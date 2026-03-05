Kripto yasasında önemli değişiklik, talepler dikkate alındı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türk kripto para dünyasının yakında ilgilendiren kripto paralara vergi yasasında sona geliniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa kısa süre içerisinde Genel Kurul tarafından görüşülmeye başlanacak.

Kripto vergi yasasında önemli gelişme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yasa tasarısı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ömer İleri vergi kapsamının sadece SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinde on binde üç oranında işlem vergisi alınması olduğunu belirtti. Bunun nihai vergi olduğunu ve KDV istisnasının uygulanacağını vurguladı.

Kripto paralara vergi geliyor: Ne kadar vergi kesilecek? 2 gün önce eklendi

Tasarıda yer alan kârdan yüzde 10 stopaj zorunluluğu kapsamdan çıkarıldı. Bununla birlikte globalden TR borsalara transfer edilen miktara gelir dilimleri oranında vergi ve beyanname zorunluluğu konusunun devam ettiği tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kripto paraların vergilendirilmesinde yeni detaylar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: