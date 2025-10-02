AMD işlemcileri yakında Intel tarafından üretilebilir!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektöründe ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Intel, AMD’nin kendi fabrikalarında üretim yapması için rakibiyle görüşmelerde buluyor. Haberi duyuran Semafor, kaynak olarak konuya yakın kişileri gösteriyor.

Detaylar henüz belli değil

İki şirket arasında bir anlaşmaya varılması halinde AMD'nin üretiminin ne kadarının Intel'e kaydırılacağı veya AMD'nin diğer şirketlerin yaptığı anlaşmalara benzer şekilde doğrudan yatırım yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Kaynaklar, herhangi bir anlaşmaya varılmamasının da mümkün olduğunu belirtiyor. AMD şu anda yongalarını TSMC’de üretiyor. Öte yandan Intel de bazı ürünlerini TSMC’ye ürettiriyor.

Haberin ardından Intel hisseleri yaklaşık %7 değer kazandı, sene başından bu yana değer kazancı ise %78 seviyesinde.

Son haftalarda Intel'e yatırım yağıyor

Son haftalarda Intel tarafında ciddi bir hareketlilik ve yatırım trafiği yaşandı. ABD hükümeti şirkette %9,9 oranında hisse aldığını açıkladı. Softbank da 2 milyar dolarlık hisse yatırımı yaptı. Nvidia ile birlikte Intel, Nvidia grafik teknolojisini kullanan yeni x86 işlemciler tanıttı; Nvidia ayrıca Intel’den 5 milyar dolarlık hisse satın aldı. Apple ile de iş birliği yollarının araştırıldığına dair haberler çıktı.

AMD ile böyle bir ortaklık, eski Intel CEO'su Pat Gelsinger'in vizyonunu doğrulayabilir. Gelsinger daha önce, ezeli rakibi AMD dahil, dünyanın tüm büyük teknoloji şirketleri için çip üretme isteğini dile getirmişti.

Her iki şirket de fayda sağlayabilir

AMD’yi müşteri olarak Intel için çok önemli bir adım olabilir. Zira şirket, uzun süredir yeni Foundry müşterileri arayışında. Mevcut CEO Lip-Bu Tan, 18A üretim teknolojisini yeterli talep olmazsa tamamen sonlandırabileceklerini söylemişti.

Özellikle Amerikan şirketlerinin Intel ile masaya oturması mantıklı görünüyor. Zira Beyaz Saray, Amerika’ya gidecek çiplerin %50’sinin ülkede üretilmesini istiyor ve yongalara ek gümrük vergileri gelme ihtimali de bulunuyor. Ayrıca Intel ile iş yapmak, şirketin en büyük hissedarı haline gelen ABD hükümetini de memnun edebilir.

Genel olarak Intel’in Foundry teknolojisi, TSMC kadar ileri seviyede görülmese de, AMD için olası bir acil durumda güvenilir bir yedek üretim kapısı oluşturabilir. Dolayısıyla, bu işbirliği her iki şirket için de mantıklı görünüyor.

