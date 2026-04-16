A101 marketlerde orta seviye Samsung akıllı telefonlar var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, tablet modellerinden akıllı saatlere ve espresso kahve makinelerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün oluyor.

16 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri

16 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait orta seviye akıllı telefonlar yer alıyor. Samsung Galaxy A17 5G akıllı telefon modeli 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos 1330 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP OIS ana kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 13799TL.

Samsung Galaxy A26 5G modeli 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos 1380 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP OIS arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya ve 25W hızlı şarj ile 15499TL. Samsung Galaxy A36 5G modeli 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP OIS arka kamera, 12MP ön kamera, 50000mAh batarya ve 45W hızlı şarj ile 18999TL.

Son olarak Samsung Galaxy A56 5G modeli 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos 1580 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP OIS arka kamera, 12MP ön kamera, 50000mAh batarya ve 45W hızlı şarj ile 23799TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: