AMD masaüstü pazarında yükselişte: Intel ile makas daraldı

Intel halen tüketici CPU pazarında en fazla satış yapan firma olsa da, uzun vadeli baskı altında olduğu görülüyor. Q2 2025’te Intel’in tüketici CPU birim payı yüzde 0,2 artarak küçük bir toparlanma gösterse de, yıllık bazda yüzde 2,8 düşüş yaşadı.
AMD’nin toplam tüketici CPU birim payı yüzde 23,9 ile çeyrek bazında hafif bir düşüş gösterse de (-0,2%), yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti. Daha da önemlisi, AMD’nin tüketici CPU gelir payı yüzde 27,8’e yükseldi, çeyrekler arası yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9,8 artış gösterdi. Bu durum, AMD’nin daha fazla işlemci göndermek yerine, yüksek segment ve yüksek marjlı ürünler satmaya odaklandığını gösteriyor.
Masaüstü işlemcilerinde AMD zaferi
Gelir tarafında ise AMD’nin masaüstü CPU gelir payı yüzde 39,3’e çıktı, çeyreksel bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 20,5 artış kaydetti. Bu rakamları bir yana bırakırsak; AMD, hem daha fazla işlemci satmakla kalmadı, aynı zamanda Ryzen 7, Ryzen 9 ve Ryzen X3D gibi üst segment ürünleri satmayı başardı.
Mobilde Intel halen güçlü
Sunucu işlemcilerinde yüksek segmentin şampiyonu AMD
Gelir tarafında ise AMD yüzde 41 pay ile çeyreksel bazda yüzde 1,5, yıllık bazda yüzde 7,2 artış kaydetti. Bu, AMD’nin yüksek çekirdek sayılı sunucu işlemcilerinde güçlü bir rekabet avantajı yakaladığını ve Intel’in hâlâ birim olarak önde olmasına rağmen, kârlı segmentlerde pay kaybettiğini gösteriyor.