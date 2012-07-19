App Store'un hızla büyüyen 4 ülkesi; Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika

İki yıl önce, Apple App Store'un gelirlerinin çok büyük bir bölümü ABD bölgesinden sağlanıyordu. Haziran 2010'da en yüksek cirolu 200 uygulamanın sağladığı gelirlerin %45'i Amerika'dan sağlanıyordu. Bugüne baktığımızda ise aynı gelirlerin sadece %31'inin Amerika'dan sağlandığını görmekteyiz. Diğer bir deyişle, Amerika dışından sağlanan gelirler son iki senede ciddi oranda artmış durumda.

Bir yıl önce Distimo olarak yayınladığımız çalışmada Asya bölgesinin uygulama pazarı açısında yükselen yıldız olduğunu dile getirmiştik. Araştırmamıza göre Çin, uygulama yükleme konusunda en büyük ikinci pazardı. Benzer şekilde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkeleri de yükseliş trendindeydi.

Bu sefer ki çalışmamızda ise geçtiğimiz yılki gelirleri 30 ülkeyi göz önüne alarak inceledik. Baktığımızda en yüksek cirolu 200 uygulama ile bu ülkelerde elde edilen gelirler Mayıs 2011'den bu yana %67 artmış durumda. Aşağıdaki tabloda bu ülkeler ve yıllık artış oranları görünmekte;

Tabloya baktığımızda ilk 10'da birçok Uzak Doğu ülkesini görmek mümkün. Ancak, tabloda 4 ülke var ki bunlar Uzak Doğu ülkesi değil ve gelir anlamında önemli bir büyüme sağlamış durumdalar. Bu ülkeler Brezilya, Meksika, Rusya ve Türkiye.





Yazımızın temel analizleri de bu 4 ülkeyi kapsayacak. Çünkü bu 4 ülke de, yıllık bazda gelir konusunda Amerika'dan daha ciddi bir büyüme sağlanması; onları daha yakın analiz etmemizi gerektiren en önemli unsur.





Yine en yüksek cirolu 200 uygulamayı göz önüne aldığımızda bu 4 ülkede Mayıs 2012'de günde 160,000 dolardan fazla gelir sağlanmış. Bu veriyi daha anlamlı kılmak için, aşağıda aylara göre günlük gelir dağılımlarını gösteren grafiğe göz atmakta fayda var. Grafiğe referans olarak Amerika'nın da eklendiğini ve Mayıs 2011'deki değerin 100 ülkenin ortalama değeri olduğunu belirtelim.

Grafiği dikkatli incelediğimizde Nisan 2012'de Brezilya'nın yaptığı çıkış dikkat çekmiyor değil. Bunun temel sebebi ise oyunlar. Bu tarihten önce Brezilya App Store'da oyunlar yoktu. Oyunların gelmesiyle birlikte gelirler, bu pazarda, %80'e yakın artış gösterdi.





Gelir açısından LatinAmerika'nın en büyüğü olan Meksika'ın gelir dağılımına baktığımızda ise Amerika ile benzer davranış gösterdiğini görmekle birlikte; Mayıs 2012 itibariyle gelirler Amerika'da Meksika'ya oranla daha fazla düşüş göstermiş.





Diğer iki ülke Rusya ve Türkiye'deki gelir dağılım grafiklerine baktığımızda ise Eylül 2011'den bu yana gelirlerin neredeyse her ay arttığı görülmekle birlikte, aynı dönemlerde diğer ülkelerde bazen gelirlerde düşüş görülüyor.

Temel gelirlere göz attıktan sonra mevcut verilere biraz daha farklı bir gözlükle bakmakta fayda var. Geçen sene, Amerika'da en yüksek cirolu 200 uygulamadan sağlanan gelirlerin sadece %13'ü direk ücretli yani herhangi uygulama sonrası satış içeriğine sahip olmayan uygulamalardan sağlanmış. Benzer şekilde Rusya ve Türkiye'de de uygulama içi satış ile elde edilen gelirlerin oranı da %50'nin üzerinde iken; diğer iki Latin Amerika ülkesi Brezilya ve Meksika'da ise uygulama içi satıştan sağlanan gelirler ise daha düşük. Aşağıdaki grafikte ücretli, uygulama sonrası satış içeriğine sahip ücretli ve uygulama sonrası satış içeriğine sahip ücretsiz uygulamalardan elde edilen gelirlerin ülkelere kıyasla dağılımları görülmekte.





Çalışmanın bir diğer ayağında ise en popüler 200 ücretsiz uygulama ile en popüler 200 ücretli uygulamayı yükleme sayılarını göz önüne alarak kıyasladık. Buna göre Meksika'da her yüklenen 100 adet top 200 ücretsiz uygulamasına karşılık, yüklenen 6 adet top 200 ücretli uygulaması mevcut. Türkiye'de ise uygulama satmak biraz daha zor. Her 100 ücretsiz uygulamaya karşılık 2 adet ücretli uygulama yükleniyor.