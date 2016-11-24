Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: Cep telefonuna ÖTV zammı gelebilir "özel haber"

Telefonlara yeni vergiler mi geliyor? Elimize ulaşan son bilgiler ve sektörden elde ettiğimiz duyumların tüm detaylarını haberimize anlatıyor, ayrıca yorumlarımızı videoda paylaşıyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,4b
1
177
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elimize ulaşan yeni bir bilgiye göre, devletimiz telefonlar için yeni bir ÖTV düzenlemesi üzerinde çalışıyor. İddia seviyesinde olduğu için sektör içerisinde yağtığımız araştırmalar sonucunda çok sayıda firma ve yöneticinin de benzer duyumlara sahip olduğunu gözlemledik. Hatta farklı firmaların yeni düzenleme kapsamında benzer oranları telaffuz etmesi, 2017 için telefon fiyatlarının artacağının işareti olarak değerlendiriliyor.
Oranlardan bahsetmeden önce ana hatları itibariyle uygulanan vergiler ve fiyat politikalarına göz atalım isterseniz. Herhangi bir telefonun ülkemizdeki satışına etki edecek vergiler, telefonun kısaca Free on Board yani FOB olarak bilinen maliyeti üzerinden hesaplanıyor. FOB fiyatı 1000TL'nin altında olan telefonlardan devletimiz maktu vergisi alıyor. Bu vergi türünden oran uygulamak yerine mükellef tüm ürünlere eşit bedel alınıyor.
Bahsettiğimiz gibi maktu vergisi, FOB'si 1000TL altında olan cihazlarda 160TL idi. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz duyuma göre, yeni düzenleme kapsamında 160TL olan maktu vergisinin 250-360TL arasında bir seviyeye çıkması bekleniyor. Henüz ilgili bakanlıklardan resmi duyuru gelmediği için kesin gözüyle bakamıyoruz ancak gelmesi durumunda artış muhtemelen bu düzeyde olacak. Peki maktu vergisindeki artış fiyatlara nasıl yansır.

FOB'si 350TL olan yani yaklaşık 100 dolar olan bir telefon için önce maktu vergisini ekliyoruz ve fiyatı 510 lira oluyor. Ardından %7 radyo vergisini (510 x 1,07) ekliyoruz, fiyat 545TL'ye çıkıyor. Ardından da %18 KDV'yi ekleyince şu anki sistem için geçerli olan 643TL'lik FOB sonrası yerel vergileye tabi tutulmuş fiyata ulaşıyoruz. Tabi ki bunun üzerine firmaların kar marjı, zincir mağazalarının kar marjı, nakliye, lojistik ve ara masraf kalemlerini eklememiz gerekiyor ki son kullanıcı fiyatını düzgün olarak bulabilelim.
Tabi ki vergiler sonrası ara maliyet kalemleri firmalar arası ilişkiler, adetler ve anlaşmalara göre değişebilir. Kısacası uygun fiyatlı telefonlar için iddia edilen yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde, vergi artışına bağlı %17'lik bir fiyat yükselişi görmemiz muhtemel görünüyor.

Peki FOB fiyatı 1000TL'nin üzerinde olan cihazlarda tablo nasıl şekilleniyor. Uygun fiyatlı cihazlarda sabit olan 160TL'lik maktu vergisi yerini %25'lik ÖTV'ye bırakıyor. Resmi olmayan duyumlarımıza göre, üzerinde çalışılan yeni düzenleme kapsamında bu cihazlardaki %25 ÖTV oranının %40'a çıkması gündemde.
Böyle bir durumda FOB'si 400 dolar olan bir telefonun yerel vergiler sonrası maliyeti 631 dolar yani yaklaşık 2132TL olarak hesaplanırken, muhtemel yeni vergi düzenlemesinde 707 dolar yani 2338TL olacak. Dolayısıyla vergilendirme sonrası fiyatlarda %12'lik bir artış yaşanacak. Üst seviye telefonları çok etkiler mi muhtemelen hayır, zaten kar marjı da yüksek olduğu için kimi modellerde üretici aradaki farkı bir şekilde iç kaynaklarıyla da koruma yoluna gidebilir ancak özellikle maktu vergisi uygulanan giriş seviyesi cihazlarda daha farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz.

Tüm bunlara ek olarak, önlemler çerçevesinde bir ihtimal yurtdışından getirilen cihazlara uygulanan pasaport kayıt ücreti de artabilir. İşin bir de yerli üretim boyutu var. Yeni düzenleme kapsamında Türkiye'de üretimi teşvik edici bazı uygulamalar da hayata geçirilirse, montajı burada yapılan yani bitmiş ürün olarak ülkemiz vatandaşlarının elinden çıkan cihazların fiyat avantajı firmaları Türkiye'ye yatırıma da teşvik edebilir.
Hali hazırda kimi firmaların, devletimizin bu yönde aksiyon alma ihtimaline karşı üretimde işbirliği yapabileceği firma ve tesislerle ilişkilerini sıcak tuttuğu ve bir acil eylem planını masada bulundurduğu da zaman zaman gündeme gelmiyor değil.

İfade ettiğimi gibi bunlar sektörden elimize ulaşan duyumlar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali farklı kaynakların da bu duyuma sahip olması, iddiaları biraz daha değerli kılıyor. Ancak pek tabi ki son sözü yine devletimiz söyleyecek, bazen bazı planlar konuşulup hayata geçirilmezken bazen de sektörde bilinen kimi duyumlar hızla uygulamaya alınabiliyor.
Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, ÖTV'deki yeni düzenlemelerin hayata geçmesi ve/veya bu tür düzenlemelerin ülkemizde üretimi teşvik edecek bir takım destek önlemleriyle uygulamaya konması sizin gözününüzde nasıl bir önem arz eder, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bu iddia ile ilgili yeni bilgiler, devlet kanadında açıklamalar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dalavere34 3 yıl en beğenilen
İslemcisi 1.6 ghz den hizli olan telefonlara yuzde 70 ötv
2.0 ghzden hızlı olanlara ise yuzde 145 ötv uygundur bu halka.

Otomobilde denendi gayet iyi işliyor.
İslemcisi 1.6 ghz den hizli olan telefonlara yuzde 70 ötv2.0 ghzden hızlı olanlara ise yuzde 145 ötv uygundur bu halka.Otomobilde denendi gaye...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +267
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl
Bir canımız kaldı onu da alın siz de kurtulun biz de kurtulalım
2 Yanıt Yanıtla +91
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 3 yıl
Bi vermediğimiz donumuz kaldı :)

Daha geçen TRT vergisi artırıldı zaten bu ne utanmazlıktır arkadaş..

İnadina Xiaomi-LeEco vb. telefon alıp imei attırmazsam şerefsizim
Bi vermediğimiz donumuz kaldı :)Daha geçen TRT vergisi artırıldı zaten bu ne utanmazlıktır arkadaş..İnadina Xiaomi-LeEco vb. telefon alı...
Devamını Gör
Yanıtla +62
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IamxMSFT 2 yıl
Aglamayin aglamayin seve seve vereceksiniz...
Oylari veren sizlersiniz katlanacaksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nehalem 2 yıl
" Firmaların kar marjı, zincir mağazalarının kar marjı, nakliye, lojistik ve ara masraf kalemlerini eklememiz gerekiyor. " Sürekli bunu söyleyip duruyorsunuz bunu yapacak distribütörlere yol gösteriyorsunuz. Yurt dışında satılan sizin verdiğiniz örnekteki gibi 400$'a satılan üründe bu kalemlerin hepsi var zaten. Extradan o ülkenin Vergisi'de var. Yani 400$'lık Telefon bu fiyatın altında piyasaya giriyor. Vergilerle, kâr marjı vs. zaten hepsi var. Bunlar eklenince 400$ oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 2 yıl
vergiyle dönen dönmeye çalıştırılan bir ülke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11441 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
telefon, vergi ve
7 etiket daha ötv ötv zammı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Microsoft CEO’su Satya Nadella, iPad Pro ile alay etti 3 yıl ÖTV düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne olacak? 3 yıl Çin Merkez Bankası'ndan fiziksel parayı ortadan kaldıracak çalışma 3 yıl Samsung Galaxy S8'e 256GB depolama ve butonsuz parmak izi sensörü 3 yıl FIFA 17′nin tam sürümünü ücretsiz indirin 3 yıl Cortana dijital asistan Xiaomi Android telefonlarda ön yüklü gelecek 3 yıl Otomobilde ÖTV oranları belli oldu! 3 yıl FBI dünya çapında 8000 bilgisayarı hackledi 3 yıl Samsung esnek ekranlar için yeni bir patent aldı 3 yıl Apollo'nun yazılım mühendisine büyük onur 3 yıl Snapdragon 830 sürpriz yapabilir 3 yıl Nokia'nın amiral gemisi detaylanıyor 3 yıl Xiaomi Mi Mix ön inceleme "Geleceğin telefonu" 3 yıl Toyota, gelişmiş bir elektrikli otomobil bataryası üretecek 3 yıl Bankalardan gelen SMS onay mesajını etkisiz hale getiren malware tespit edildi 3 yıl Bir zamanların popüler ekran kartı üreticisi pazara veda etti 3 yıl Huawei P10 modeli de kavisli ekranla gelebilir 3 yıl Reddit CEO’su, Donald Trump destekçilerinin yorumlarını gizlice değiştirdi! 3 yıl Microsoft, Windows 10 telemetry verilerini üçüncü kişilerle paylaşmayı kabul etti 3 yıl Telegram’dan sıra dışı blog platformu: Telegraph 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN İddia: Cep telefonuna ÖTV zammı gelebilir "özel haber" Sonraki İddia: Cep telefonu ÖTV zammı gelebilir "özel video" 3 yıl Strato CEO'su ile şirketin Türkiye'de geleceğini konuştuk 3 yıl Turkcell, tüm fiber abonelerinin hızını Aralık ayında 100 Mbps’e yükseltiyor 3 yıl Steam’in popüler oyunları da kapsayan sonbahar indirimleri başladı 3 yıl Donmuş göle düşen iPhone bir yıl sonra bulundu ve cihaz çalışıyor 3 yıl Valve ilk kez düzenlediği "Steam Ödülleri"ni duyurdu 3 yıl Tarık Akad'a yurtdışında önemli görev 3 yıl Seyahat şirketi Ctrip rezarvasyonları genişletmek için Skycanner’ı satın aldı 3 yıl ATAK helikopteri UMTAS füzesiyle güçleniyor 3 yıl Avrupa Birliği'nden fintek adımı 3 yıl Windows bilgisayarda Netflix 4K içerikler için gereksinimler açıklandı 3 yıl AMD, AiB ekran kartı pazarında büyük artış yakaladı 3 yıl Microsoft Solitaire mobil platformlarda 3 yıl Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor 3 yıl Motorola Moto G4 Plus inceleme videosu "Yine, yeni, yeniden" 3 yıl Tesla'dan ilginç teklif: bir haftalığına aracınızı Model S ile değiştirin! 3 yıl MSI GTX 1050 Ti tabanlı low profile yeni kartını duyurdu 3 yıl Microsfot’tan Xbox Scorpio hakkında açıklama geldi 3 yıl Yeni dijital anten teknolojisi, mobil cihazlarda pil ömrünü artıracak 3 yıl Üçüncü çeyreğin en karlısı Huawei Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim