Apacer'dan iş dünyasına yönelik iki yeni SSD: SAFD 25A ve SAFD 25A-M

Apacer'ın bulut hesaplama, bulut bilişim sistemlerine özel hazırladığı iki yeni SSD modeli internette ortaya çıktı: SAFD 25A ve SAFD 25A-M.





512 GB kapasite sunan SSD'lerden SAFD 25A'da SLC tipi NAND flash bellek yongaları, SAFD 25A-M'de ise MLC tipi NAND flash bellek yongaları kullanılmış. SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren SSD'ler, saniyede 475 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 360 MB'a varan sıralı yazma hızına sahip. SSD'lerin rastgele 4K IOPS değeri ise 50.000 olarak açıklanmış.



Apacer, SAFD 25A ve SAFD 25A-M'in ilk örneklerini, 2012 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren müşterilerine göndermeye başlayacak.

