Apple, 1 Eylül'den sonra iLife ve iWork satın alanlara iTunes Kredisi veriyor

iOS 7 ile birlikte yeni iCihaz satın alan müşterilerine App Store'daki kendi yazılımlarını hediye edeceğini duyuran Apple, bu açıklamadan önce uygulamaları para karşılığında satın alan kullanıcılara para iadesi kapsamında iTunes kredisi vermeye başladı.

iTunes kredisi, 1 Eylül'den sonra yeni bir iCihaz satın alıp bunu aktifleştiren ve yine aynı tarihten sonra App Store'daki iMovie, iPhoto, Keynote, Numbers ve Pages uygulamalardan herhangi birini ya da daha fazlasını satın alan kullanıcılara verilirken; iOS 7 yüklü iPhone 5s ya da 5c sahipleri ise uygulamaları direkt ücretsiz olarak yükleyebildikleri için iTunes kredisi verilmemekte.

Yüklenen kredilerin herhangi bir son kullanım tarihi ya da kredilerin ne şekilde kullanılacağıyla ilgili bir kısıt bulunmuyor.