    GoPro şaşırtıyor: Sinema dünyasına en kompakt GoPro MISSION 1 PRO ILS kamera

    GoPro MISSION 1 PRO ILS aksiyon kamerası yeni 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik sensörü ve yapay zekâ destekli gelişmiş GP3 işlemcisi sayesinde sinema sektöründe yeni bir kapıyı aralıyor. 

    Bugüne kadar aksiyon kameraları ile görüntüleme dünyasında kendisine önemli bir yer edinen GoPro çok önemli bir geçiş yapıyor. Firma dün duyurduğu GoPro Mission 1 serisiyle sinema dünyasına iddialı 3 yeni kamera sunuyor. GoPro MISSION 1 PRO ILS ise en dikkat çekeni.

    GoPro MISSION 1 PRO ILS özellikleri ve fiyatı

    GoPro MISSION 1 PRO ILS sinema sektörüne sunulan en kompakt kamera olma özelliğine sahip. Yeni 50MP çözünürlüğündeki 1 inçlik sensör etkileyici düşük ışık performansı ve 14 durak noktasına kadar dinamik aralık ile dikkat çekiyor. Firmanın yeni GP3 işlemcisi ise yapay zekâ motoru ile videoları en iyi hale getirirken 5nm süreci sayesinde de yüksek verimliliğe erişiyor.

    Kamera 8K 16:9 60fps (2X Slo-Mo) ve 4K 16:9 240fps (8X Slo-Mo) video kaydı yapabiliyor. Ayrıca 1080p 16:9 960fps (32X Slo-Mo) video 10 kareye kadar seri çekim ile 1080p 16:9 480fps (16X Slo-Mo) ise seri çekim olmadan mümkün oluyor. Firma sektördeki en yüksek kare oranlarına eriştiklerini belirtiyor. Yine 8K 30fps ve 4K 120fps Open Gate Video formatı ile esnek bir düzenleme ve çıktı alma imkânı sunuluyor.

    Kameranın dikkat çekici tarafı aynasız yapıda Micro Four Thirds (MFT) değiştirilebilir lens ve adaptör ekosistemine uyum sağlaması. Sensör içi HyperSmooth video dengeleyici ile birlikte kamera kullanıcılara geniş bir seçenek sunuyor. Gelişmiş 4 adet mikrofon rüzgar etkisini en aza indirirken Bluetooth 5.3 ile de sesleri Hands-Free Profile (HFP) v1.9 with Super Wideband (SWB) uyumlu cihazlara yüksek kalitede ve gecikmesiz aktarabiliyorsunuz.

    Yeni yüzde 14 daha büyük arka OLED vizör, daha uzun fiziksel tuşlar, 159 derecelik görüş açısı sunan yeni lens, su altında 20 metreye kadar dayanıklılık, 14 durak noktasına kadar dinamik aralık ve saniyede 60 kareye kadar pozlama yeni özellikler arasında. GoPro MISSION 1 PRO ILS kamera modelinin 700$ fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor ve şimdilik herhangi bir bundle mevcut değil.

