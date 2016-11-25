Apollo'nun yazılım mühendisine büyük onur

ABD Başkanı Barrack Obama son Başkanlık Özgürlük Madalyasını Salı günü yapılan törenle Apollo Projesi'nin yazılım mühendisi Margaret Hamilton'a verdi.

Yazılım Mühendisliğinin atası

Hamilton, yazılım mühendisliği terimini hayatımıza kazandıran kişi aynı zamanda. Kariyerine 1960'larda bilgisayar programcısı olarak MIT'de(Massachusetts Institute of Technology) başladı. Ağustos 1961'de NASA ile MIT'nin anlaşma yapmasının ardından uzak mekiğinin güdümleme ve yönlendirme sistemi üzerinde çalışmalara başladı.

NASA'nın Apollo Projesi'nde Ay modüllerinin ve komut modüllerinin yazılımını yapan 21 kişilik grupta Hamilton da vardı. Sistem aşırı yüklendiğinde uyarı veren ve kritik görevlere öncelik atayan "Öngörü Alarm Sistemi"ni de bulan takımdaydı.

Günümüzdekine kıyasla çok çok kısıtlı işlem gücü, bellek ve kaynaklar sebebiyle sistemin tüm görevlere yetişemeyeceğinin öngörülmesi bir önceliklendirme sistemini zorunluluk haline getiriyordu. Nitekim uzay mekiği aya yaklaştığında sistem devreye girmiş ve güvenle inişi sağlamıştı.

(Görselde 1969'da Hamilton ve Apollo Projesi'ndeki kodların yazılı halinin istiflenmiş boyutu)

http://www.theverge.com/2016/11/23/13734214/apollo-software-engineer-margaret-hamilton-presidential-medal-of-freedom