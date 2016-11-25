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Apollo'nun yazılım mühendisine büyük onur

Uzay yarışının miladı olan NASA'nın Apollo Projesinin kilit isimlerinden yazılım mühendisi Margaret Hamilton ABD Başkanı'ndan Başkanlığın Özel "Özgürlük Madalyası" aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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ABD Başkanı Barrack Obama son Başkanlık Özgürlük Madalyasını Salı günü yapılan törenle Apollo Projesi'nin yazılım mühendisi Margaret Hamilton'a verdi.

Yazılım Mühendisliğinin atası

Hamilton, yazılım mühendisliği terimini hayatımıza kazandıran kişi aynı zamanda. Kariyerine 1960'larda  bilgisayar programcısı olarak MIT'de(Massachusetts Institute of Technology) başladı. Ağustos 1961'de NASA ile MIT'nin anlaşma yapmasının ardından uzak mekiğinin güdümleme ve yönlendirme sistemi üzerinde çalışmalara başladı.
NASA'nın Apollo Projesi'nde Ay modüllerinin ve komut modüllerinin yazılımını yapan 21 kişilik grupta Hamilton da vardı. Sistem aşırı yüklendiğinde  uyarı veren ve kritik görevlere öncelik atayan "Öngörü Alarm Sistemi"ni de bulan takımdaydı. 
Günümüzdekine kıyasla çok çok kısıtlı işlem gücü, bellek ve kaynaklar sebebiyle sistemin tüm görevlere yetişemeyeceğinin öngörülmesi bir önceliklendirme sistemini zorunluluk haline getiriyordu.  Nitekim uzay mekiği aya yaklaştığında sistem devreye girmiş ve güvenle inişi sağlamıştı.
(Görselde 1969'da Hamilton ve Apollo Projesi'ndeki kodların yazılı halinin istiflenmiş boyutu) 

http://www.theverge.com/2016/11/23/13734214/apollo-software-engineer-margaret-hamilton-presidential-medal-of-freedom Yorum Yaz
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
az sonra gelecek yorumlar. kimse yazmadan yazayım. belki haberle ilgili yorumlar gelir.
-donanım haber sitesinde bu haberin ne işi var
-istemeyen okumaz
-eskiden bilgisayar haberleri olurdu.
-zorla tıklatmıyorlar ya okuma kardeşim.
-ilk yorum... bla bla bla
yalnız kadın boyu kadar kod yazmış.
az sonra gelecek yorumlar. kimse yazmadan yazayım. belki haberle ilgili yorumlar gelir.-donanım haber sitesinde bu haberin ne işi var-istemeyen okumaz
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Survival 2 yıl
eskiden bilgisayar haberleri olurdu.
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BekirHan 3 yıl
Helal olsun be. Hala yüzünde o enerjisini koruduğu görünüyor...
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aycibin 3 yıl
mühendisine böyle sahip çıkanlara helal olsun.ne diyelim.projelerini kabul ettiremeyen türk mühendislerin de iyilerin kaptırıyoruz yıllardır MIT'ye
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KaleyDeskop 3 yıl
60 yıl sonra biz müslümanlar hala roket yakıtı bile üretemedik.
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V4LKyR 3 yıl
Margaret Hamilton, lead software engineer of The Apollo Project, stands next to the code she wrote by hand and that was used to take humanity to the moon.
Margaret Hamilton, Apollo Projesinin baş yazılım mühendisi, ELLE YAZDIĞI ve insanlığı Ay'a taşıyan kodun (kod yığınının) yanında duruyor.
İşte bu yüzden adamlar dünyanın lideri. Şu fotoğraf düşünebilenler için büyük İBRET içerir.
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SeKSandDoRT 3 yıl

Bill gates in ve kadının bu variyet içinde hala gözlük kullanması beni daha çok şaşırttı,
demek ki lazer en doğru çözüm değil
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canguler917 3 yıl
haberden çok yorum yapacaklara ve kadına ilgi gösterenlerin atacağı yorumu atıyorum:yalnız kadın boyu kadar kod yazmış
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ceo-tr 3 yıl canguler917
Orijinalden alıntı: canguler917

haberden çok yorum yapacaklara ve kadına ilgi gösterenlerin atacağı yorumu atıyorum:yalnız kadın boyu kadar kod yazmış

yalnız orada kadının boyu yazdığı kodlar kadar denseydi kadından bahsediliyor olurdu. [>:] fakat kadın boyu kadar kod yazmış deniyor. yani kod tan bahsediliyor ve alttaki resimde özellikle bu vurgulanmış. ingilizce yazıda da "insanlığın aya gitmesi için yazdığı kodun yanında duruyor" diye yazıyor.
ayrıca kadın seksen yaşında belki. dh da bu kadına ilgi gösterecek pek fazla kişi yoktur sanırım. en azından varsa bile benim ilgimi çekmedi
1 Yanıt Yanıtla +1
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ceo-tr 3 yıl en beğenilen
az sonra gelecek yorumlar. kimse yazmadan yazayım. belki haberle ilgili yorumlar gelir.
-donanım haber sitesinde bu haberin ne işi var
-istemeyen okumaz
-eskiden bilgisayar haberleri olurdu.
-zorla tıklatmıyorlar ya okuma kardeşim.
-ilk yorum... bla bla bla
yalnız kadın boyu kadar kod yazmış.
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