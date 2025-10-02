Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD işlemcileri yakında Intel tarafından üretilebilir!

    Intel, yakında ezeli rakibi AMD ile işbirliğine gidebilir. İki şirketin, AMD'nin çiplerini Intel Foundry'de üretmek için görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.     

    AMD işlemcileri yakında Intel tarafından üretilebilir! Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken sektöründe ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Intel, AMD’nin kendi fabrikalarında üretim yapması için rakibiyle görüşmelerde buluyor. Haberi duyuran Semafor, kaynak olarak konuya yakın kişileri gösteriyor.

    Detaylar henüz belli değil

    İki şirket arasında bir anlaşmaya varılması halinde AMD'nin üretiminin ne kadarının Intel'e kaydırılacağı veya AMD'nin diğer şirketlerin yaptığı anlaşmalara benzer şekilde doğrudan yatırım yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Kaynaklar, herhangi bir anlaşmaya varılmamasının da mümkün olduğunu belirtiyor. AMD şu anda yongalarını TSMC’de üretiyor. Öte yandan Intel de bazı ürünlerini TSMC’ye ürettiriyor.

    Haberin ardından Intel hisseleri yaklaşık %7 değer kazandı, sene başından bu yana değer kazancı ise %78 seviyesinde.

    Son haftalarda Intel'e yatırım yağıyor

    Son haftalarda Intel tarafında ciddi bir hareketlilik ve yatırım trafiği yaşandı. ABD hükümeti şirkette %9,9 oranında hisse aldığını açıkladı. Softbank da 2 milyar dolarlık hisse yatırımı yaptı. Nvidia ile birlikte Intel, Nvidia grafik teknolojisini kullanan yeni x86 işlemciler tanıttı; Nvidia ayrıca Intel’den 5 milyar dolarlık hisse satın aldı. Apple ile de iş birliği yollarının araştırıldığına dair haberler çıktı.

    AMD ile böyle bir ortaklık, eski Intel CEO'su Pat Gelsinger'in vizyonunu doğrulayabilir. Gelsinger daha önce, ezeli rakibi AMD dahil, dünyanın tüm büyük teknoloji şirketleri için çip üretme isteğini dile getirmişti. 

    Her iki şirket de fayda sağlayabilir

    AMD’yi müşteri olarak Intel için çok önemli bir adım olabilir. Zira şirket, uzun süredir yeni Foundry müşterileri arayışında. Mevcut CEO Lip-Bu Tan, 18A üretim teknolojisini yeterli talep olmazsa tamamen sonlandırabileceklerini söylemişti.

    Özellikle Amerikan şirketlerinin Intel ile masaya oturması mantıklı görünüyor. Zira Beyaz Saray, Amerika’ya gidecek çiplerin %50’sinin ülkede üretilmesini istiyor ve yongalara ek gümrük vergileri gelme ihtimali de bulunuyor. Ayrıca Intel ile iş yapmak, şirketin en büyük hissedarı haline gelen ABD hükümetini de memnun edebilir. 

    Genel olarak Intel’in Foundry teknolojisi, TSMC kadar ileri seviyede görülmese de, AMD için olası bir acil durumda güvenilir bir yedek üretim kapısı oluşturabilir. Dolayısıyla, bu işbirliği her iki şirket için de mantıklı görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski yatak nereye atılır anan reis doğalgaz menfezi yönü nasıl olmalı sevgili nasıl yapılır stargate dizi izle türkçe dublaj

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum