çok daha büyük olduğu görülebilir.

Gelir tarafında ise AMD’nin masaüstü CPU gelir payı yüzde 39,3’e çıktı, çeyreksel bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 20,5 artış kaydetti. Bu rakamları bir yana bırakırsak; AMD, hem daha fazla işlemci satmakla kalmadı, aynı zamanda Ryzen 7, Ryzen 9 ve Ryzen X3D gibi üst segment ürünleri satmayı başardı.

Mobilde Intel halen güçlü

Tam Boyutta Gör Mobil CPU pazarında Intel halen güçlü bir lider. Q2 2025’te Intel’in birim payı yüzde 79,4, çeyreksel bazda yüzde 1,9 artış, yıllık bazda ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi. AMD’nin mobil CPU birim payı yüzde 20,6 ile çeyreksel bazda yüzde 1,9 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu durum, AMD’nin iki çeyrek üst üste pazar payı kaybettiğini ortaya koyuyor. Burada da yine AMD’nin gelirlerinin aksine hızlı arttığı görülüyor. Dolayısıyla AMD, birim olarak biraz gerilese de orta ve üst segment dizüstü işlemcilerinde daha fazla pay elde etmeye devam ediyor.

Sunucu işlemcilerinde yüksek segmentin şampiyonu AMD

Tam Boyutta Gör Sunucu CPU pazarında yüzde 72,7’lik pay ile Intel liderliğini korusa da yıllık yüzde 3,2 düşüş yaşadı. AMD ise EPYC platformu sayesinde birim payını yüzde 27,3’e çıkararak yıllık yüzde 3,6, çeyreksel olarak yüzde 0,1 artış elde etti.

Gelir tarafında ise AMD yüzde 41 pay ile çeyreksel bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 7,2 artış kaydetti. Bu, AMD’nin yüksek çekirdek sayılı sunucu işlemcilerinde güçlü bir rekabet avantajı yakaladığını ve Intel’in hâlâ birim olarak önde olmasına rağmen, kârlı segmentlerde pay kaybettiğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: