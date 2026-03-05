Kripto yasasında önemli değişiklik, talepler dikkate alındı

Kripto vergi yasasında önemli gelişme
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yasa tasarısı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ömer İleri vergi kapsamının sadece SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinde on binde üç oranında işlem vergisi alınması olduğunu belirtti. Bunun nihai vergi olduğunu ve KDV istisnasının uygulanacağını vurguladı.
Tasarıda yer alan kârdan yüzde 10 stopaj zorunluluğu kapsamdan çıkarıldı. Bununla birlikte globalden TR borsalara transfer edilen miktara gelir dilimleri oranında vergi ve beyanname zorunluluğu konusunun devam ettiği tahmin ediliyor.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım