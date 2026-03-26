Kripto paralara vergi getiren kanun teklifi geri çekildi

Tam Boyutta Gör Son dönemde Türk kripto para topluluğunun en büyük tartışma konularından birisi haline gelen ve ülkemizdeki kripto para ticaretine vergilendirme getirecek olan kanun teklifinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Kripto topluluğu nefes aldı.

TBMM Genel Kurul'da dün itibariyle görüşülmeye başlanan kanun tasarısında SPK onaylı yerel borsalarda her alım satım işleminde on binde 3 oranında vergi, her transferde on binde 3 oranında vergi, 3 aylık dönemlerde kâr üzerinden yüzde 10 stopaj ve SPK onaylı olmayan global borsalardan transferde de yüzde 15-40 arasında beyanname verilmek suretiyle tahakkuk ettirilecek vergi söz konusuydu.

3 aylık yüzde 10 stopajın Cumhurbaşkanı düzenlemesiyle belirli bir süre 0 olarak uygulanacağı belirtilmişti ancak özellikle beyanname verilmek suretiyle yabancı borsalardan varlık transferinin de vergiye tabi tutulması rahatsızlık oluşturmuştu. Geçen yıldan beri zaten sürekli zarar eden Türk kripto para yatırımcısı bir de üzerine vergi eklenince sosyal mecralarda sesini yükseltmeye başlamıştı.

Sürecin en başından itibaren topluluğun nabzını tutarak ilerleyen AK Parti genel başkan yardımcısı Dr. Ömer İleri, bu akşam yaptığı paylaşımda tasarının yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini açıkladı. Hafta başında da itiraz konusu maddelerin değişiklik önergesi verilerek yeniden düzenleneceğini açıklamıştı. Kısaca bir süre daha kripto para ticaretinde vergi söz konusu olmayacak.

