Kripto paralara vergi geliyor: Ne kadar vergi kesilecek?

Tam Boyutta Gör AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifi ile kripto paralara vergi geliyor.

Kripto varlık işlem vergisi geliyor

Düzenleme ile Türkiye’de hizmet veren varlık hizmet sağlayıcılarından yapılacak tüm alım, satım ve transfer işlemlerine on binde 3 (%0,03) oranında "kripto varlık işlem vergisi" kesilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 10 bin TL’lik bir işlemde 3 TL, 100 bin TL’lik işlemde ise 30 TL “kripto varlık işlem vergisi” tahsil edilecek. Bu vergi, işlem sırasında kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından kesilecek.

Cumhurbaşkanı 5 kata kadar artırabilecek

Kripto varlık işlem vergisindeki on binde 3’lük oranı Cumhurbaşkanı, sıfıra indirme ve 5 katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

Kripto kazançları yüzde 10 oranında vergilendirilecek

Düzenleme yalnızca işlemlere vergi getirmekle kalmıyor aynı zamanda kripto varlıktan elde edilen kazançları da açık bir şekilde vergi kapsamına alıyor. Yeni dönemde Türkiye’deki kripto varlık platformlarından elde edilen kazançlardan yüzde 10 oranında stopaj yapılacak. Alım ve satımdaki piyasa fiyatı farkına göre otomatik olarak yüzde 10’luk kesinti uygulanacak. Platform tarafından kesilen %10 vergi sonrası, bireysel yatırımcıların ayrıca gelir vergisi beyannamesi vermesine gerek olmayacak.

10.000 TL'lik bir kazanç için 1.000 TL, 100.000 TL'lik bir kazanç için 10.000 TL stopaj kesilecek. Zarar edilen yatırımlarda kesinti olmayacak.

Türkiye’de hizmet vermeyen ve SPK tarafından lisans almayan platformlardan yapılan kripto varlık işlemlerinde ise kazançlar yıllık gelir vergisi beyannamesiyle yatırımcı tarafından bildirilecek. Vergi sorumluluğu doğrudan kullanıcıya ait olacak.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Teklifin kabul edilmesi halinde, Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

