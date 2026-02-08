Türkiye ve Tether yasadışı bahisle alakalı 500 milyon dolarlık USDT varlığı dondurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin odaklı yapılan operasyonlarda servet değerinde bir meblağın aklanmak amacıyla USDT haline getirilip kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmişti.

Tether ve Türkiye ortaklığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından USDT işletmecisi Tether’e yazı gönderilerek Tron ağında yer alan 500 milyon dolar civarındaki USDT varlığın dondurulması talep edildi. Kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama gibi suçlarda ülkelerin güvenlik güçleri ile ortak hareket eden Tether firması, Şahin’e ait olduğu tespit edilen onlarca cüzdandaki varlıkları dondurdu.

Baronun operasyon haberleri çıkmasına rağmen USDT varlığını tutmaya devam ettiği, muhtemelen dondurulma ihtimalini çok düşük gördüğü dile getiriliyor. Bahse konu operasyonda 500 milyon dolarlık farklı malvarlıklarına da el konulmuş ve toplam miktar 1 milyar dolara çıkmıştı.

