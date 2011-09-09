Apacer'den dünyanın en hafif USB 3.0 belleği: AH350

Taşınabilir sabit disk, SSD sürücüsü, USB bellek ve bellek kartı gibi depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Apacer firması, USB 3.0 desteği sunan dünyanın en hafif USB bellek serisi AH350'yi duyurdu.

8 GB, 16 GB ve 32 GB kapasite sunan USB bellek ailesi, 53.4 mm uzunluğunda, 23.2 mm genişliğinde, 7.5 mm kalınlığında ve yalnızca 8 gram ağırlığında tasarlanmış. 60 MB/sn veri aktarım hızına sahip olduğu belirtilen USB bellekler aynı zamanda ücretsiz veri sıkıştırma ve şifreli koruma yazılımıyla geliyor. Bu yazılım sayesinde verilerin hem fazla yer kaplamasının önüne geçiliyor hem de önemli verilerinize üçüncü şahısların erişimi engelleniyor.



Apacher AH350 serisinin fiyatıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.



http://en.apacer.com/products/AH350/