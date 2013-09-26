App Store, bir milyon sınırına dayandı

Teknoloji dünyasında uygulamaların kullanıcılara ulaştırılması konusunda çığır açan App Store, milyon sınırına dayandı.

Appsfire'ın paylaştığı veriye göre App Store'da yer alan uygulamaların sayısı 950,000'i geride bıraktı.

Geçen ay sonu, 375,000'i iPad için özelleştirilmiş olan toplam 900,000 uygulamanın yer aldığı Apple tarafından açıklanan App Store'da bir milyon sınırının 20-25 gün içerisinde aşılması olası görünüyor.

Diğer taraftan Apple'ın, App Store'un milyonluk kilometre taşını kutlamak için özel bir yarışma düzenlemesi sürpriz olmayacaktır.