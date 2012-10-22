Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apacer, mSATA formundaki Mini M4 serisi SSD modellerinin seri üretimine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
5
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gerek büyük ve orta ölçekli kurumları gerekse nihai tüketicileri hedef alan SSD çözümleri hazırlayan Apacer, mSATA formundaki Mini M4 serisi SSD modellerinin seri üretimine başladığını duyurdu. Yalnızca 26.8 mm x 29.85 mm'lik tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan SSD modelleri neredeyse bir bozuk para ile aynı boyutlarda.
Askeri ekipmanlarda, sağlık ekipmanlarında, bütünleşik navigasyon sistemlerinde ve tablet bilgisayarlarda hayat bulması beklenen Mini M4 serisi, SATA-II (3 Gb/sn) seviyesinde veri transferine olanak tanıdığı gibi iki farklı modelden oluşuyor. Mini M4'te SLC (Single Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasına, Mini M4-M'de MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasına yer verilmiş.
Mini M4, 2 GB ile 32 GB arasında değişen depolama alanı, saniyede 85 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 80 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. Mini M4-M ise 4 GB ile 64 GB arasında değişen depolama alanı, saniyede 80 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 43 MB'a varan sıralı yazma hızı sunmakta.
52-pin'lik mSATA konnektörü ile donatılan Mini M4 serisi, şoklara ve titreşimlere dayanıklılık sergileyebildiği gibi -40 santigrat derece ile 85 santigrat derece arasındaki ortamlarda dahi stabil şekilde çalışmayı sürdürebiliyor. SSD'lerin enerji sarfiyatının düşük seviyede olduğu vurgulanıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lj94 7 yıl
Public_Enemy
bu mSata mini pci express yuva uyumlumu acaba?

aynen uyumlu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguzhan1010 7 yıl lj94
lj94

Public_Enemy

bu mSata mini pci express yuva uyumlumu acaba?


aynen uyumlu

siz denediniz mi de uyumlu dediniz merak eetim
kesinlikle uyumlu değilmiş araştırdım yabancı sitelerden.
soketleri aynı/benzer miş ama çalışmazmış birbirine takınca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 7 yıl
Tablet ve telefonlar için gerekli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 7 yıl
bu mSata mini pci express yuva uyumlumu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim