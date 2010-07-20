Aopen Nagas G5 Oyuncu kasasına yakından bakış

Aopen firması ülkemizde uzun süredir sade tasarımlı, uygun fiyatlı güç kaynakları ve kasalarıyla biliniyor. Halbuki firmanın anakarttan fareye, optik disk okuyucusundan hoperlörlere kadar zengin bir ürün gamı bulunuyor. Kasalar konusunda ürün yelpazesini genişletmek isteyen firma, piyasa sürdüğü Nagas serisi tasarım odaklı ürünleriyle profesyonel oyuncu ekipmanlarının satışına başlıyor. İçerisinde kasaların, klavyelerin ve soğutucuların bulunduğu Nagas serisinde G3 G5 ve G6 adında 3 farklı kasa modeli bulunurken, bunların hepsi farklı segmentlere hitap ediyor. Tasarım, boyut ve kullanılabilirlik açısından G5 ve G6 birbirine yakın bir profil çizerken G3 modeli ise ufak boyutlarıyla farklı bir yapı sergiliyor.

Nagas serisinin en üst düzey üyesi G6, çok kısa bir süre içerisinde video incelemesiyle sitemizde yer alacak. Serinin diğer üyelerini ise bu haberimizde yakın plana alacağız. Daha öncede belirttiğimiz gibi G5, G6 ile bir çok noktada kesişiyor. İki kasa özellikle önden görünüş olarak çok farklı bir izlenim sergilese de aslında aynı şaseye sahipler. Daha yakından baktığımızda ise G5 modelinin G6 'ya nazaran daha klasik bir izlenim sergilediğni görüyoruz.

Aopen 'nin Nagas serisi kasalar için üzerinde durduğu 2 temel nokta bulunuyor. Bunlardan birincisi profesyonel termal dizayn. Kasanın yapısını incelediğimizde, bileşenlerin soğutulmasında kullanılan en verimli yöntemin bu kasaya da başarıyla uyarlandığını görüyoruz. Önden ve alttan alınan serin hava kasa içerisindeki bileşenler üzerinden geçerek arka taraftaki egzos çıkışından ve üst taraftaki açıklıktan dışarı atılıyor. Sabit disklerinin önünde 1, arka egzost çıkışında 1 ve üst tarafta 2 adet 12cm 'lik fan bağlantı noktasıyla G5 'de toplam 4 adet 12cm boyutunda fan kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında ızgaralı yan kapak tasarımı da kasanın soğutulmasına yardımcı oluyor.

Aopen Nagas G5 'de güç kaynağı altta bulunuyor. Bu durumun hem avantajı hemde bir dezavantajı bulunuyor. Altta konumlandırılmış güç kaynağı kasa içerisindeki bileşenleri ısısal olarak etkilemezken, kasayı yerde kullandığınızda her ne kadar alt tarafta toz filtresi olsa da halı, parke gibi yüzeylerdeki tozun güç kaynağının içine girmesi muhtemel görünüyor. Filtrenin tıkanmaması ve güç kaynağının içine giden havanın azalmaması için belirli aralıklarla bu filtrenin temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca belirtmeden geçmeyelim, kasanın arka kısmında egzost fan çıkışı ve genişleme kartları yuvasındaki bölmede sıvı soğutma hortumlarının dışarıya çıkabilmesi için 2 adet hortum açıklığına da yer veriliyor.

Aopen'in altını çizdiği bir önemli nokta ise akıllı dizayn. Birincisi sabit disklerden genişleme kartlarına kadar herşeyin vidasız montajlanabiliyor.. Kasa 4+2 şeklinde toplam 6 tane 3.5-inç sürücü alabiliyor. Ön taraftaki 12cm 'lik fanın, alttaki 4 adet yuvaya denk geldiği düşünülürse bu bölmelerin sabit disk kullanımı için daha uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üstteki 2 adet 3.5-inçlik genişleme yuvası ise ön taraftan dışarı açılıyor. Buraya disket sürücü, kart okuyucu gibi cihazlar takılarak ön taraftan erişilebiliyor. Yan taraftan Nagas G5 'in 5.25" genişleme yuvalarına baktığımızda ise 4 adet sürgü görüyoruz fakat standart olarak bunların 3 tanesi kullanılabilir durumda. En üstteki çıkış USB 2.0, e-SATA ve kulaklık-mikrofon konnektörlerinin bulunduğu giriş-çıkış paneli tarafından kullanılıyor. Bu panelden gelen kablolar ise zekice yerleştirilmiş bir kablo kanalı içerisinden anakartın alt tarafına kadar düzenli bir yapıda iniyor.

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Genel itibariyle Nagas G5 'de diğer kaliteli kasalarda görmediğimiz ekstra yeni bir özelliğin olmadığını görüyoruz. Aopen'in bu ürününde kullandığı çözümlerin daha önce başka kasalarda da kullanıldığı bilinen bir gerçek. Burada önemli olan bu özelliklerin nasıl G5 'e ne denli etkilediği. Gerek malzeme kalitesi olsun, gerek montaj kolaylığı olsun Nagas G5 için söyleyebileceğimiz şeyler olumlu yönde. Olumsuz olarak sayabileceğimiz sadece bir kaç ufak nokta var. Bunlardan birincisi kasanın çok fazla şekilde parmak izi belli etmesi ve içerisinde sadece 1 adet fan bulunması. Bir de unutulmaması gereken bir konu var ki o da kasanın içerisinde bulunan 350W(anlık olarak 400W)gücündeki güç kaynağı. Kasanın 155 TL 'lik fiyatı bu güç kaynağı ile beraber göze alındığında fiyatının gayet makul olduğunu söylemek yanlış olmaz.