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App Store, bir milyon sınırına dayandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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App Store, bir milyon sınırına dayandı

Teknoloji dünyasında uygulamaların kullanıcılara ulaştırılması konusunda çığır açan App Store, milyon sınırına dayandı.

Appsfire'ın paylaştığı veriye göre App Store'da yer alan uygulamaların sayısı 950,000'i geride bıraktı. 

Geçen ay sonu, 375,000'i iPad için özelleştirilmiş olan toplam 900,000 uygulamanın yer aldığı Apple tarafından açıklanan App Store'da bir milyon sınırının 20-25 gün içerisinde aşılması olası görünüyor.

Diğer taraftan Apple'ın, App Store'un milyonluk kilometre taşını kutlamak için özel bir yarışma düzenlemesi sürpriz olmayacaktır.


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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
MUTAF
çoğu çöp

haklısın asıl kaliteli uygulamalar oyunlar androiddeydi unutmuşuz
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
MUTAF
çoğu çöp

haklısın asıl kaliteli uygulamalar oyunlar androiddeydi unutmuşuz
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VYC Majoris 6 yıl
Ölü çok uygulama var.
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TheDcdy 6 yıl VYC Majoris
CooLasFcuK

Ölü çok uygulama var.

Sadece Apple'da değil ki.
MS ya da Anroid de aynı durumda.
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GokhanMaths 6 yıl
Bir kişi ortalama 22 uygulama yüklüyormuş 1 milyon uygulama yerine kaliteye önem verebilirler
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MUTAF 6 yıl
çoğu çöp
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Kulak Misafiri 6 yıl
Şu dönen piyasaya bak be. Para uygulamada valla bu devirde.
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giogo 6 yıl
Helal olsun demek lazım
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