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Aopen Nagas G5 Oyuncu kasasına yakından bakış

Aopen'in 350W güç kaynağına sahip oyuncular için tasarladığı, uygun fiyatlı kasasına yakından bakıyoruz.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
26
Kasa
enderc
Haber Editörü
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Aopen firması ülkemizde uzun süredir sade tasarımlı, uygun fiyatlı güç kaynakları ve kasalarıyla biliniyor. Halbuki firmanın anakarttan fareye, optik disk okuyucusundan hoperlörlere kadar zengin bir ürün gamı bulunuyor. Kasalar konusunda ürün yelpazesini genişletmek isteyen firma, piyasa sürdüğü Nagas serisi tasarım odaklı ürünleriyle profesyonel oyuncu ekipmanlarının satışına başlıyor. İçerisinde kasaların, klavyelerin ve soğutucuların bulunduğu Nagas serisinde G3 G5 ve G6 adında 3 farklı kasa modeli bulunurken, bunların hepsi farklı segmentlere hitap ediyor. Tasarım, boyut ve kullanılabilirlik açısından G5 ve G6 birbirine yakın bir profil çizerken G3 modeli ise ufak boyutlarıyla farklı bir yapı sergiliyor.

Aopen Nagas G5 Oyuncu kasasına yakından bakış
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Nagas serisinin en üst düzey üyesi G6, çok kısa bir süre içerisinde video incelemesiyle sitemizde yer alacak. Serinin diğer üyelerini ise bu haberimizde yakın plana alacağız. Daha öncede belirttiğimiz gibi G5, G6 ile bir çok noktada kesişiyor. İki kasa özellikle önden görünüş olarak çok farklı bir izlenim sergilese de aslında aynı şaseye sahipler. Daha yakından baktığımızda ise G5 modelinin G6 'ya nazaran daha klasik bir izlenim sergilediğni görüyoruz.

Aopen Nagas G5 Oyuncu kasasına yakından bakış
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Aopen 'nin Nagas serisi kasalar için üzerinde durduğu 2 temel nokta bulunuyor. Bunlardan birincisi profesyonel termal dizayn. Kasanın yapısını incelediğimizde, bileşenlerin soğutulmasında kullanılan en verimli yöntemin bu kasaya da başarıyla uyarlandığını görüyoruz. Önden ve alttan alınan serin hava kasa içerisindeki bileşenler üzerinden geçerek arka taraftaki egzos çıkışından ve üst taraftaki açıklıktan dışarı atılıyor. Sabit disklerinin önünde 1, arka egzost çıkışında 1 ve üst tarafta 2 adet 12cm 'lik fan bağlantı noktasıyla G5 'de toplam 4 adet 12cm boyutunda fan kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında ızgaralı yan kapak tasarımı da kasanın soğutulmasına yardımcı oluyor.

Aopen Nagas G5 Oyuncu kasasına yakından bakış
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Aopen Nagas G5 'de güç kaynağı altta bulunuyor. Bu durumun hem avantajı hemde bir dezavantajı bulunuyor. Altta konumlandırılmış güç kaynağı kasa içerisindeki bileşenleri ısısal olarak etkilemezken, kasayı yerde kullandığınızda her ne kadar alt tarafta toz filtresi olsa da halı, parke gibi yüzeylerdeki tozun güç kaynağının içine girmesi muhtemel görünüyor. Filtrenin tıkanmaması ve güç kaynağının içine giden havanın azalmaması için belirli aralıklarla bu filtrenin temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca belirtmeden geçmeyelim, kasanın arka kısmında egzost fan çıkışı ve genişleme kartları yuvasındaki bölmede sıvı soğutma hortumlarının dışarıya çıkabilmesi için 2 adet hortum açıklığına da yer veriliyor.

Aopen Nagas G5 Oyuncu kasasına yakından bakış
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Aopen'in altını çizdiği bir önemli nokta ise akıllı dizayn. Birincisi sabit disklerden genişleme kartlarına kadar herşeyin vidasız montajlanabiliyor.. Kasa 4+2 şeklinde toplam 6 tane 3.5-inç sürücü alabiliyor. Ön taraftaki 12cm 'lik fanın, alttaki 4 adet yuvaya denk geldiği düşünülürse bu bölmelerin sabit disk kullanımı için daha uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üstteki 2 adet 3.5-inçlik genişleme yuvası ise ön taraftan dışarı açılıyor. Buraya disket sürücü, kart okuyucu gibi cihazlar takılarak ön taraftan erişilebiliyor. Yan taraftan Nagas G5 'in 5.25" genişleme yuvalarına baktığımızda ise 4 adet sürgü görüyoruz fakat standart olarak bunların 3 tanesi kullanılabilir durumda. En üstteki çıkış USB 2.0, e-SATA ve kulaklık-mikrofon konnektörlerinin bulunduğu giriş-çıkış paneli tarafından kullanılıyor. Bu panelden gelen kablolar ise zekice yerleştirilmiş bir kablo kanalı içerisinden anakartın alt tarafına kadar düzenli bir yapıda iniyor.

(resimlerin büyük hali için üzerlerine tıklayınız)

Genel itibariyle Nagas G5 'de diğer kaliteli kasalarda görmediğimiz ekstra yeni bir özelliğin olmadığını görüyoruz. Aopen'in bu ürününde kullandığı çözümlerin daha önce başka kasalarda da kullanıldığı bilinen bir gerçek. Burada önemli olan bu özelliklerin nasıl G5 'e ne denli etkilediği. Gerek malzeme kalitesi olsun, gerek montaj kolaylığı olsun Nagas G5 için söyleyebileceğimiz şeyler olumlu yönde. Olumsuz olarak sayabileceğimiz sadece bir kaç ufak nokta var. Bunlardan birincisi kasanın çok fazla şekilde parmak izi belli etmesi ve içerisinde sadece 1 adet fan bulunması. Bir de unutulmaması gereken bir konu var ki o da kasanın içerisinde bulunan 350W(anlık olarak 400W)gücündeki güç kaynağı. Kasanın 155 TL 'lik fiyatı bu güç kaynağı ile beraber göze alındığında fiyatının gayet makul olduğunu söylemek yanlış olmaz.


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murettep 9 yıl
donanım haber kupasıda moda oldu her parçanın yanında yerini almaya başladı satış falan olsa da alıp okulda hava atsam :D
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RevivaL 9 yıl
Kasa süper
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mehmetgirgin 9 yıl
g3 bilim kurgu filmlerinden çıkma gibi
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Ufocu 9 yıl

mehmetgirgin

g3 bilim kurgu filmlerinden çıkma gibi



Kasanın iç yapısı Eski versiyon G326 ile aynı. Ama dış kaplamada yapılan tasarım gerçekten daha şık ve daha işlevsel hale gelmiş.
G3 ü orta seviye Gamer PC veya ileri seviye HTPC olarak kullanabilirsiniz.
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F@t_01 9 yıl
alıntı:
ardabalci
21.07.2010 Saat: 01:34
G6 Kullanıyorum ve çoook memnunum herkese tavsiyemdir.
formda incelemesini yaparsanız çok sevinirim.
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The DarkMaster 9 yıl
Bu kasa güzel fakat fiyatı çok pahalı olmasada bana kalırsa 12 cm lik fanlar yetersiz kalır ve içeri daha fazla hava alabilmek adına çok yüksek devirli çalışır.bu yüzden hem titrer hemde tiz bir ses çıkarır.Kasayı 10 üzerinden 4 veririm.Benim için en önemli faktörler soğutma , görünüm ,Kablo toplama ve düşük devirli 23 cm lik devasa fanlar.Bu özellikler bakımından fiyatı 400 tl olan Thermaltake speedo advantage kasasını öneririm.6 fanı var 2 tane 23'lük ve galiba 4 tane 14 lük fan var.ayrıca 2 adet daha fan eklenebiliyor.PSU altta ve termal odalar var.bu her bileşenin farklı odalarda diğer bileşenlerin ısısını etkilememesini sağlıyor.Ayrıca yan kapaktaki 23 lük devasa fan herhangi bir kablo bağlantısı olmadan çıkarılıp ayrılabiliyor. Kapağın alt kısmındaki garip bir metal parça sayesinde bağlantı kuruyor.Bu kasayı tavsiye ederim ancak birçok arkadaş bu kasanın yanlızca gürültü çıkardığını düşünüyor.Ayrıca kasa extented atx ebatlarına uygun olduğu için ekran kartının genişliği konusunda tahminim hiçbir sıkıntı çekmezsiniz.G3 modelini kısa bir süreliğine düşünmüştüm fakat sonrasında 3-4 yıl boyunca parça güncellemesi yapabileceğim bir kasa daha iyi olur diye düşünüyorum.EEE ThermalTake ne demiş :
Think Excimient ,Think Speedo !!!
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DG Chester 9 yıl
oyun kasalarında tipe okadar önem vermenizi anlayamadım gitti işin %70 i soğutma kolaylığında
kasa ile beraber gelen fanlar bu konuda gayet başarılı bence. % 20 oranında kasa ile beraber gelen psu göze alınmalı ki ortalama bir bilgisayar dan çok oyun kullanıcılarına yönelik bence çünkü ben evimde 3870 ekran kartlı presscot 3.0 işlemcili bir kasa kullanıyorum ve 350 watt everest psu var ve gayet yeterli hiç sorun yaşamadım ki presscot un tükettiği enerjiyi bi düşünün hayvan gibide ısınıyo. neyse %10 olarak kasanın tipi önemlidir ki bence g5 bunu gayet iyi halletmiş göze yeterince hitap etmesede
diğer % 10 luk kısmın %9 unu gayette doldurmuş. evdeki kasam eski pc den kalma dandik bişiydi soğutmasıda rezaletti şahsen.
ben bu kasayı alırım arkadaş benim gibi düşünenler varsa bu kasa konusunda helal olsn ayrıca düşünmeyenlerin de elbet birgün tipi ve psu su güzel olupta soğutması rezil bi kasa ile karşılaşınca bana hak vereceklerini umuyorum...
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J'aime le gâteau 9 yıl
Herşey bir yana bu fiyata bu kadar şık bir oyun kasası kaçmaz. müthiş. G series
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byfm 9 yıl
fiyatına göre baya iyi bi kasa
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max975 9 yıl
kasa idare eder ama psu işe yaramaz tabiki bana
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TsG 9 yıl
Bence kasa içerisinde kablo saklamak için delikler olsa daha derli toplu görünürdü. Ayrıca HDD'ler düz yerine yan monte edilebilseydi, daha fazla yer kazanılabilirdi kasa içinde.
Küçük ama önemli ayrıntılar...
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canpinar 9 yıl
400w lik psu koymuslar sonra oyun kasası demişler hiç koymasaydınız daha iyidi komik olmuş fakat tasarım olarak hoş göründü gözüme
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Master_Evil 9 yıl
oyun kasaları neden hep tipsiz oluyor
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ardabalci 9 yıl
G6 Kullanıyorum ve çoook memnunum herkese tavsiyemdir.
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F@t_01 9 yıl
inceleme için teşekkür...aopen nagas g6 yı daha çok merak ediyorum almayı düşünüyorum ama hiç bir sitede incelemesi yok g6 modelinin de incelemesini yaparsanız çok sevinirim. hem dh kullanıcılarına daha hitap eden bir kasa olduğunu düşünüyorum.
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Ufocu 9 yıl
G6 değil ama G3 ü alıp HTPC olarak sistem topladım. Gerçekten sessiz ve Çok dikkat çekiyor.Her ne kadar Oyuncu kasası olarak lanse edilsede bence HTPC olarak daha uygun.


KASA NAGAS 3
ANAKART Gigabyte GA-MA785GM-US2H
İŞLEMCİ QuadCore AMD Phenom II X4 810 @3200 Mhz
RAM 4X1 Gb DDR2 800
HDD MAXTOR STM3750330AS (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
OPTİK SÜRÜCÜ HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L
VGA ATI Radeon HD 5770 Series (1GB)
TV KARTI AVerMedia Dijital
KART OKUYUCU Multi Flash Reader USB Device
BLUETOTH Bluetooth PAN Network Adapter
FAN KONTROL 3.5' AKASA FAN KONTROL
FAN 2X80mm Kırmızı led fan
SES Realtek ALC889A @ ATI SB750


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