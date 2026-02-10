Giriş
    1 dolar yerine 2000 BTC dağıtan kripto para borsası iflasın eşiğine geldi

    Bir etkinlik sonucunda kullanıcılara 2000 won ödül dağıtmak isteyen Bithumb borsası, yanlışlıkla 2000 Bitcoin yollayınca kısa süreliğine dünyada 700 yeni dolar milyoneri ortaya çıktı. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman kripto para borsalarının yeni ya da mevcut kullanıcılara ticareti arttırmak adına etkinlikler düzenlediğini ve cüzi miktarda ödül verdiğini biliyoruz. Bir borsa yanlışlıkla kullanıcılarını zengin etti.

    Bithumb batmaktan son anda kurtuldu

    Bir etkinlik sonrasında toplam 695 kullanıcıya 2000 won yani 1.37$ ödül vermek isteyen borsa, yazılım mühendisinin hatası nedeniyle 2000 Bitcoin ödül gönderdi. Toplamda 620 000 Bitcoin dağıtılırken borsa bir anda 40 milyar dolar zarara girdi.

    Hatanın anlaşılması ile hızlı aksiyon alan borsa dağıtılan ödülün yüzde 99.7’sini geri aldı ancak kullanıcılar binde 3 civarında bir varlığı dışarı çıkarmayı başardı. Bu da 120 milyon dolar civarı bir zarar anlamına geliyor.

    Borsa yaptığı açıklamada kullanıcılardan özür diledi ve hatadan ekilenen kullanıcılara 20 bin won tazminat ödeyeceğini duyurdu. Bununla birlikte Güney Kore düzenleyici kuruluş şefi olayı bir skandal olarak niteledi ve inceleme başlatılacağını duyurdu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Bitcoin kısa süreli düşüş yaşadı.

