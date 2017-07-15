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İşte evrenin bilinen en küçük yıldızı

Cambridge Üniversitesi'nden bir grup astronom 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan inanılmaz küçük bir yıldız keşfetti. Keşfedilen bu ilginç yıldız bazı gaz devi gezegenlerden bile daha küçük.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Cambridge Üniversitesi'nden bir grup astronom evrenin bilinen en küçük yıldızını keşfettiklerini duyurdu. Şu an için EBLM J0555-57Ab ismiyle anılan bu minik yıldız yaklaşık Satürn boyutlarında ve Güneş Sistemimizin gaz devi Jüpiter'den çok daha küçük.

Yeryüzü'nden yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan küçük yıldızın yarıçapı Güneş'in sadece %8.1'i, kütlesi ise %8.5'i kadar. Boyutları itibariyle gaz devi diyebileceğimiz bazı büyük gezegenlerden bile daha küçük olan bu ilginç yıldız, böylesi küçük boyutlarına rağmen yine de Jüpiter'den tam 85 kat daha fazla kütleye sahip. İnanılmaz yoğunluğu sayesinde çok büyük çekim kuvvetleri oluşturabilen EBLM J0555-57Ab, ayrıca Dünya'dan da tam 300 kat daha fazla kütleçekim kuvveti oluşturabiliyor.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının belirttiği ifadelere göre J0555-57Ab yıldızı, bir yıldızın olabileceği minumum veya minimuma çok yakın boyutlara sahip, yani astronomlar bu yıldızdan ciddi anlamda daha küçük başka bir yıldızın keşfedilebileceğine pek olasılık vermiyor. Zira J0555-57Ab eğer biraz daha küçük olsaydı yıldızın merkezindeki basınç, füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi için yeterli olamayacaktı. Bildiğiniz üzere evrendeki tüm yıldızlar ihtiyaç duydukları enerjiyi Hidrojen atomlarının birleşerek Helyuma dönüşmesinden, yani füzyon reaksiyonlarından sağlıyor.

Konuyla ilgili konuşan araştırma lideri Alexander Boetticher,"Yaptığımız keşif aslında yıldızların ne kadar küçük olabileceklerini tekrar ortaya koymuş oldu. Eğer bu yıldız biraz daha az kütleye sahip olsaydı çekirdeğinde hidrojen atomlarının füzyon reaksiyonları gerçekleşemeyecekti ve yıldız bir kahverengi cüceye dönüşecekti." ifadelerini kullanıyor.

Küçük EBLM J0555-57Ab yıldızı WASP (Wide Angle Search for Planets) isimli aslen gezegen keşfetmek için oluşturulan bir proje yardımıyla keşfedilmiş. EBLM J0555-57Ab yıldızının keşfedilmesini sağlayan özelliği ise astronomide ikili sistem denilen bir yıldız sisteminin parçası olması olmuş. Astronomlar yıldızın bu özelliği sayesinde tıpkı normal bir gezegenin keşfedilmesi gibi, transit metodunu kullanarak evrenin bilinen en küçük yıldızının keşfine imza atmışlar.

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bu ilginç keşfin ilgili makalesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
 

Astronomide kullanılan transit metodu: 

 
 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170711220046.htm Yorum Yaz
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seglopsi 2 yıl en beğenilen
yıldız, uzay ve astronomi ile ilgilenen var mı bilmiyorum ancak ilgili arkadaşlar varsa;
stellarium ve celestia programlarını kurabilirler, açık kaynak projeler olup ücretsizdirler.
linux ve mac os'ta da çalışır.
ayrıca microsoft platformu için;
world wide telescope'u aratıp indirebilirsiniz, bill gates amcanın yakın bir arkadaşının anısına kurdurduğu bir platform. bunu da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
yıldız, uzay ve astronomi ile ilgilenen var mı bilmiyorum ancak ilgili arkadaşlar varsa;stellarium ve celestia programlarını kurabilirler, açık kaynak proj...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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The Ace of Spades 1 yıl
HD 100546 b isimli gezegen yıldız olamamış bir kahverengi cüce ve bu yıldızdan çok daha büyük ..
Mesele direk kütle ve yoğunlukla alakalı ..
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Astforum 1 yıl
Dünya'ya uyan bir gezegen bulsalar da taşınsak şuradan.
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seglopsi 2 yıl en beğenilen
yıldız, uzay ve astronomi ile ilgilenen var mı bilmiyorum ancak ilgili arkadaşlar varsa;
stellarium ve celestia programlarını kurabilirler, açık kaynak projeler olup ücretsizdirler.
linux ve mac os'ta da çalışır.
ayrıca microsoft platformu için;
world wide telescope'u aratıp indirebilirsiniz, bill gates amcanın yakın bir arkadaşının anısına kurdurduğu bir platform. bunu da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +15
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s_mail 2 yıl seglopsi
seglopsi

yıldız, uzay ve astronomi ile ilgilenen var mı bilmiyorum ancak ilgili arkadaşlar varsa;

stellarium ve celestia programlarını kurabilirler, açık kaynak projeler olup ücretsizdirler.

linux ve mac os'ta da çalışır.

ayrıca microsoft platformu için;

world wide telescope'u aratıp indirebilirsiniz, bill gates amcanın yakın bir arkadaşının anısına kurdurduğu bir platform. bunu da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

celestia uygulaması da olmazsa olmazlardan. Muhakkak denenmesi lazım
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