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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 1 Eylül'den sonra iLife ve iWork satın alanlara iTunes Kredisi veriyor

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, 1 Eylül'den sonra iLife ve iWork satın alanlara iTunes Kredisi veriyor

iOS 7 ile birlikte yeni iCihaz satın alan müşterilerine App Store'daki kendi yazılımlarını hediye edeceğini duyuran Apple, bu açıklamadan önce uygulamaları para karşılığında satın alan kullanıcılara para iadesi kapsamında iTunes kredisi vermeye başladı.

iTunes kredisi, 1 Eylül'den sonra yeni bir iCihaz satın alıp bunu aktifleştiren ve yine aynı tarihten sonra App Store'daki iMovie, iPhoto, Keynote, Numbers ve Pages uygulamalardan herhangi birini ya da daha fazlasını satın alan kullanıcılara verilirken; iOS 7 yüklü iPhone 5s ya da 5c sahipleri ise uygulamaları direkt ücretsiz olarak yükleyebildikleri için iTunes kredisi verilmemekte.

Yüklenen kredilerin herhangi bir son kullanım tarihi ya da kredilerin ne şekilde kullanılacağıyla ilgili bir kısıt bulunmuyor.


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giogo 5 yıl
Bir fikir
Yılbaşında bütün ülkelerin saat 23.00`ünden 24.00`ına kadar bütün uygulamaları 20 taneden fazla indirme olmayacak şekilde ücretsiz sunarım.
Herkes yılbaşında bir aradayken sana sorucaklar telefonunla ne yapıyosun la diye.Sende durumu söyleyince milletin bilinç altına yeni yıl öncesi Apple yerleşicek.
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