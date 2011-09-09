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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apacer'den dünyanın en hafif USB 3.0 belleği: AH350

7 yıl
10,5b
1
5
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Taşınabilir sabit disk, SSD sürücüsü, USB bellek ve bellek kartı gibi depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Apacer firması, USB 3.0 desteği sunan dünyanın en hafif USB bellek serisi AH350'yi duyurdu.
8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite sunan USB bellek ailesi, 53.4 mm uzunluğunda, 23.2 mm genişliğinde, 7.5 mm kalınlığında ve yalnızca 8 gram ağırlığında tasarlanmış. 60 MB/sn veri aktarım hızına sahip olduğu belirtilen USB bellekler aynı zamanda ücretsiz veri sıkıştırma ve şifreli koruma yazılımıyla geliyor. Bu yazılım sayesinde verilerin hem fazla yer kaplamasının önüne geçiliyor hem de önemli verilerinize üçüncü şahısların erişimi engelleniyor.
Apacher AH350 serisinin fiyatıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.

http://en.apacer.com/products/AH350/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
aman kaçın ha apple bunada dava açar şimdi :D :D :D
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akakivanc 7 yıl
OverClocK1ng
umutarslan.comApacer ne? Apple acer kİrmasimi
Apaçi Acer. :))

bi apacilik var haklısın :D donanimhaber.com/...
bide usb belleklerin agırlıgından şikayet eden varmı? ben boyutlarından biraz sikayetciyim bnce o konu uzerine yogunlassınlar
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OverClocK1ng 7 yıl
umutarslan.com
Apacer ne? Apple acer kİrmasimi

Apaçi Acer. :))
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CoMRaDe1923 7 yıl
Güzelmiş.
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umutarslan.com 7 yıl
Apacer ne? Apple acer kİrmasimi
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