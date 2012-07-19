Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
49
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika
Tam Boyutta Gör
İki yıl önce, Apple App Store'un gelirlerinin çok büyük bir bölümü ABD bölgesinden sağlanıyordu. Haziran 2010'da en yüksek cirolu 200 uygulamanın sağladığı gelirlerin %45'i Amerika'dan sağlanıyordu. Bugüne baktığımızda ise aynı gelirlerin sadece %31'inin Amerika'dan sağlandığını görmekteyiz. Diğer bir deyişle, Amerika dışından sağlanan gelirler son iki senede ciddi oranda artmış durumda.

Bir yıl önce Distimo olarak yayınladığımız çalışmada Asya bölgesinin uygulama pazarı açısında yükselen yıldız olduğunu dile getirmiştik. Araştırmamıza göre Çin, uygulama yükleme konusunda en büyük ikinci pazardı. Benzer şekilde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri de yükseliş trendindeydi.

Bu sefer ki çalışmamızda ise geçtiğimiz yılki gelirleri 30 ülkeyi göz önüne alarak inceledik. Baktığımızda en yüksek cirolu 200 uygulama ile bu ülkelerde elde edilen gelirler Mayıs 2011'den bu yana %67 artmış durumda. Aşağıdaki tabloda bu ülkeler ve yıllık artış oranları görünmekte;
App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika
Tam Boyutta Gör
Tabloya baktığımızda ilk 10'da birçok Uzak Doğu ülkesini görmek mümkün. Ancak, tabloda 4 ülke var ki bunlar Uzak Doğu ülkesi değil ve gelir anlamında önemli bir büyüme sağlamış durumdalar. Bu ülkeler Brezilya, Meksika, Rusya ve Türkiye.

Yazımızın temel analizleri de bu 4 ülkeyi kapsayacak. Çünkü bu 4 ülke de, yıllık bazda gelir konusunda Amerika'dan daha ciddi bir büyüme sağlanması; onları daha yakın analiz etmemizi gerektiren en önemli unsur.

Yine en yüksek cirolu 200 uygulamayı göz önüne aldığımızda bu 4 ülkede Mayıs 2012'de günde 160,000 dolardan fazla gelir sağlanmış. Bu veriyi daha anlamlı kılmak için, aşağıda aylara göre günlük gelir dağılımlarını gösteren grafiğe göz atmakta fayda var. Grafiğe referans olarak Amerika'nın da eklendiğini ve Mayıs 2011'deki değerin 100 ülkenin ortalama değeri olduğunu belirtelim.
App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika
Tam Boyutta Gör
Grafiği dikkatli incelediğimizde Nisan 2012'de Brezilya'nın yaptığı çıkış dikkat çekmiyor değil. Bunun temel sebebi ise oyunlar. Bu tarihten önce Brezilya App Store'da oyunlar yoktu. Oyunların gelmesiyle birlikte gelirler, bu pazarda, %80'e yakın artış gösterdi.

Gelir açısından LatinAmerika'nın en büyüğü olan Meksika'ın gelir dağılımına baktığımızda ise Amerika ile benzer davranış gösterdiğini görmekle birlikte; Mayıs 2012 itibariyle gelirler Amerika'da Meksika'ya oranla daha fazla düşüş göstermiş.

Diğer iki ülke Rusya ve Türkiye'deki gelir dağılım grafiklerine baktığımızda ise Eylül 2011'den bu yana gelirlerin neredeyse her ay arttığı görülmekle birlikte, aynı dönemlerde diğer ülkelerde bazen gelirlerde düşüş görülüyor.
App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika
Tam Boyutta Gör
Temel gelirlere göz attıktan sonra mevcut verilere biraz daha farklı bir gözlükle bakmakta fayda var. Geçen sene, Amerika'da en yüksek cirolu 200 uygulamadan sağlanan gelirlerin sadece %13'ü direk ücretli yani herhangi uygulama sonrası satış içeriğine sahip olmayan uygulamalardan sağlanmış. Benzer şekilde Rusya ve Türkiye'de de uygulama içi satış ile elde edilen gelirlerin oranı da %50'nin üzerinde iken; diğer iki Latin Amerika ülkesi Brezilya ve Meksika'da ise uygulama içi satıştan sağlanan gelirler ise daha düşük. Aşağıdaki grafikte ücretli, uygulama sonrası satış içeriğine sahip ücretli ve uygulama sonrası satış içeriğine sahip ücretsiz uygulamalardan elde edilen gelirlerin ülkelere kıyasla dağılımları görülmekte.

Çalışmanın bir diğer ayağında ise en popüler 200 ücretsiz uygulama ile en popüler 200 ücretli uygulamayı yükleme sayılarını göz önüne alarak kıyasladık. Buna göre Meksika'da her yüklenen 100 adet top 200 ücretsiz uygulamasına karşılık, yüklenen 6 adet top 200 ücretli uygulaması mevcut. Türkiye'de ise uygulama satmak biraz daha zor. Her 100 ücretsiz uygulamaya karşılık 2 adet ücretli uygulama yükleniyor. 
En yüksek cirolu 200 uygulamadan sağlanan gelirlere kategori filtresini de eklediğimizde karşımıza çıkan sonuçlar aşağıdaki grafiklerde görülmekle birlikte kısaca değerlendirmekte fayda var. Tüm ülkelerde oyunlar, en çok getiri sağlayan kategoriyi oluşturuyor. Brezilya'da oyunlar Nisan 2012 sonrası satışa sunulmuş olmasına rağmen, oyunlardan tıpkı diğer ülkelerdeki gibi bir gelir oranı neredeyse sağlanmış durumda. Yine eğlence kategorisi, 4 ülkede de öne çıkarken; gelir pastasından Brezilya'da %13'lük bir pay alan Navigasyon uygulamaların, Meksika'daki oranları ise %3'e kadar düşüyor. Rusya'da gelir dağılımda kitaplar kategorisi, ilk 4 içerisinde yer alırken; Brezilya ve Türkiye'de ise sırasıyla sondan 2. ve 4.sırada yer almakta.
App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika
Tam Boyutta Gör
Görüldüğü üzere Rusya, Brezilya, Meksika ve Türkiye; App Store'dan gelir sağlama açısında öne çıkan 4 pazardan biri olmakla birlikte; her ülkede farklı karakteristikler gösteriyor. Oyunlar dışında, bir pazarda başarılı olan bir kategorinin diğer bir ülkede başarısız olması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla uygulama geliştirme sürecinde ülkeleri iyi analiz edip ona göre bir yol haritası çizmekte fayda var.
Bu yazı Distimo'dan Hendrik Koekkoek'in yazısından derlenmiştir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
fandroidler çatlayın patlayın durduramazsınız ios geliyor dünya bizim olacak güç bize geçti artık sizin iki paralık oyuncak telefonlarınız varken biz parası neyse verip klas iphone'umuzda stabil bir akıllı telefon deneyimi yaşıyoruz stabilite çok önemli hatta herşey
iphone'uma her uygulama yüklediğimde aldığım ekstremum hazza ne demeli peki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

fandroidler çatlayın patlayın durduramazsınız ios geliyor dünya bizim olacak güç bize geçti artık sizin iki paralık oyuncak telefonlarınız varken biz parası neyse verip klas iphone'umuzda stabil bir akıllı telefon deneyimi yaşıyoruz stabilite çok önemli hatta herşey

iphone'uma her uygulama yüklediğimde aldığım ekstremum hazza ne demeli peki




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKerberoS 7 yıl
Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
judith 7 yıl


O zaman benim de yapmış olduğum ürünlerden en az birini beğeneceğinizi umuyorum

Link imzamda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vedat25617 7 yıl
kazıklanmayı ihtyacı olan insan çok bu ülkede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vedat25617 7 yıl
kazıklanmayı ihtyacı olan insan çok bu ülkede
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 7 yıl
Amcaoğlundan biliyorum memlekette enayi çok da dünya genelinde daha çokmuş be arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zurna 7 yıl
apple in satış pazarlama politikası çok iyi çalışıyor.
uygulamalar ucuz ve verdiğiniz ücret size batmıyor.
fakat küçük meblağlar birleşince ortaya inanılmaz bir rakkam çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atmaca57 7 yıl
mağazayı ne zaman açacaklar ki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mastermind. 7 yıl
Artık Top25 de bile app.larımızı görmeye başladık.Yaratıcılığımız olsa birde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Yorumlar bomba onun dışında Japonya'ya şaşırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihan 7 yıl
Başbakan haklı

Benim ülkemdeki vatandaşlar fakir degil!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mulsanne 7 yıl
Boyle bir konuya neden android kullanan adam gelip yorum yapar anlamiyorum.Surekli iOS'a camur atmaya calisiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waspsich 7 yıl
CooL_ROMEO
Türkçe siriye az kaldı demedi demeyin :)

Türkçe siriyi şuan kullanabilirsiniz zaten aylık 5 yıllık 30tl karşılığında :)
forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AktifProje 7 yıl waspsich
waspsich

CooL_ROMEO

Türkçe siriye az kaldı demedi demeyin :)


Türkçe siriyi şuan kullanabilirsiniz zaten aylık 5 yıllık 30tl karşılığında :)

forum.donanimhaber.com/...

REKLAMLAR
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 7 yıl
Bi de Apple Store projesi tamamlansa ne güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3941 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, uygulama haber ve
8 etiket daha ios Apple meksika iPhone rusya Türkiye Gündemi app store brezilya
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... 7 yıl Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim