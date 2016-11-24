İddia: Cep telefonuna ÖTV zammı gelebilir "özel haber"

Elimize ulaşan yeni bir bilgiye göre, devletimiz telefonlar için yeni bir ÖTV düzenlemesi üzerinde çalışıyor. İddia seviyesinde olduğu için sektör içerisinde yağtığımız araştırmalar sonucunda çok sayıda firma ve yöneticinin de benzer duyumlara sahip olduğunu gözlemledik. Hatta farklı firmaların yeni düzenleme kapsamında benzer oranları telaffuz etmesi, 2017 için telefon fiyatlarının artacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

Oranlardan bahsetmeden önce ana hatları itibariyle uygulanan vergiler ve fiyat politikalarına göz atalım isterseniz. Herhangi bir telefonun ülkemizdeki satışına etki edecek vergiler, telefonun kısaca Free on Board yani FOB olarak bilinen maliyeti üzerinden hesaplanıyor. FOB fiyatı 1000TL'nin altında olan telefonlardan devletimiz maktu vergisi alıyor. Bu vergi türünden oran uygulamak yerine mükellef tüm ürünlere eşit bedel alınıyor.

Bahsettiğimiz gibi maktu vergisi, FOB'si 1000TL altında olan cihazlarda 160TL idi. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz duyuma göre, yeni düzenleme kapsamında 160TL olan maktu vergisinin 250-360TL arasında bir seviyeye çıkması bekleniyor. Henüz ilgili bakanlıklardan resmi duyuru gelmediği için kesin gözüyle bakamıyoruz ancak gelmesi durumunda artış muhtemelen bu düzeyde olacak. Peki maktu vergisindeki artış fiyatlara nasıl yansır.



FOB'si 350TL olan yani yaklaşık 100 dolar olan bir telefon için önce maktu vergisini ekliyoruz ve fiyatı 510 lira oluyor. Ardından %7 radyo vergisini (510 x 1,07) ekliyoruz, fiyat 545TL'ye çıkıyor. Ardından da %18 KDV'yi ekleyince şu anki sistem için geçerli olan 643TL'lik FOB sonrası yerel vergileye tabi tutulmuş fiyata ulaşıyoruz. Tabi ki bunun üzerine firmaların kar marjı, zincir mağazalarının kar marjı, nakliye, lojistik ve ara masraf kalemlerini eklememiz gerekiyor ki son kullanıcı fiyatını düzgün olarak bulabilelim.

Tabi ki vergiler sonrası ara maliyet kalemleri firmalar arası ilişkiler, adetler ve anlaşmalara göre değişebilir. Kısacası uygun fiyatlı telefonlar için iddia edilen yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde, vergi artışına bağlı %17'lik bir fiyat yükselişi görmemiz muhtemel görünüyor.



Peki FOB fiyatı 1000TL'nin üzerinde olan cihazlarda tablo nasıl şekilleniyor. Uygun fiyatlı cihazlarda sabit olan 160TL'lik maktu vergisi yerini %25'lik ÖTV'ye bırakıyor. Resmi olmayan duyumlarımıza göre, üzerinde çalışılan yeni düzenleme kapsamında bu cihazlardaki %25 ÖTV oranının %40'a çıkması gündemde.

Böyle bir durumda FOB'si 400 dolar olan bir telefonun yerel vergiler sonrası maliyeti 631 dolar yani yaklaşık 2132TL olarak hesaplanırken, muhtemel yeni vergi düzenlemesinde 707 dolar yani 2338TL olacak. Dolayısıyla vergilendirme sonrası fiyatlarda %12'lik bir artış yaşanacak. Üst seviye telefonları çok etkiler mi muhtemelen hayır, zaten kar marjı da yüksek olduğu için kimi modellerde üretici aradaki farkı bir şekilde iç kaynaklarıyla da koruma yoluna gidebilir ancak özellikle maktu vergisi uygulanan giriş seviyesi cihazlarda daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz.



Tüm bunlara ek olarak, önlemler çerçevesinde bir ihtimal yurtdışından getirilen cihazlara uygulanan pasaport kayıt ücreti de artabilir. İşin bir de yerli üretim boyutu var. Yeni düzenleme kapsamında Türkiye'de üretimi teşvik edici bazı uygulamalar da hayata geçirilirse, montajı burada yapılan yani bitmiş ürün olarak ülkemiz vatandaşlarının elinden çıkan cihazların fiyat avantajı firmaları Türkiye'ye yatırıma da teşvik edebilir.

Hali hazırda kimi firmaların, devletimizin bu yönde aksiyon alma ihtimaline karşı üretimde işbirliği yapabileceği firma ve tesislerle ilişkilerini sıcak tuttuğu ve bir acil eylem planını masada bulundurduğu da zaman zaman gündeme gelmiyor değil.



İfade ettiğimi gibi bunlar sektörden elimize ulaşan duyumlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali farklı kaynakların da bu duyuma sahip olması, iddiaları biraz daha değerli kılıyor. Ancak pek tabi ki son sözü yine devletimiz söyleyecek, bazen bazı planlar konuşulup hayata geçirilmezken bazen de sektörde bilinen kimi duyumlar hızla uygulamaya alınabiliyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, ÖTV'deki yeni düzenlemelerin hayata geçmesi ve/veya bu tür düzenlemelerin ülkemizde üretimi teşvik edecek bir takım destek önlemleriyle uygulamaya konması sizin gözününüzde nasıl bir önem arz eder, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu iddia ile ilgili yeni bilgiler, devlet kanadında açıklamalar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.