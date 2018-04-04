Antminer E3 ekran kartı saltanatını yıkmaya geliyor

Çinli madencilik ekipmanları üreticisi Bitmain’in kendi sistemleri ile ekran kartlarına olan yoğun talebi kıracağı ve karaborsa dönemine bir son vereceği sıklıkla dile getiriliyor. Antminer E3 bunu doğrular nitelikte.

Antminer E3 özellikleri ve fiyatı

Çok kısa bir geçmişi olmasına rağmen karlılık konusunda AMD ve Nvidia’yı geride bırakan Bitmain, Ethereum madencilerine yönelik olarak yeni bir sistem geliştirdiğini duyurmuştu. Firma nihayet merakla beklenen sistemini satışa sundu.

800$ fiyat etiketine sahip olan Antminer E3, kazma oranları konusunda oldukça iyi ve ekran kartı tarafındaki en iyileri bile 5 veya 6’ya katlıyor. Her kullanıcıya 5 sistem satışı şeklinde sınırlandırılan Antminer E3 böylece stokçuların da önüne geçmiş oluyor.

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800W civarında enerji tüketen Antminer E3 yaklaşık 180MH/s kazma oranına sahip. GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının 35MH/s, Radeon RX 580 ekran kartının da 30MH/s pik değerlere ulaştığı düşünüldüğünde Antminer E3 sisteminin potansiyeli de ortaya çıkmış oluyor.

Bununla birlikte Ethereum ile ilgili hard fork iddiaları gerçekleşirse Antminer E3 nasıl bir yöne kayacak merak konusu. Antminer E3 sevkiyatları en erken yaz aylarında başlıyor. Bu bakımdan yılın sonlarına doğru ekran kartı talebinde de bir düşüş olmaya başlayacaktır.