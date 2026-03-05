Giriş
    Kripto yasasında önemli değişiklik, talepler dikkate alındı

    Kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlanacak olan kripto paraların vergilendirilmesine dair yasa tasarısı ile ilgili açıklama yapıldı.      

    Kripto para Tam Boyutta Gör
    Türk kripto para dünyasının yakında ilgilendiren kripto paralara vergi yasasında sona geliniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa kısa süre içerisinde Genel Kurul tarafından görüşülmeye başlanacak.

    Kripto vergi yasasında önemli gelişme

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yasa tasarısı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ömer İleri vergi kapsamının sadece SPK düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla yapılan alım, satım ve transfer işlemlerinde on binde üç oranında işlem vergisi alınması olduğunu belirtti. Bunun nihai vergi olduğunu ve KDV istisnasının uygulanacağını vurguladı.

    Tasarıda yer alan kârdan yüzde 10 stopaj zorunluluğu kapsamdan çıkarıldı. Bununla birlikte globalden TR borsalara transfer edilen miktara gelir dilimleri oranında vergi ve beyanname zorunluluğu konusunun devam ettiği tahmin ediliyor.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 53 dakika önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 54 dakika önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

