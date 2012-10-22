Apacer, mSATA formundaki Mini M4 serisi SSD modellerinin seri üretimine başladı

Gerek büyük ve orta ölçekli kurumları gerekse nihai tüketicileri hedef alan SSD çözümleri hazırlayan Apacer, mSATA formundaki Mini M4 serisi SSD modellerinin seri üretimine başladığını duyurdu. Yalnızca 26.8 mm x 29.85 mm'lik tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan SSD modelleri neredeyse bir bozuk para ile aynı boyutlarda.



Askeri ekipmanlarda, sağlık ekipmanlarında, bütünleşik navigasyon sistemlerinde ve tablet bilgisayarlarda hayat bulması beklenen Mini M4 serisi, SATA-II (3 Gb/sn) seviyesinde veri transferine olanak tanıdığı gibi iki farklı modelden oluşuyor. Mini M4'te SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasına, Mini M4-M'de MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasına yer verilmiş.

Mini M4, 2 GB ile 32 GB arasında değişen depolama alanı, saniyede 85 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 80 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. Mini M4-M ise 4 GB ile 64 GB arasında değişen depolama alanı, saniyede 80 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 43 MB'a varan sıralı yazma hızı sunmakta.



52-pin'lik mSATA konnektörü ile donatılan Mini M4 serisi, şoklara ve titreşimlere dayanıklılık sergileyebildiği gibi -40 santigrat derece ile 85 santigrat derece arasındaki ortamlarda dahi stabil şekilde çalışmayı sürdürebiliyor. SSD'lerin enerji sarfiyatının düşük seviyede olduğu vurgulanıyor.

