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Antminer E3 ekran kartı saltanatını yıkmaya geliyor

Bitmain’in Ethereum için hazırladığı Antminer E3 sistemi gümbür gümbür geliyor. Kazma oranı açısından ekran kartı tarafını 5’e katlayan Antminer E3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,4b
1
24
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli madencilik ekipmanları üreticisi Bitmain’in kendi sistemleri ile ekran kartlarına olan yoğun talebi kıracağı ve karaborsa dönemine bir son vereceği sıklıkla dile getiriliyor. Antminer E3 bunu doğrular nitelikte.

Antminer E3 özellikleri ve fiyatı

Çok kısa bir geçmişi olmasına rağmen karlılık konusunda AMD ve Nvidia’yı geride bırakan Bitmain, Ethereum madencilerine yönelik olarak yeni bir sistem geliştirdiğini duyurmuştu. Firma nihayet merakla beklenen sistemini satışa sundu.

800$ fiyat etiketine sahip olan Antminer E3, kazma oranları konusunda oldukça iyi ve ekran kartı tarafındaki en iyileri bile 5 veya 6’ya katlıyor. Her kullanıcıya 5 sistem satışı şeklinde sınırlandırılan Antminer E3 böylece stokçuların da önüne geçmiş oluyor.

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800W civarında enerji tüketen Antminer E3 yaklaşık 180MH/s kazma oranına sahip. GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının 35MH/s, Radeon RX 580 ekran kartının da 30MH/s pik değerlere ulaştığı düşünüldüğünde Antminer E3 sisteminin potansiyeli de ortaya çıkmış oluyor.

Bununla birlikte Ethereum ile ilgili hard fork iddiaları gerçekleşirse Antminer E3 nasıl bir yöne kayacak merak konusu. Antminer E3 sevkiyatları en erken yaz aylarında başlıyor. Bu bakımdan yılın sonlarına doğru ekran kartı talebinde de bir düşüş olmaya başlayacaktır.

 

https://www.tweaktown.com/news/61422/bitmain-ethereum-asic-miner-power-5-gtx-1080-ti-800/index.html Yorum Yaz
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zymrdvn 1 yıl en beğenilen
Bu haberi mümkün olduğunca yayalım lütfen.
Bitsin artık şu madencilerin PC kesimine eziyeti!
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Whippoorwill 1 yıl
Ne AMD ne Nvidia kurtaramazdı zaten bizleri.
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redoracle 1 yıl
Tüh tüh nvidia yeni kartını 1500 dolara kadar fiyatlandıracaktı ama daha

Bakalım bu sefer neyi bahane edecekler,gerçi ram sıkıntısı var daha bir de.
Tüh tüh nvidia yeni kartını 1500 dolara kadar fiyatlandıracaktı ama dahaBakalım bu sefer neyi bahane edecekler,gerçi ram sıkıntısı var daha bir...
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OverClocK1ng 1 yıl
"GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının 35MH/s"
GTX1070 in TI olmayan düz kartlarım 31.66 MHs kazıyor. Ne 1080 Ti 35 MHs sinden bahsediyorsunuz.
27 1070 kartım 855 MHs kazıyor tam...
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Ethereum gider, zCash kazılır, Monero kazılır alternatif çok. Bu sayede rahat ekran kartı alacağız diye hayal kurulmasın derim ben.
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cank1981 1 yıl jem991
Vallahi E3 zaten haziran temmuzda gelecek öyle abartılacak bir gücü de yok. Vega lar 3 ay garantili 2500 lere düşüyor. Kaldı ki rx 580 lerde baya düşme eğiliminde. Ama F3 600mh/s (20 adet rx 580 tüketimi 2.5kw) 750 w ile ortalığı darma duman eder. Anti asic fork ile bunu engelleyebilirler mi bileyorum
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cank1981 1 yıl
Hayır bu haberi yazan hangi dünyada anlamış değilim :D
RX 570 31.5 mh/s ile kazım yapıyor. Güç tüketimide 110w civarında. Bu arkadaş yaklaşık 6 tane rx 570 den durumda. Benzer güç tüketimine sahip.
Elinde sistem olanlar için herhangi bir korkulacak durum yok. Asıl sorun F3 gelirse olacak.
F3 600mh/s ve 750w olacağı ifade ediliyor.
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jem991 1 yıl cank1981
eğer E3 son kullanıcıya ulaşırsa ethereum network ü hardfork a gidecek bunun sonucunda ne olacak derseniz şuan mevcut olan ethereum zinciri Ethereum E3 gibi yeni bir birim olarak geride bırakılacak ve Ethereum E3 gibi minerları engelleyip yoluna devam edecek.
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V4LKyR 1 yıl
Hala mı kazıyorsunuz beyler? :)
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StarSOzi 1 yıl
Bu işleri pek bilmediğimden soruyorum şimdi bu cihaz 180 MH/s gücünde ama kendi sitesinde antminer s9 diye bir cihazı var
14TH/s değere dahip. İkisi arasındaki fark nedir Bana TH/s(tera hash) MH(mega hash) den yüksek geldi anyınlatırsanız sevinirim
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CWaRRioR 1 yıl StarSOzi
O değerler farklı algoritmalar için.
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pij harvey 1 yıl
* Kişi başı 1 tane değil 5 tane alabilirsiniz.
* Hard fork ile E3 önem kazanmaz aksine anlamını yitirir.
* GPU ile sadece ETH madenciliği yapılmadığı için GPU madenciliğine alternatif bir cihaz değil.
* 800usd göründüğü kadar cazip bir fiyat değil. 180mh ile bu cihaza harcanan toplam parayı çıkarman 1 yılı bulabilir ki cihazın maksimum garanti süresi 180gün.
* Altcoinlerde hakim düşünce algoritmaların ASIC resistant olmasıdır. Yani siz E3 satın aldıktan sonra bu cihaz her an işlevsiz hale gelebilir. Bu olursa ikinci elde satmak isterseniz dekoratif alüminyum sehpa olarak satmak zorunda kalırsınız. (Bitmain böyle bir durumda iade kabul etmeyecek)
*Bu cihazlar yeni çıkmadı, Bitmain zaten E3 ile ETH madenciliği yapıyordu.
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teramit 1 yıl
Bu asic madencilik konusu ekran kartlarıyla hep yanlış karşılaştırılıyor, kart ile madencilik yapan adam işi bitince kartı 2.el satabilir yani roi açısından biraz rahat ama şu cihazı alınca onun işi bittiğinde kimse almaz zaten parasını çıkartmaz zorundasın, roi açısından değerlendirilince kart alan kişilerin önünü pek kasmez, ayrıca kart almak kolaydır ama asic cihaz almak zordur , ithalatçısı yok ve getirtme maliyeti çok , geç geliyor falan kartın rakibi asic diye birşey en azından TR için yok denebilir.
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sosisvesalam 1 yıl
bunun üzerine amd ve nvidia madencilikte daha performanslı ekran kartları çıkarır yalarsınız yine avucunuzu
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System Lord 1 yıl
peki bunu oyun için kullanırsak atıyorum gta 5 ya da bf1 - doom da kaç fps alırız ? 800 dolar iyiymiş
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aspirin_00 1 yıl System Lord
maden kazımada sadece kullanabilirsiniz başka bir amaçla kullanamassınız.
belki ileride aparat geliştirirler belli olmaz şuanlık kazımaya yarar yoksa o iş haricinde alırsanız çöp...
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