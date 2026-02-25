Meta kendi kripto parasını çıkarmaya mı hazırlanıyor? Şirketten açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Hem kripto para dünyasında hem de ekonomi piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler, dijital paraların geleceğinin Bitcoin ve Ethrerium gibi volatik kripto varlıklar etrafında değil, değeri dolar ya da altın gibi rezerv varlıklara endekslenen "stablecoin"ler ekseninde şekilleneceğini gösteriyor. Zira hem ABD yönetimi hem de Dünya Ekonomik Forumu gibi küresel oluşumlar bu yönde ilerliyor. Devlet kontrollü dijital paranın farklı bir versiyonu olarak hayatımıza girmesi kaçınılmaz görünen stablecoin'lerin ana akım hâle gelmesi için teknoloji şirketlerine de önemli bir görev düşüyor. Nitekim Elon Musk ve Sam Altman gibi isimler şimdiden bu yönde adımlar atıyor. Bu hafta gelen haberler, Meta'nın da bu dönüşümde yer alabileceğini gösteriyor.

Meta'nın kendi stablecoin'ini çıkaracağı yönündeki iddialar bu hafta kripto dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Bu mesele bir anda gündem hâline gelince Meta da bir açıklama yayınlayarak konuya açıklık getirme ihtiyacı duydu.

Meta Sözcüsü: "Meta Stablecoin Diye Bir Şey Yok"

Meta cephesinden gelen açıklama oldukça net. Şirket sözcüsü Andy Stone, Meta’nın kendi stablecoin’ini geliştirdiği yönündeki iddiaları reddederek “Meta stablecoin’i diye bir şey yok” dedi. Ancak bu Meta'nın kripto para tarafında tamamen sessiz kalacağı anlamına gelmiyor. Aksine, CoinDesk’in aktardığına göre şirket 2026’nın ikinci yarısında uygulamaları içinde dolar sabitli stablecoin ödemelerini mümkün kılmak için dış firmalara yönelik teklif çağrıları yapmaya başlamış durumda. Stone da şirketin odağında yeni bir dijital para ihraç etmek değil, kullanıcıların ve işletmelerin Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarda tercih ettikleri ödeme yöntemlerini kullanabilmelerini sağlamak var.

Buradaki kritik fark, Meta’nın kendi dijital parasını çıkarmak yerine mevcut stablecoin altyapılarını kullanan bir entegrasyon modeli tercih etmesi. İddialara göre ödeme devi Stripe, bu süreçte öne çıkan adaylardan biri. Stripe’ın 2024 sonunda stablecoin altyapı firması Bridge’i yaklaşık 1,1 milyar dolara satın almış olması ve CEO’su Patrick Collison’ın 2025’te Meta yönetim kuruluna katılması, iki şirket arasındaki potansiyel iş birliğini daha da anlamlı kılıyor. Bloomberg de Meta’nın mevcut ödeme altyapısı içinde bazı stablecoin’lerle testler yaptığını doğruladı; ancak hangi token’ların kullanıldığı açıklanmış değil.

Bu Meta’nın kripto alanındaki ilk girişimi değil. Hatırlarsanız 2019 yılında da küresel ölçekte bir dijital ödeme ağı kurmayı hedefleyen Libra projesi duyurumuştu. Birden fazla para birimiyle desteklenecek bu sistem, daha duyurulduğu anda ABD ve Avrupa’daki düzenleyicilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Para politikası üzerindeki olası etkiler ve Meta’nın veri gizliliği sicili ciddi soru işaretleri doğurdu. Proje 2020’de Diem olarak yeniden markalansa da hiçbir zaman hayata geçemedi ve varlıkları 2022 başında Silvergate Capital’e satıldı.

Ancak o dönemden bu yana regülasyon cephesinde önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle Trump'ın başa gelmesi, devlet destekli dijital paralar için atılan adımları hızlandırdı. 2025 Temmuz’unda ABD’de yürürlüğe giren GENIUS Act, stablecoin ihraççıları için federal düzeyde ilk kapsamlı çerçeveyi oluşturdu. Yasa; tam rezerv karşılığı bulundurma, aylık kamuya açık raporlama gibi yükümlülükler getirirken, büyük teknoloji şirketlerinin stablecoin ihraç etmesine yönelik özel denetim maddeleri de ekledi. Bu durum, Meta’nın neden doğrudan kendi stablecoin’ini çıkarmak yerine üçüncü taraf sağlayıcılarla çalışmayı tercih ettiğini kısmen açıklayabilir. Kendi token’ını ihraç etmek, şirketi doğrudan düzenleyici baskının merkezine yerleştirirken, üçüncü partilerle çalışmak Libra projesinde karşılaşılan yasal ve siyasi engelleri ortadan kaldırabilir.

